Власти будут искать, кто последние 4 года нарушал нацрежим при госзакупках, и прикрутят гайки

Минпромторг проверит все госзакупки с 2021 г. на выполнение требования о минимальной доле закупок и соблюдение национального режима. Грядут изменения, которые закроют пробелы и проблемы при госзакупках, перекрыв заказчикам схемы по закупкам иностранной продукции в обход приобретения отечественной.

Проверка нацрежима

Как выяснил CNews, Минпромторг готовит проверку, кто нарушал требование о минимальной доле закупок российских товаров в рамках «национального режима». Ведомство также выявит проблемы при закупках и усовершенствует меры поддержки «российской промышленной продукции». Тендер на такие работы был опубликован в конце мая 2025 г. на портале госзакупок. На эти цели было выделена 23,5 млн руб.

Национальный режим — это комплекс мер, направленных на поддержку российских производителей и развитие отечественной экономики путем предоставления преимуществ российским товарам, работам и услугам в государственных и корпоративных закупках. Это достигается путем установления ограничений или запретов на закупку иностранных товаров.

Начиная с 2021 г. Правительством была установлена минимальная доля закупок российских товаров, которую заказчики обязаны обеспечить по итогам приобретения товаров, включенных в определенный Правительством перечень.

Спустя четыре года действия требования о минимальной обязательной доле закупок российских товаров возникла необходимость «оптимизации правил реализации нацрежима, направленные на упрощение и унификацию действующих норм», следует из техзадания.

freepik Минпромторг проверит обязательную долю закупок российских товаров

В рамках работ будут проанализированы госзакупки, осуществленные в течение 2021-2024 гг. для выявления «проблем, снижающих эффективность и результативность применения национального режима в сфере закупок».

Круг задач

Экспертами будет проведен анализ госзакупок, а также оценка степени достижения обязательной доли закупок российских товаров. Будут также выявленные проблемы, которые наблюдались у заказчиков и участников закупок.

Помимо этого, будет проведен анализ сведений о производителях российской промышленной продукции и проанализировано наличие российских товаров, в отношении которых действовали требования о минимальной обязательной доле закупок.

Также исполнитель проведет анализ возможности расширения «национального режима». Работы должны быть выполнены до 1 ноября 2027 г.

Нарушения при закупках

Подведение первых итогов соблюдения вступившего в силу с начала 2025 г. Постановления Правительства о национальном режиме при госзакупках выявило до 20% нарушений в этой сфере.

Как сообщал гендиректор АНО «Консорциум “Производители охранных, пожарных, СКУД систем безопасности”» Алексей Власов, АНО с начала 2025 г. более 40 раз обращалась в Федеральную антимонопольную службу и Минфин по поводу нарушений национального режима в государственных муниципальных закупках более, чем восьми субъектов. Не всегда идет речь о злом умысле, часто решения купить импорт возникает по инерции, потому что так делали всегда, отметил Власов.

«В настоящее время сложилась ситуация, когда применять или игнорировать меры, предусмотренные постановлением №1875, решает сам заказчик, выбирая удобный для себя вариант оформления. Это возможно, в частности, из-за того, что определение "поставляемый товар" опирается лишь на способ его бухгалтерского учета, а не на сам факт передачи», — пояснил член совета по развитию системы закупок Торгово-промышленной палаты России Дмитрий Казанцев.

«Мы будем предметно общаться с правительством, с министерством финансов, в частности, как с куратором на тему изменений постановления №1875, чтобы исключить двойное толкование и пробельность нормативного регулирования», — пообещал заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

По словам собеседника CNews, при «нацрежиме» заказчики могут объявлять смешанные тендеры. При этом они включают в объект закупки те позиции, которых нет в реестре российской промышленной продукции. «И если в закупке участвуют компании, которые предлагают 90% российской продукции и только одну позицию — китайскую, то такой участник не имеет никаких преференций, перед теми, кто предлагает, допустим, 60% китайской продукции, и только 40% — российской».

И при этом побеждает та заявка, которая меньше по цене, а китайские товары почти всегда дешевле. «Поэтому заявки, в которых больше китайских позиций — побеждают».

Доля российской электронной и радиоэлектронной продукции на регулируемом рынке (в сегменте госзаказчиков и госкомпаний) превысила 50% в денежном выражении, как выяснил CNews в декабре 2024 г. В деньгах она составляет примерно 1,3–1,5 трлн руб., согласно подсчетам SNDGroup.