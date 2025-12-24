Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188088
ИКТ 14551
Организации 11282
Ведомства 1494
Ассоциации 1075
Технологии 3541
Системы 26523
Персоны 81284
География 2991
Статьи 1573
Пресса 1268
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2749
Мероприятия 877

Ситников Алексей


СОБЫТИЯ


24.12.2025 Rutube раскрыл доходы авторов от монетизации в 2025 году 1
29.07.2022 Монополизация рынка рекламы: какими будут последствия для классифайдов и их пользователей? 1
25.01.2017 «Ростелеком» на Ямале обновил условия участия в проекте «Забота» 1
01.12.2014 Slush 2014: раздвигая границы 1
26.08.2011 Избран председатель совета директоров «Российской венчурной компании» 1
26.07.2011 Избраны новые составы совета директоров и правления «Российской венчурной компании» 1
30.09.2003 Где взять PR-специалистов для ИТ-отрасли? 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Ситников Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Verysell - Верисел - Merisel CIS 326 1
Триз-шанс 5 1
Ростелеком 10335 1
Alibaba Group 450 1
Tencent 172 1
Анкор - Ancor - Кадровая компания 44 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 809 1
РВК - Российская венчурная компания 557 2
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 388 2
Algorithm Group - Алгоритм Груп 31 1
Имидж-Контакт КГ - Консалтинговая Группа 1 1
Михайлов и партнеры 13 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 500 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 404 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 452 1
Runa Capital 158 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 314 1
Даурия Аэроспейс НПП - Научно-производственное предприятие - Dauria Aerospace - Российская частная космическая компания 21 1
Новатэк Новафининвест 57 1
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 106 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1143 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1326 1
Ак Барс Банк 274 1
Russ ГК - Russ Outdoor - Русс Аутдор 12 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3257 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2817 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 765 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 605 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5237 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6292 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3541 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2258 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
РАСО - Российская ассоциация по связям с общественностью им. С. Беленкова 6 1
Единая Россия - Политическая партия 316 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 104 1
Социальная карта - Social card 252 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6165 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4921 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23227 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13021 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8482 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18341 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17136 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23061 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8459 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7646 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31998 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31842 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57458 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6919 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11474 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12359 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5151 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2181 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13332 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8765 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8140 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5887 1
Classified - Классифайд - Доски объявлений - ресурс с объявлениями от физических и юридических лиц с предложениями по темам 98 1
MedTech - Искусственный интеллект в медицине - ИИ-клиники - Интеллектуальный анализ электронных медицинских записей - Анализ данных в медицине и биологии 194 1
Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 140 1
Недобросовестная конкуренция 51 1
Baidu 291 1
Сбер - ДомКлик - DomClick - Центра недвижимости Сбербанка 121 1
Удальцов Юрий 11 2
Гуриев Сергей 4 2
Осколков Иван 4 2
Варданян Рубен 13 2
Агамирзян Игорь 74 2
Муртазин Эльдар 71 1
Рязанцев Ян 29 1
Ковалев Андрей 34 1
Чихачев Дмитрий 29 1
Гудым Денис 20 1
Агеева Анна 8 1
Введенский Андрей 10 1
Ковлягина Татьяна 8 1
Wang Yang - Ван Ян 6 1
Кирьянов Артем 15 1
Урман Борис 2 1
Склярова Яна 2 1
Ананских Игорь 3 1
Третьяк Константин 34 1
Дворкович Аркадий 211 1
Иванов Александр 105 1
Сачков Илья 125 1
Кокорич Михаил 8 1
Viljakainen Pekka - Вильякайнен Пекка 19 1
Кузнецов Евгений 55 1
Белов Василий 72 1
Королёв Николай 9 1
Мишустин Михаил 737 1
Правдивый Владимир 15 1
Россия - РФ - Российская федерация 157362 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45838 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53497 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5352 1
Россия - УФО - ЯНАО - Муравленковский район - Муравленко 30 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 952 1
Россия - УФО - ЯНАО - Салехард 163 1
Россия - УФО - ЯНАО - Новый Уренгой 165 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ноябрьск 117 1
Россия - УФО - ЯНАО - Пуровский район - Пуровск - Тарко-Сале - Ханымей 40 1
Россия - УФО - ЯНАО - Лабытнанги 41 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18265 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3215 1
Япония 13555 1
Индия - Bharat 5710 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3278 1
Россия - СФО - Новосибирск 4669 1
Европа 24652 1
Южная Корея - Республика 6867 1
Азия - Азиатский регион 5753 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1823 1
Финляндия - Финляндская Республика 3658 1
Сингапур - Республика 1906 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1780 1
Китай - Тайвань 4138 1
Индонезия - Республика 1013 1
Таиланд - Королевство 868 1
Финляндия - Хельсинки 252 1
Земля - планета Солнечной системы 10667 1
Швеция - Королевство 3716 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13568 1
Канада 4986 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 833 1
Великобритания - Виргинские Острова 241 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 145 1
Ближний Восток 3037 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55079 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51335 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17430 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3706 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8545 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2503 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2962 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1629 1
Аудит - аудиторский услуги 3115 1
Социология - наука о совместной жизни групп и сообществ людей 218 1
Торговля - FMCG&Retail - Товары для детей - Детские магазины - Goods for children - Children's stores 153 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1469 1
Зоология - Животные - Птицы - Голуби - Columba - Голубиная почта - Pigeon mail 28 1
Пирамида потребностей по Маслоу - Maslow's hierarchy of needs 8 1
Лоббизм - Lobbying 95 1
Инвестиции венчурные - Бизнес-ангел - Инвестор-ангел - ангельское финансирование - частный капитал 141 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2253 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10542 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5520 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7799 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2811 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7360 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 1
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 265 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 492 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1406 1
Образование в России 2562 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1074 1
OOH - Out-of-home - Наружная реклама 59 1
РБК Инновации 47 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11415 1
Mobile Research Group 85 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8380 1
РЭШ - Российская экономическая школа 14 2
Сколтеха - Центр предпринимательства и инноваций 5 1
Aalto University - Университет имени Алвара Аалто 21 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 398 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1094 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 573 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1272 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 1
Slush 4 1
Startup Village - международная стартап-конференция 62 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1410148, в очереди разбора - 730958.
Создано именных указателей - 188088.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Что подарить ребенку на Новый год: лучшие гаджеты и техника

Обзор Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete: моющий робот-пылесос с роликовой шваброй

Лучшие доступные ноутбуки 2025 года: хиты продаж

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще