Ozon открыл «убийцу» «Авито». Но может его закрыть из-за скандальных законов против интернет-сервисов

Маркетплейс Ozon запускает доску онлайн-объявлений частных лиц и выходит на рынок классифайдов. Сервис уже работает в Ростове-на-Дону и будет масштабирован на всю страну. Однако Ozon может отказаться от своих планов, если противоречивые поправки в законы «О рекламе» и «Об информации» пройдут второе и третье чтения.



Завоевание рынка классифайдов

Ozon запускает сервис онлайн-объявлений частных лиц о продаже и покупке новых и б/у товаров. Объявление об этом появилось на сайте маркетплейса. Сейчас сервис функционирует только для пользователей из Ростова-на-Дону – размещать объявления можно бесплатно и бессрочно.

Компания сообщает, что пока подключить сервис самостоятельно не получится, однако в ближайшее время доступ к «Ozon объявлениям» появится у всех пользователей Ozon.

Сейчас на витрине сервиса можно найти объявления физических лиц и уцененные товары продавцов Ozon (к таким относят самозанятых, юрлица и ИП). Товары разбиты на категории для удобства, под уцененными имеются в виду новые, на которые Ozon сделал скидку из-за незначительных повреждений или ремонта. Например, у товара может повреждена упаковка или не хватает элемента в наборе.

На развитие доски объявлений Ozon могут негативно повлиять обновленные законы «О рекламе» и «Об информации»

В компании уточняют, что дополнительной регистрации для продажи и покупки товаров не требуется – достаточно зайти в свой аккаунт Ozon. В разработке находится организация доставки, оплаты и продвижения товаров – пока же продавец и покупатель могут договориться об удобных способах доставки и оплаты в чате или по телефону.

Законодательный камень преткновения

Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо Ozon в Минэкономики от 6 июля 2022 г., из-за новых поправок в закон «Об информации» у компании могут возникнуть проблемы с выходом на рынок классифайдов.

Так, в письме Минэкономики представители Ozon пишут, что принятие законопроекта в текущем виде «потребует полного прекращения деятельности Ozon, либо закрытия сервиса размещения объявлений, что приведет к значительному усугублению текущих экономических проблем как для самой компании, так и российских граждан». Поправки предлагают ограничить 20% долю иностранцев в сервисах объявлений о продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг, поиске работы или сотрудников.

Глава Института исследований интернета Карен Казарян в беседе с CNews напомнил, что Ozon – это публичная компания с головной структурой, зарегистрированной на Кипре. Это значит, что запускать классифайд, которым компания не сможет фактически управлять из-за нового регулирования, для нее нет смысла. Иными словами, по проекту Горелкина, если он пройдет три чтения, Ozon в целом не сможет открыть такой сервис.

Сообщается также, что негативно повлиять на новый проект Ozon могут и поправки в закон «О рекламе», которые подразумевают создание единого оператора цифровой наружной рекламы и досок объявлений.

«По второму законопроекту оператором классифайдов они опять же быть не могут, и смысла в таком бизнесе при отсутствии связи с клиентами нет. И никаких лазеек, если исходить из текущего варианта поправок, для компании нет», – пояснил Казарян.

Спорные правки в закон «Об информации»

Напомним, поправки в закон «Об информации» были внесены в Госдуму в начале июня 2022 г. зампредом комитета Госдумы Антоном Горелкиным. Депутат предложил ограничить 20% максимальную долю иностранного владения в сервисах бесплатных объявлений с ежемесячной аудиторией более 10 млн. Законопроект также предлагает обязать классифайды установить счетчик аудитории, одобренный Роскомнадзором, препятствовать разглашению гостайны, распространению публичных призывов к терроризму, экстремизму, а также пропаганде порнографии, насилия и материалов, содержащих нецензурную брань.

В случаях, которые установит правительство, классифайд должен провести интеграцию с единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА) и порталом «Госуслуги». Горелкин назвал поправки «формой приземления классифайдов, работающих в России – с учетом международной ситуации, когда против страны практически официально объявлена информационная и технологическая война».

До этого Горелкин уже два раза скандально прославился благодаря похожим идеям: так, в 2019 г. он разработал законопроект об ограничении 20% максимальной доли иностранного владения в крупных российских интернет-ресурса, после чего акции «Яндекса» рухнули более чем на 20%. В итоге депутату пришлось отозвать законопроект на доработку. В декабре 2020 г. он же внес аналогичную инициативу в отношении онлайн-кинотеатров, после чего онлайн-кинотеатру с иностранным участием ivi пришлось отказаться от размещения акций на бирже (IPO).

Что касается нового законопроекта, 12 августа 2022 г. стало известно, что Минцифры поддерживает регулирование электронных досок объявлений. Представители министерства выразили уверенность, что в части требований к владельцам классифайда законопроект не ограничивает возможности функционирования рынка классифайдов, особенно если речь идет о российских компаниях.

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«Не вводится никаких единых ресурсов и операторов, негативно влияющих на конкуренцию, – высказались представители Минцифры. – Вводится только требование о необходимости российского участия в имеющихся классифайдах. Законопроект вводит дополнительное регулирование вопросов функционирования классифайдов для защиты прав пользователей (обязанности по контролю за размещенной информацией и др.). Это не сложно для классифайда, но защищает пользователей».

При этом большинство крупных компаний-классифайдов уже выступили с критикой нового законопроекта. «Авито», «Юла», HeadHunter, YouDo, «Авто.ру» и другие активно высказывались против принятия поправок, предупреждая о возможной монополизации рынка.

Изменения закона «О рекламе»

Не менее одиозным представителям отрасли кажется законопроект о корректировках закона «О рекламе», предполагающих создание единого оператора цифровой наружной рекламы и досок объявлений. Воплощение в жизнь поправок может спровоцировать уход с рынка легальных классифайдов, в числе которых «Авито», «Юла», YouDo, «СберАвто», «ДомКлик» и др.

Напомним, поправки разработал зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов, они были приняты в первом чтении 15 июля 2022 г. Необходимость в едином операторе в пояснительной записке обосновывается «рисками распространения фейков и утраты государством контроля за размещением информации, угрожающей интересам национальной безопасности».

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Документ предполагает создание единого оператора рекламы, который должен создать единый информационный ресурс для ее размещения. Ему поручат регулировать рекламу и в интернете, и на цифровых табло на улице, и на транспорте. При этом, как отмечают представители юридического сообщества, под понятие «рекламы» в законопроекте подтянуты электронные объявления физических лиц, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, что в целом противоречит изначальной сути закона и понятию рекламы.



Помимо этого законопроект предполагает, что оператору предоставляются необоснованные преференции. Например, под размещение рекламы на электронном табло на участке в государственной или муниципальной собственности ему обязаны предоставить участок на срок не менее 30 лет без проведения торгов (все остальные обязаны в них участвовать, и на такой большой срок земля обычно не передается). Также оператору разрешат размещать цифровые рекламные конструкции без получения разрешения на установку. На оператора также возложат контролирующие функции, он сможет контролировать и влиять на размещение рекламы другими участниками рынка.

Все это, как отмечают юристы, в целом противоречит закону о защите конкуренции. По сути, на рынок искусственно введут участника, который точно так же размещает и продает рекламу, но при этом обладает необоснованными преференциями и полномочиями в отношении остальных. Неминуемо возникнет монополия.

«Законопроекты Горелкина и Кирьянова – разные по задумке и направленности, – объяснил в беседе с CNews СТО «Авито» Максим Сапронов. – Первый – о локализации бизнеса в России, своего рода импортозамещении, то есть законопроект хоть как-то объясним. А вот поправки Кирьянова, мягко говоря, нелогичны, хотя бы потому, что решают несуществующие проблемы. Так, в пояснительной записке к поправкам говорится о надежности и безопасности, интересах пользователей, однако мы и так в это инвестируем, расходы на эти цели у нас составляют десятки миллиардов рублей».

По его словам, представители классифайдов сейчас ведут активный диалог и с теми, кто готовит и рассматривает поправки, и с профильными ведомствами, и с экспертами из индустрии. Сапронов заметил, что законопроект слишком быстро перешел из стадии появления в стадию принятия.

«Мы пытаемся донести свою позицию до законотворцев, выясняем позицию участников рынка – и там мнение единогласное: закон сырой», – резюмировал Сапронов.