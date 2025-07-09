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Индексная книга (каталог) CNews*
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ФБК Фонд борьбы с коррупцией


УПОМИНАНИЯ


09.07.2025 Прокурор требует оштрафовать разработчика российского суперкомпьютера Абрамова за финансирование экстремизма 1
23.07.2024 Российский «убийца» Starlink привлечет полтора миллиарда нестандартным способом 1
01.12.2023 Разработчика суперкомпьютеров Абрамова направили на психологическую экспертизу в стационар 1
15.09.2022 Директор цифровой трансформации Счетной палаты в интервью CNews — о новых подходах к анализу данных 1
18.07.2022 «билайн» выпустил ESG-отчет за 2021 год 1
17.09.2021 После вызова к властям Google и Apple удалили приложение «Навальный». Из iPhone в России исчезла функция, скрывающая IP-адрес пользователя 2
13.05.2021 В России заочно арестован сын основателя «Билайна» 2
19.03.2021 Российских силовиков оставили без спецсредств по взлому iPhone. Их производитель внес Россию в «черный список» 1
25.09.2020 «Синтегро консалтинг» перевела ФБК Grant Thornton на «1С:Документооборот» 1
23.07.2020 Навальный рассекретил ИТ-инфраструктуру своего фонда 2
21.06.2017 Роскомнадзор «получил сдачи». Его обвиняют в халатности и ложном доносе 1
29.04.2014 Навальный: Семейный офшор Якунина контролирует продажи э-билетов РЖД на миллиарды рублей 1
26.11.2012 Депутатам Подмосковья не разрешили закупать подарочные iPad 1
10.02.2012 Платежная система «Деньги@Mail.Ru» станет кредитной организацией 1
24.11.2011 Компания «Атомпромресурсы» внедрила ЕСМ-систему Directum 1
16.02.2009 Россия теряет $1,3-1,9 млрд в год из-за спама 1
18.11.2008 «Газпром добыча Ноябрьск» ведет учет в системе Microsoft Dynamics AX 1
14.01.2008 Московские интеграторы атакуют Питер 1
22.03.2007 «Кубаньгазпром» ведёт налоговый учет на базе Microsoft Dynamics AX 1
28.02.2007 Разработано решение по налоговому учету для газовой отрасли 1
02.04.2004 CNews Analytics: итоги года вышли в глянце 1
27.08.2002 Итоги тендера программы "Электронная Россия" 1
16.07.2002 "Контур Корпорация" будет внедрена в ООО "Мострансгаз" 1

Публикаций - 23, упоминаний - 26

ФБК и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24930 3
Meta Platforms - Facebook 4480 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8964 2
8557 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1156 2
Максима ГК - МТ-Интеграция - GMCS 363 2
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1022 2
Digital Design - Диджитал Дизайн 546 2
Открытые технологии 707 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1475 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 822 1
Dropbox 504 1
Nginx - Энджайникс 180 1
Angara ELK - Центр экспертизы по технологиям Elastic 20 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1810 1
Google LLC 12009 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13412 1
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 329 1
Микротест 278 1
Хомнет Лизинг 29 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 598 1
Oracle Corporation 6772 1
Apple Inc 12325 1
Softline - Софтлайн 3031 1
Крок - Croc 1787 1
Рамэк-ВС - Рамэк-Вычислительные Системы 94 1
МТС - Комстар ОТС - МТУ-Информ 185 1
Т-Платформы - T-Platforms 395 1
Directum - Директум 1135 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1154 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 778 1
Intersoft Lab - Интерсофт Лаб 137 1
Рексофт - Reksoft 424 1
Merlion iRU - Деловой офис 318 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 705 1
Галактика - Корпорация 1482 1
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 743 1
Terrasoft - Террасофт 200 1
1С-Рарус 903 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 515 1
Газпром ПАО 1377 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7755 2
РЖД - Российские железные дороги 1951 1
Связной ГК 1375 1
Альфа-Групп 719 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1485 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1962 1
Dixis - Диксис 359 1
Yves Rocher - Ив Роше 34 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2907 1
ЛизаАлерт ПСО - LizaAlert - Поисково-спасательная организация 52 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 665 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 475 1
Газпром добыча Ноябрьск - Ноябрьскгаздобыча 7 1
Grant Thornton - Грант Торнтон - Финансовые и Бухгалтерские Консультанты, ФБК 3 1
Everland - социальный бизнес-проект 19 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Борец Производственная Компания - Borets 33 1
VK - Деньги.Мэйл.ру РНКО - Mail.ru Деньги - Манимейл 95 1
Газпром трансгаз 147 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 405 1
Газпром добыча Краснодар - Кубаньгазпром 6 1
Импульс КБ - Конструкторское бюро 37 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1709 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 955 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 460 1
Оборонпромкомплекс ГАК 1 1
АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос - Cosmos Collection Izumrudny Les - Cosmos Collection Altay Resort - Cosmos Izhevsk Hotel - Cosmos Smart Voronezh - Cosmos Petrozavodsk Hotel - Cosmos Karelia 71 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2846 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3450 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12208 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 710 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5091 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5617 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1106 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 802 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 85 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3378 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2217 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 781 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5026 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4659 1
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 203 1
Генпрокуратура РФ - Военная прокуратура Российской Федерации - СКР РФ ГВСУ - Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ 43 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3258 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 190 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1870 1
Союзное государство России и Белоруссии 54 1
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 189 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 226 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6314 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 245 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 706 1
4CIO 18 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
The Valuable 500 - глобальная инициатива по продвижению инклюзивного подхода и предоставлению равных возможностей 5 1
Лига зеленых брендов 1 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 149 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69199 7
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СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9751 2
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Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1019 1
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 380 1
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CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7186 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25099 1
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Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4091 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12671 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4012 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6513 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3874 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11509 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12496 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3482 1
ESG - Environmental, Social, Governance - Экологическое, социальное и корпоративное управление - ESG-трансформация 155 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 931 3
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 801 2
Apple iOS 8019 2
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Google YouTube - Видеохостинг 2830 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1032 1
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Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 159 1
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 213 1
Docker - Платформа распределённых приложений 383 1
SQLite - встраиваемая СУБД 45 1
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 177 1
Bash-скрипт 67 1
Python Django 44 1
Jenkins 48 1
Prometheus - Monitoring system & time series database 61 1
Google Compute Engine 13 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7193 1
Apple iCloud 278 1
СКБ Контур - Контур.Экстерн 78 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 897 1
Intersoft Lab - Контур Корпорация 65 1
EPFL - Scala - Язык программирования 146 1
Apple macOS Monterey 10 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 272 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 313 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5521 1
Microsoft Office 3843 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1853 1
Apple iPad 3890 1
JavaScript - JS - язык программирования 1272 1
JQuery 42 1
Directum СЭД - ECM-система 295 1
Яндекс.Навигатор 105 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 631 1
Цифровой инспектор 9 1
ВымпелКом - Билайн - BeeFREE WaaS - WorkPlace-as-a-Service 7 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Ревизор - система контроля блокировки сайтов в России 58 1
Навальный Алексей 61 4
Шерстобитов Алексей 1 1
Зимин Дмитрий 41 1
Яппаров Тагир 103 1
Зимин Сергей 1 1
Степанов Вячеслав 8 1
Зимин Борис 4 1
Джабаров Владимир 2 1
Вронская Светлана 21 1
Чикин Константин 9 1
Якунин Владимир 24 1
Орешин Михаил 7 1
Маслова Виктория 6 1
Акулов Михаил 7 1
Торбахов Александр 100 1
Петров Михаил 138 1
Шашкин Анатолий 1 1
Сидоренко Игорь 4 1
Каменецкий Владимир 1 1
Голованов Андрей 9 1
Калиненко Владимир 4 1
Замашкина Наиля 23 1
Жаров Александр 175 1
Литреев Александр 4 1
Соболь Любовь 1 1
Якунин Андрей 2 1
Сыпченко Сергей 4 1
Кожин Сергей 2 1
Салихов Дмитрий 1 1
Здольников Владислав 1 1
Арутюнян Мартин 2 1
Симакина Анастасия 4 1
Carmil Yossi - Кармила Йоси 1 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 370 1
Мансуров Олег 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 150672 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44506 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52736 3
Беларусь - Белоруссия 5892 2
Украина 7692 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5278 2
Казахстан - Республика 5686 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17614 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18007 1
Германия - Федеративная Республика 12815 1
Испания - Королевство 3740 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1904 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3164 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1599 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1168 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 845 1
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 421 1
Саудовская Аравия - Королевство 611 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 576 1
Кипр - Республика 571 1
Филиппины - Республика 576 1
Египет - Арабская Республика 1026 1
Колумбия - Республика 532 1
Уганда - Республика 87 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ноябрьск 113 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2585 1
Европа 24442 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3081 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13430 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 917 1
Норвегия - Королевство 1817 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1632 1
Израиль 2762 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 786 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2929 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7812 1
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Земля - планета Солнечной системы 10494 1
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