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ФБК Фонд борьбы с коррупцией
УПОМИНАНИЯ
ФБК и организации, системы, технологии, персоны:
|Навальный Алексей 61 4
|Шерстобитов Алексей 1 1
|Зимин Дмитрий 41 1
|Яппаров Тагир 103 1
|Зимин Сергей 1 1
|Степанов Вячеслав 8 1
|Зимин Борис 4 1
|Джабаров Владимир 2 1
|Вронская Светлана 21 1
|Чикин Константин 9 1
|Якунин Владимир 24 1
|Орешин Михаил 7 1
|Маслова Виктория 6 1
|Акулов Михаил 7 1
|Торбахов Александр 100 1
|Петров Михаил 138 1
|Шашкин Анатолий 1 1
|Сидоренко Игорь 4 1
|Каменецкий Владимир 1 1
|Голованов Андрей 9 1
|Калиненко Владимир 4 1
|Замашкина Наиля 23 1
|Жаров Александр 175 1
|Литреев Александр 4 1
|Соболь Любовь 1 1
|Якунин Андрей 2 1
|Сыпченко Сергей 4 1
|Кожин Сергей 2 1
|Салихов Дмитрий 1 1
|Здольников Владислав 1 1
|Арутюнян Мартин 2 1
|Симакина Анастасия 4 1
|Carmil Yossi - Кармила Йоси 1 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 370 1
|Мансуров Олег 7 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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