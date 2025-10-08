Генпрокуратура России добилась национализации интернет-провайдера и признания его владельцев экстремистами

Генпрокуратура добилась запрета объединения тамбовских предпринимателей Александра Зайцева и Александра Васильева, а также конфискации в доход государства принадлежащего им интернет-провайдер «Ланта». Васильев с обвинениями не согласен и предлагает передать компанию ее сотрудникам.

Решение суда о конфискации интернет-провайдера «Ланта»

Октябрьский районный суд Тамбова удовлетворил иск Генпрокуратуры России о запрете объединения, состоящего из Маргариты и Александра Зайцева, Сергей Шмарова, Александра Васильева и ассоциации For free Russia Association («За свободную Россию»).

Одновременно с этим информация, размещенная на сайте данной ассоциации, признана экстремистской, имущество указанных лиц обращено в доход Российской Федерации, включая 10% интернет-провайдер «Канта».

В целях защиты прав и законных интересов Российской Федерации настоящее решение обращено к немедленному исполнению, сообщила пресс-службе суда.

freepik Интернет-провайдер «Ланта» конфискован в доход государства

Как писала газета «Коммерсант», по мнению Генпрокуратуры, переехавшие в Болгарию супруги Александр и Маргарита Зайцева финансируют болгарскую ассоциацию For free Russia, которая дискредитирует внутреннюю и внешнюю политику России.

Также супруги финансируют Вооруженные силы Украины (ВСУ) и «Легион свобода России» (организация признана террористической). При этом часть выручки «Ланта» в виде криптовалюты переводились Александру Зайцеву на счет в швейцарском банке UBS Switzerland.

Помимо «Ланта», супруги Зайцевы владеют рядом земельных участков и зданий в Тамбове, включая торговые центры «Апельсин» и «Башня» и «Парк-Отель «Берендей».

«Ланта» оказывает услуги доступа в интернет, IP-телевидения и телефонии в Тамбове и Котовске (Тамбовская область). Зайцеву принадлежит в компании 51%, Васильеву 49%. Васильев также является гендиректором компании.

Вопреки сообщениям СМИ, «Ланта» не оказывает услуги сотовой связи. По данным базы «Контур.Фокус», в 2024 г. выручка компании составила 505 млн руб., чистая прибыль - 68 млн руб.

Позиция Александра Васильева

Александр Васильев обвинения в свой адрес отрицал. По его словам, Александр Зайцев является «пассивным» инвестором «Ланта» в 2017 г. он уехал из России, а последний раз был в России в 2020 г. Васильев утверждает, что он не является единомышленником Зайцева не имеет отношения к Free Russia Association. В то же время «Ланта» действительно выплачивала Зайцеву дивиденды, но не делать этого компания не могла, говорит Васильев.

Кроме того, Васильева обвинили в «антироссийских» взглядах из-за его постов в социальной сети «Вконтакте» от 2014 г. Речь шла о ссылках на Алексея Навального, включенного в 2022 г. в реестр экстремистов и террористов.

Также Васильев в 2020 г. переводил денежные средства созданному Навальным «Фонду борьбы с коррупцией» (ФБК, признан экстремистской организацией и иноагентом, к настоящему моменту ликвидирован).

Васильев отмечает, что на момент публикации данные посты не подходили под критерии экстремистских, а Навальный в 2013 г. участвовал в выборах мэра Москвы. Кроме того, ФБК был запрещен лишь в 2021 г. В качестве альтернативы изъятию компанию Васильев предложил передать ее сотрудникам.

С решением суда Васильев также не согласен. Он отмечает, что суд отказался заслушать его показания по видеосвязи (предприниматель находится за границей), отказался привлечь к делу его жену (она имеет право на половину совместно нажитого имущества), отказался привлечь органы опеки (речь идет о конфискации дома, в котором живут дети предпринимателя) и лишил его единственной жилплощади.