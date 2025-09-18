Получите все материалы CNews по ключевому слову
Акулов Михаил
УПОМИНАНИЯ
Акулов Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|УФС - UFS - Универсальная финансовая система 21 2
|ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2067 1
|Sabre Corporation - Sabre Holdings 167 1
|Sabre Airline Solutions 16 1
|Якунин Андрей 2 1
|Якунин Владимир 24 1
|Навальный Алексей 61 1
|Михайлец Сергей 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11367 3
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 651 1
|Юность - радиостанция 47 1
|РИА Новости 964 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1384726, в очереди разбора - 730884.
Создано именных указателей - 183265.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.