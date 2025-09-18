Разделы

Акулов Михаил


УПОМИНАНИЯ


18.09.2025 «Фогейм» и РВИ объединяют усилия для развития игровой индустрии 1
29.04.2014 Навальный: Семейный офшор Якунина контролирует продажи э-билетов РЖД на миллиарды рублей 1
29.03.2012 «Российские железные дороги» выбирают технологию управления доходами от Sabre Airline Solutions 1
01.06.2009 РЖД запустила электронные билеты 2
24.03.2009 Решение ТТК позволит оплачивать транспортные услуги с помощью мобильных телефонов 1
13.07.2007 РЖД введет в эксплуатацию автоматы по продаже билетов дальнего сообщения 2
03.10.2006 РЖД на направлении Москва-Петербург через интернет продало 14,5 тыс. билетов 1
31.05.2006 РЖД переходит на e-билеты 1

Публикаций - 8, упоминаний - 10

Акулов Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

УФС - UFS - Универсальная финансовая система 21 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2067 1
Sabre Corporation - Sabre Holdings 167 1
Sabre Airline Solutions 16 1
РЖД - Российские железные дороги 1970 7
РЖД КбшЖД - Куйбышевская железная дорога 21 1
РЖД МЖД - Московская железная дорога 65 1
Amtrak - National Railroad Passenger Corporation - Амтрак - Национальная железнодорожная пассажирская корпорация 9 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1557 1
SNCF - Nationale des Chemins de fer Français - Национальная компания французских железных дорог 20 1
РЖД - ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 74 1
ФБК - Фонд борьбы с коррупцией 23 1
Связной ГК 1379 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2053 1
РВИ АНО - Организация развития видеоигровой индустрии 14 1
Электронный билет - e-ticket 172 4
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1476 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28624 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5555 2
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal - Мобильные терминалы 538 1
Бронирование - Booking 756 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3553 1
Мобильная версия - Mobile version 376 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70801 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33059 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3068 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2246 1
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1075 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25260 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1589 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25532 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1390 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11943 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2278 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3431 1
ЕПБ - Единый проездной билет 71 2
ГИС Контингент - АИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 111 1
Сбер - ОРПС - Объединенная Российская Платежная Система - СберКарт 64 1
Якунин Андрей 2 1
Якунин Владимир 24 1
Навальный Алексей 61 1
Михайлец Сергей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 153257 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45032 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18259 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3187 1
Кипр - Республика 576 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53005 1
Франция - Французская Республика 7943 1
Европа 24516 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3298 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2551 5
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2812 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1854 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50333 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19864 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5297 1
Паспорт - Паспортные данные 2681 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5912 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7167 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8174 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6533 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1528 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5865 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53973 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17092 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2637 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8114 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11367 3
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 651 1
Юность - радиостанция 47 1
РИА Новости 964 1
РЖД ВНИИЖТ НИАЦ - Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта 20 1
