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Amtrak National Railroad Passenger Corporation Амтрак Национальная железнодорожная пассажирская корпорация

СОБЫТИЯ

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22.09.2026 В США остановили сотни авиарейсов. Авиадиспетчерам порвали оптоволоконный кабель связи 1
27.11.2019 Цифровизация становится окном в мир для российского ритейла 1
15.10.2013 ГИС на базе Google Maps позволит контролировать общественный транспорт 1
29.03.2012 «Российские железные дороги» выбирают технологию управления доходами от Sabre Airline Solutions 1
18.03.2003 Распознавание голоса: первые шаги в массовом бизнесе 1
18.03.2003 Распознавание голоса: первые шаги в массовом бизнесе 1
25.01.2002 Интернет станет доступен пассажирам американских поездов 1
30.05.2001 Сайты-ловушки для доверчивых пользователей 1
28.05.2001 Сетевая торговля США: правительство опередит конкурентов? 1
22.12.1999 Поезда компании Amtrak встретят Новый Год на остановках 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Amtrak и организации, системы, технологии, персоны:

ТИС - Титан Информационный сервис 4 2
IBM - International Business Machines Corp 9717 2
Sony 6754 2
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1424 2
AOL Inc - America Online 1883 2
Nuance Communications - ScanSoft 88 2
Sony Interactive Entertainment - Sony Computer Entertainment - Sony Computer Entertainment Europe, SCEE - Sony Computer Entertainment America, SCEA - Sony Computer Entertainment Inc, SCEI - Team Soho 239 2
Nuance - SpeechWorks - Applied Language Technologies 38 2
LHSP - Lernout & Hauspie Speech Products 39 2
Amazon Inc - Amazon.com 3300 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1770 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2402 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 369 1
Ланит - Норбит - Norbit 433 1
Sabre Corporation - Sabre Holdings 177 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 305 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 706 1
Yahoo! 3729 1
Ланит - DTG - Digital Transformation Group 11 1
Ланит Омни 67 1
Sabre Airline Solutions 16 1
Google LLC 12773 1
Open Solutions - Открытые решения (ОР) 77 1
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 222 1
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 1
British Airways - British Midland International 127 2
Tata Motors - Jaguar Cars 126 2
Honda Motor Company - HND 241 2
United Airlines - авиакомпания 95 2
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 94 2
РЖД - Российские железные дороги 2106 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2988 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 198 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1212 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1957 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 256 1
Airbnb 102 1
Бристоль - сеть магазинов 32 1
SNCF - Nationale des Chemins de fer Français - Национальная компания французских железных дорог 20 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 259 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 1
РЖД - ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 79 1
Красное&Белое - сеть алкомаркетов 17 1
Лудинг - Luding 11 1
Hilton Worldwide - Hilton Hotels & Resorts - Гостиничные Сети Хилтон 69 1
The Home Depot Inc 66 1
U.S. Department of Defense - USSOCOM - United States Special Operations Command - Командование специальных операций ВС США 22 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3347 1
Федеральное казначейство России 1953 1
U.S. GSA - General Services Administration - Управление служб общего назначения США - Независимое агентство в составе правительства США 30 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13260 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13761 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26507 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4926 2
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10131 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26235 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24656 2
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3667 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6102 2
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Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3862 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 840 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1411 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14086 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9841 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8747 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2548 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 5052 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7337 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8364 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7914 1
Honda Accord 16 2
Rakuten Viber 669 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 457 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 196 1
OFD.RU Ferma 9 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 709 1
Ланит Омни - Rightway - CRM программа лояльности 28 1
OFD.RU Renta - аналитика продаж для торговых центров, франчайзи и производителей товаров 5 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5265 1
Ланит - Онланта ClearFuture RightWay 6 1
Ланит - DTG Granum 3 1
HPE Compaq iPaq Pocket PC 320 1
Тишкин Игорь 5 2
Alexander Steve - Александр Стив 2 1
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 1
Румянцев Антон 47 1
Свиридов Владимир 28 1
Реймер Денис 54 1
Востриков Юрий 86 1
Захир Максим 22 1
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Марчева Ирина 4 1
Гегамов Николай 18 1
Цветаев Сергей 1 1
Фокин Денис 8 1
Низамов Максим 2 1
Горин Родион 1 1
Горбатовский Станислав 15 1
Акулов Михаил 8 1
Krikorian Kirk - Крикорян Кирк 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55013 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19709 3
Россия - РФ - Российская федерация 167857 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47951 2
Европа 25017 1
Земля - планета Солнечной системы 10897 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 807 1
Америка - Американский регион 2208 1
Канада 5093 1
Германия - Федеративная Республика 13286 1
Франция - Французская Республика 8195 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Хосе 415 1
Россия - УФО - Свердловская область - Новоуральский городской округ - Новоуральск 30 1
Россия - УФО - Тюменская область - Ишим 80 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сакраменто 47 1
Атлантический океан - Мексиканский залив 67 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2734 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21933 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5831 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10498 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27562 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6093 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58270 2
Английский язык 7065 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6141 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3222 2
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling - Математический анализ 1150 2
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2033 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1925 2
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 575 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5892 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5799 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6664 1
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Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 293 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 671 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5834 1
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БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6248 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9146 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1392 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 427 1
ящик Пандоры 51 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1254 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 801 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10963 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53936 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3066 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9171 1
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Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8897 1
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Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8554 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6729 1
Forbes - Форбс 1014 2
Pocket PC Magazine 2 2
FCW - Federal Computer Week 7 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8662 3
Gartner - Гартнер 3670 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2687 2
Венчурная ярмарка 25 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1288 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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