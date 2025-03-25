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США Калифорния Сакраменто

США - Калифорния - Сакраменто

25.03.2025 В США арестованы китайцы, придумавшие новую схему бесконтактного мошенничества 1
28.11.2013 ГИС-интеллект способен управлять электросетями 1
25.05.2012 Кибермошенники просят пользователей «одолжить» им средства на покупку акций Facebook 1
17.11.2011 Украден компьютер с личными данными 4,2 млн пациентов больниц 1
30.05.2011 Школьный округ выложил в Сеть личные данные 4 тыс. человек 1
04.08.2010 Intel и GE создают совместное предприятие в сфере здравоохранения 1
05.02.2010 У берегов США произошло сильное землетрясение 1
22.01.2010 Халатность сотрудника Kaiser Permanente привела к утечке данных 1
27.11.2009 "Дальнобойщики 3: Покорение Америки" в продаже 1
17.11.2009 "Дальнобойщики 3: Покорение Америки" в печати 1
09.04.2009 Ипотечный агент из Калифорнии оформлял поддельные кредиты 1
04.12.2007 Yahoo! начала тестирование социальной сети для соседей 1
30.11.2007 Ирригационной системе Калифорнии угрожает вредоносное ПО 1
02.10.2007 Кардер из России сядет в американскую тюрьму 1
12.04.2007 Модернизированный Global Hawk совершил первый полет 1
16.10.2006 Юную блоггершу допросили из-за нелюбви к Бушу 1
03.04.2006 Ученые создали компьютерную модель землетрясения 1906 года 1
03.04.2006 Ученые создали компьютерную модель землетрясения 1906 года 1
05.12.2005 AOL обвиняют в обмане пользователей 1
07.07.2005 Прогноз дорожной стихии стал реальностью 1
25.05.2004 T-Mobile купил часть сети Cingular за $2,5 млрд. 1
12.04.2004 В США судят очередного хакера 1
23.10.2003 Еще два оператора решили использовать BREW 1
11.09.2003 Хакер добровольно сдался властям 1
08.09.2003 Хакер-самаритянин сдастся ФБР 1
21.01.2003 Власти США не пускают скутер Segway на тротуары 1
28.11.2002 Nokia начала поставку телефонов стандарта CDMA2000 1X американскому оператору MetroPCS 1
09.10.2002 Lucent поставит оператору MetroPCS оборудование беспроводной связи стандарта CDMA2000 1X на сумму $190 млн. 1
17.07.2002 Результаты Apple соответствуют прогнозам 1
19.06.2002 Американцы потратили в мае на сотовую связь в среднем $37,12 1
17.06.2002 Рынок корпоративного ПО: Сезон отпусков в IBM 1
25.01.2002 Интернет станет доступен пассажирам американских поездов 1
08.10.2001 Туристическое агентство Travelocity.com закроет часть офисов 1
26.04.2001 Онлайновый магазин Webvan закроет свой офис в Сакраменто 1
18.10.2000 WINfirst подписала $1 млрд. контракт с Lucent и Avaya на построение оптоволоконной сети 1
10.10.2000 Разорит ли интерактивное телевидение AOL? 1
03.10.2000 В Калифорнии пройдет репетиция выборов президента по интернету 1
18.07.2000 Чем eBay отличается от "лохотрона"? 1
20.06.2000 America Online начнёт предоставлять услуги интерактивного телевидения в июле 1
20.06.2000 America Online начинает продвигать AOLTV - систему сетевого интерактивного телевидения 1

Публикаций - 44, упоминаний - 44

США и организации, системы, технологии, персоны:

Yahoo! 3699 4
AOL Inc - America Online 1868 4
Microsoft Corporation 24726 3
Google LLC 11875 3
Verizon - WorldCom 483 3
Deutsche Telekom - T-Mobile USA - MetroPCS - Metro by T-Mobile 15 3
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1445 2
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 376 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 2
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners 1374 2
AT&T Wireless Group - AWE - AT&T Wireless Services 258 2
Deutsche Telekom - T-Mobile USA - VoiceStream Wireless - Omnipoint Corporation - Aerial Communications 161 2
СофтЛаб-НСК - SoftLab-NSK 19 2
SAP SE 5305 1
Qualcomm Technologies 1836 1
Apple Inc 12188 1
Meta Platforms - Facebook 4449 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1690 1
Intel Corporation 12244 1
IBM - International Business Machines Corp 9455 1
InfoWatch - Инфовотч 1027 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5687 1
Oracle Corporation 6730 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1056 1
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 388 1
AT&T Inc 1682 1
Компьюлинк ГК - Compulink 439 1
GE Healthcare - GE Healthcare Life Sciences 25 1
GE - General Electric - Дженерал электрик 452 1
Philips Electronics - Royal Philips Electronics - Ройал Филипс Электроникс 334 1
Perimetrix - Периметрикс 273 1
Webvan Group 52 1
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 314 1
Broadvision 69 1
Esri 165 1
HP Compaq Computer Corp 1916 1
AT&T Mobility - The American Telephone and Telegraph Mobility - Cingular Wirelss 270 1
Oracle Siebel Systems 508 1
US West 53 1
Прогресс ГК - Практика безопасности 43 1
eBay Inc 1622 2
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 453 2
Bank of America - Банк Америки 262 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 313 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2734 1
Верный - торговая сеть 291 1
Northrop Grumman 203 1
Segway 19 1
Expedia - Travelocity 60 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1144 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3309 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3016 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 426 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1232 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 927 1
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 124 1
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 188 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5521 1
Судебная власть - Judicial power 2324 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1441 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28211 8
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12880 8
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5157 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28075 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16253 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30107 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11543 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16155 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7795 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13999 3
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2268 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17204 3
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СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9505 2
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Умные платформы 1721 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20970 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6711 1
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 654 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14509 1
InterActiveCorp - Excite@Home - ExciteAtHome 164 3
AOL TV - AOL Television 20 3
Microsoft Windows 15789 2
Microsoft Windows 2000 8661 2
Google Sites - Google Сайты 42 2
IBM DB2 371 1
Linux OS 10096 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2990 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4577 1
Apple iPhone 6 4862 1
Apple iPod 1537 1
Apple iMac - Серия моноблоков 458 1
Myspace - социальная сеть 636 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1009 1
Qtech QVC IPC - IP-камера 14 1
Oracle PeopleSoft 418 1
SAP Sybase 289 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 529 1
Northrop Grumman - Scaled Composites - SpaceShipOne - SS1 120 1
Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 215 1
HP Compaq iPaq Pocket PC 312 1
IBM Tivoli 281 1
Qualcomm BREW - Binary Runtime Environment for Wireless 95 1
General Dynamics - F-16 Fighting Falcon - многоцелевой истребитель 202 1
Northrop Grumman - Global Hawk - американский стратегический разведывательный БПЛА 58 1
Google YouTube - Видеохостинг 2778 1
IBM MQ - IBM WebSphere MQ - IBM MQSeries 48 1
IBM ACE - IBM App Connect Enterprise - IBM Integration Bus, IIB - IBM WMB - IBM WebSphere Message Broker - IBM WBIMB - IBM WebSphere Business Integration Message Broker - IBM WMQI - IBM WebSphere MQSeries Integrator - IBM MQSI - IBM MQSeries 38 1
AOL Anywhere 12 1
Lamo Adrian - Ламо Адриан 8 3
Ковалев Александр 162 2
Diebenkorn Richard - Дибенкорн Ричард 4 2
Jobs Steve - Джобс Стив 1010 1
Ульянов Владимир 161 1
Glueck Ken - Глюк Кен 5 1
Зенкин Денис 262 1
Пономарев Тарас 29 1
Карелов Роман 2 1
Machado Mike - Мачадо Майк 1 1
Wesson Herb - Вессон Херб 1 1
Keereweer Rob - Кирвер Роб 1 1
Buchwald Naomi - Бухвальд Наоми 3 1
Anderson Fred - Андерсон Фред 20 1
Чугаев Алексей 2 1
Talley Stuart - Телли Стюарт 1 1
Walton Kenneth - Уолтон Кеннет 2 1
Card David - Кард Дэвид 4 1
Grebey Bud - Греби Бад 3 1
Низамов Радик 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52349 28
США - Калифорния 4635 24
США - Калифорния - Сан-Франциско 1416 11
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Россия - РФ - Российская федерация 146527 4
США - Джорджия - Атланта 257 4
Канада 4904 3
США - Иллинойс - Чикаго 432 3
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США - Мэриленд - Балтимор 178 3
США - Колумбия - Вашингтон 1396 2
США - Техас 991 2
США - Калифорния - Сан-Хосе 403 2
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США - Пенсильвания 360 2
США - Иллинойс 332 2
США - Калифорния - Беркли 281 2
США - Калифорния - Окленд 41 2
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США - Калифорния - Сан-Андреас 14 2
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