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Verizon WorldCom

СОБЫТИЯ

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14.07.2005 Экс-главу WorldCom посадили в тюрьму

Окружной суд Нью-Йорка приговорил Бернарда Эбберса, экс-главу телекоммуникационной корпорации WorldCom, к 25-ти годам тюрьмы. Эбберс признан виновным в мошенничестве, в результате которого инвесторы понесли многомиллиардные убытки. Обвинение требовало для 63-летнего предпринимателя пожи
12.07.2004 WorldCom обвинил бывшего исполнительного директора в хищении $400 млн.

Американская телекоммуникационная компания MCI (ранее известная как WorldCom) инициировала судебное разбирательство против своего бывшего исполнительного директора Бернарда Эбберса (Bernard Ebbers), обвинив его в хищении более $400 млн. Предполагается, что в пе
12.05.2004 Банки погорели на деле WorldCom

Из $2,65 млрд. инвесторам WorldCom, купившим акции телекоммуникационной группы в период с апреля 1999 по июнь 2002 года, будет выплачено $1,19 млрд. Суд признал, что Джек Грабмен (Jack Grubman), бывший аналитик Citigrou
03.11.2003 WorldCom выходит из банкротства

Суд США дал одобрение компании MCI (ранее известной как WorldCom) на выход из процедуры банкротства. В сентябре текущего года MCI окончательно урегулировал разногласия с кредиторами. По условиям плана реорганизации, группа кредиторов, владеющая обли
18.08.2003 MCI/Worldcom укладывается в график выхода из банкротства

В пятницу, 15 августа, американская телефонная корпорация MCI, ранее известная как Worldcom, опубликовала финансовый отчет за июнь, по которому ясно, что меры по выходу из состояния защиты от кредиторов дают свои результаты. В течение месяца MCI получил $2,075 млрд. дохода пр
04.08.2003 Worldcom запретили обслуживать правительство США

Федеральное управление служб общего назначения США (GSA), управляющее госзаказом США, временно запретило скандально известному телекоммуникационному оператору MCI (Worldcom) заключать контракты с правительством. В заявлении сказано, что корпорация "не представила адекватных оправданий" своим бухгалтерским махинациям и нарушению деловой этики. Пока запрет

29.07.2003 AT&T препятствует выходу WorldCom из банкротства

Юристы американской телекоммуникационной корпорации AT&T подали иск против компании WorldCom (MCI). Компания, ныне готовящаяся к выходу из банкротства, обвиняется в использовании мошеннических схем при организации трафика голосовых данных, в частности, в транзите американского
09.07.2003 WorldCom выплатит правительству США $750 млн. штрафа

Крупная американская телекоммуникационная компания MCI, прежде известная как WorldCom, заключила окончательное соглашение с правительством США, в результате которого выплатит штраф за нарушение правил ведения финансовой отчетности в $750 млн. Инвесторы потеряли на компа
03.07.2003 Nextel "по дешевке" выкупил лицензии Worldcom

Американская телекоммуникационная компания Nextel сообщила о достижении договоренности о приобретении лицензий на частоты в диапазоне 2,5-2,7 ГГц, принадлежащие оператору Worldcom. Стоимость сделки составляет $144 млн. В свое время Worldcom уплатил за них около $1 млрд., хотя никогда их полностью не использовал. Nextel стал победителем аукциона, в котором
03.06.2003 Enron, WorldCom... IBM?

тво за недостаточную, по их мнению, открытость данных о доходах и менеджменте. Сообщение IBM вызвало панику на Нью-йоркской фондовой бирже, поскольку инвесторы опасаются повторения ситуации с Enron и WorldCom. Торги по акциям IBM были приостановлены. В ходе регулярных биржевых торгов акции обвалились на 62 цента до отметки в $87,42, а в ходе вечерних торгов в системе Instinet – до $85. Исто
20.05.2003 WorldCom: цена обмана - $500 млн.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и MCI — бывшая WorldCom Inc. — достигли окончательного соглашения о санкциях, которые будут наложены на
19.05.2003 Расплата WorldCom за обман будет рекордной

Штраф, который выплатит компания MCI (ранее известная как WorldCom) за введение инвесторов в заблуждение, станет самым значительным за подобные нарушения, пишет сегодня Wall Street Journal. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и MCI сегодня д
30.04.2003 Убытки Worldcom за 2 месяца составили $289 млн.

Американский оператор WorldCom сообщил вчера, 29 апреля, что комбинированные убытки компании за февраль-март текущего года составили $289 млн. В первую очередь это связано с низким объемом продаж. Чистая прибыль ком
14.04.2003 WorldCom меняет имя

Крупная телефонная компания США - WorldCom - на этой неделе собирается вернуть себе старое название - MCI. Смена имени - часть плана по реорганизации гиганта с целью вывести его из состояния банкротства. В настоящее время Wo
03.04.2003 Приписки WorldCom составили $11 млрд.

Размер приписок в американской телекоммуникационной компании WorldCom, банкротство которой летом 2002 года стало одним из крупнейших в истории США, по последним расчетам аудиторов, составил около $11 млрд. Эта сумма на $2 млрд превышает заявленный ранее

28.03.2003 Worldcom выйдет из банкротства в текущем году

Майкл Капеллас (Michael Capellas), глава американской компании WorldCom, сообщил сегодня журналистам, что оператор выйдет из банкротства в течение этого года с минимальными долговыми обязательствами. Компания планирует стать рентабельной по итогам года. В

25.03.2003 Deutsche Bank выкупил у американцев долги WorldCom

В США около 1000 операторов местной телефонной связи достигли соглашения о продаже финансовой компании Deutsche Bank Securities долгов телекоммуникационного оператора WorldCom на сумму около $100 млн. (94,1 млн.) за половину этой суммы. Суммы счетов, выставленных оператору, варьируются от $10 тыс. до $20 млн. Источник: по материалам Telecom.paper.
14.03.2003 Убытки WorldCom за декабрь 2002 г. составили $80 млрд.

Чистые убытки обанкротившейся американской телекоммуникационной компании WorldCom по итогам работы в декабре 2002 г. составили $80 млрд. Как говорится в сообщении компании, существенные убытки компания понесла из-за значительного объема списаний единовременных затра
04.02.2003 WorldCom намерен сократить 5000 рабочих мест

Телекоммуникационный оператор США WorldCom Inc., который в июле прошлого года объявил о своем банкротстве, крупнейшем в корпора
13.01.2003 WorldCom просит продлить срок защиты от банкротства

Американская телекоммуникационная компания WorldCom передала в суд по делам о банкротстве просьбу продлить срок действия защитных мер с тем, чтобы компания могла представить полный список своих активов. Представители WorldCom объ
23.12.2002 WorldCom получил контракт от госдепартамента США

Спустя несколько месяцев после заключения $1,7-миллиардного контракта с FAA на услуги связи, WorldCom на прошлой неделе объявил о подписании 10-летнего контракта с Госдепартаментом США на обеспечение IP- и ATM-услуг. Стоимость контракта - $360 млн. По заявлению компании, контракт включ
19.12.2002 Совет директоров WorldCom опустел

Сразу 6 членов совета директоров американской телекоммуникационной компании WorldCom подали в отставку. Таким образом, в совете компании осталось только 3 недавно назначенных члена. Карл Эйкок (Carl Aycock), Макс Боббит (Max Bobbit), Франческо Галези (Francesco Galesi)
16.12.2002 AT&T, CoreComm, LDMI и WorldCom требуют ограничить свободу действий оператора SBC Ameritech Ohio

Четыре крупных телекоммуникационных компании местной телефонной связи США - AT&T, CoreComm, LDMI и WorldCom - сообщили о подаче совместной жалобы в Комиссию по услугам в коммунальной сфере (Public Utility Commission) штата Огайо (PUCO) с требованием отказать SBC Ameritech Ohio в удовлетворен
10.12.2002 Зарплата нового СЕО WorldCom составит $1,5 млн.

Представители американской телекоммуникационной компании WorldCom представили в окружной суд Нью-Йорка по делам о банкротствах вариант трудового договора главы компании Майкла Капелласа (Michael Capellas), согласно которому годовая зарплата руководит
28.11.2002 WorldCom и власти США достигли соглашения о внесудебном урегулировании конфликта

Комиссия США по Ценным бумагам и Биржам (SEC) закрыла дело о мошенничестве WorldCom после того, как руководство согласилось на внесудебное урегулирование конфликта. WorldCom будет оштрафована на сумму, размер которой в настоящее время не определен. Кроме того,

26.11.2002 SBC потребовал наказать WorldCom за увод абонентов

Оператор SBC Communications потребовал от органов регулирования рынка связи штата Иллинойс наказать WorldCom за самовольное переключение на себя абонентов местной связи. В июле регуляторы штата уже требовали от MCI WorldCom прекратить самовольное переключение, но с августа от клиентов

19.11.2002 Рудольф Джулиани займёт место в совете директоров WorldCom

Бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани (Rudolf Giuliani) может быть в ближайшее время назначен в совет директоров американской телекомуникационной компании WorldCom. Как сообщает Wall Street Journal , группа держателей векселей компании при поддержке банка Credit Suisse First Boston выразила желание видеть Джулиани председателем совета директоров

18.11.2002 Майкл Капеллас отклонил предложение Microsoft и возглавил WorldСom

Руководство американской телекоммуникационной компании WorldCom в пятницу утвердило кандидатуру 48-летнего Майкла Капеласа (Michael Capellas), бывшего президента Hewlett-Packard Co., на должность главного испольнительного директора компании. "Я взя
14.11.2002 WorldCom сократит штат своих азиатских подразделений на 22%

Американская телекоммуникационная компания WorldCom Group сообщила о намерении сократить примерно на 22% штат своих филиалов в странах а
12.11.2002 WorldCom отчитался за сентябрь

В понедельник американский телекоммуникационный оператор WorldCom, находящийся в настоящее время под защитой в соответствии с законом о банкротстве, предоставил в Суд США по делам о банкротстве свой финансовый отчет за сентябрь 2002 года. В течение м
12.11.2002 Бывший президент HP может стать руководителем Worldcom

за этим сразу же распространились слухи о возможном назначении Капелласа, ранее занимавшего пост председателя совета директоров и СЕО Compaq Computer, на должность главы телекоммуникационной компании Worldcom, переживающей не самые лучшие времена. Как сообщает Wall Street Journal, руководство и акционеры компании уже рассматривают его кандидатуру, назначение может состояться на текущей неде
10.11.2002 WorldCom подал иск о банкротстве 43 подразделений

В пятницу руководство американской телекоммуникационной компании WorldCom Inc. подало в Суд США по делам о банкротстве южного округа Нью-Йорка петиции о возбу
28.10.2002 WorldCom терпит убытки второй месяц подряд

В заявлении, поданном представителями компании WorldCom в суд по делам о банкротстве г. Нью-Йорка, сообщается, что в июле текущего года убытки компании составили $331 млн. при обороте в $2,46 млрд., а в августе - $98 млн. при обороте $2,4 м
10.10.2002 WorldCom пытается спастись от банкротства при помощи услуг безлимитной междугородной IP-телефонии

Телефонная компания WorldCom, чье будущее стоит под вопросом из-за многомиллиардных долгов и пребыванием в состоянии судебной защиты от кредиторов, объявила о намерении открыть услугу безлимитного доступа к междуг
10.10.2002 Суд разрешил WorldCom отказаться от рекламного контракта с AOL TW

WorldCom, оператор-банкрот с $41 млрд. долгов, имеет право отказаться от контракта с AOL Time Warner, по которому медиа-гигант должен рекламировать услуги телефонной связи WorldCom MCI до 4 квартала 2004 года за $20,25 млн. ежеквартально. Такое решение принял во вторник нью-йоркский суд по банкротствам, рассматривающий дело WorldCom. Запрос на отмену контр
08.10.2002 Бывший помощник финансового директора WorldCom признался в махинациях

Бывший помощник финансового директора WorldCom директор главной бухгалтерии компании 46-летний Бафорд Йейтс (B.Yates) признал себя виновным в финансовых махинациях и согласился сотрудничать со следствием по делу о крупнейшем банкро
04.10.2002 Миллионы пользователей остались без интернета из-за сбоя в сети WorldCom

Пытающийся выбраться из кризиса крупнейший провайдер США WorldCom пережил в четверг многократные отключения электричества. В результате "повисли" сайты многих компаний, а простые пользователи не могли войти в интернет или делали это с большим трудом.
27.09.2002 Бывший финансовый инспектор WorldCom признал свою вину

Бывший финансовый инспектор компании WorldCom Дэвид Майерс признал себя виновным в предоставлении фальшивых документов организациям, регулирующим рынок ценных бумаг в США, а также в участии в заговоре с целью мошенничества с ценны
17.09.2002 WorldCom уволит 2000 человек в Европе

Американский оператор WorldCom, оказавшийся летом этом года в центре финансового скандала, намерен сократить штат своего европейского подразделения на четверть. Из штаба компании в Ридинге (Великобритания) будут уво
29.08.2002 Reuters: Финансовому директору WorldCom предъявлены новые обвинения

против Бафорда Йетса (Buford Yates), занимавшего пост главного бухгалтера второго по величине оператора междугородной и международной телефонной связи в США. Слушания по делу финансовых руководителей WorldCom, банкротство которого считается крупнейшим в мировой практике, пройдут в федеральном суде Манхэттена. Комментируя ход расследования, генеральный прокурор США Джон Эшкрофт назвал обвине

Публикаций - 501, упоминаний - 523

Verizon и организации, системы, технологии, персоны:

Cisco Systems 5372 129
MCI 177 117
Microsoft Corporation 25775 117
Intel Corporation 12811 114
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 100
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 94
AT&T Inc 1726 93
Oracle Corporation 7074 87
MCI Worldcom 126 74
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 67
Yahoo! 3726 65
IBM - International Business Machines Corp 9699 62
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 58
Amazon Inc - Amazon.com 3277 56
Dell EMC 5180 53
JDSU - JDS Uniphase 219 52
Dell Technologies - Dell Computer 2219 51
Ciena 221 46
Lenovo Motorola 3566 44
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 326 42
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 40
Applied Materials 305 37
Check Point Software Technologies 829 35
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 34
HPE - Juniper Networks 460 33
HP - Hewlett-Packard 3662 32
Commerce One - CMRC 176 31
TI - Texas Instruments Incorporated 848 31
Qualcomm Technologies 1974 29
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 29
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 27
AOL Inc - America Online 1883 27
AMD - Advanced Micro Devices 4641 25
Apple Inc 13156 24
AT&T - SBC Telecom - SBC Communications 232 23
Tyco International 85 23
AT&T South - BellSouth 234 22
Lumen Technologies - CenturyLink - Level 3 Communications - Global Crossing - Global Crossing North America - Global Crossing Europe - South American Crossing - Atlantic Crossing - Pacific Crossing - Asia Global Crossing - East Asia Crossing 194 22
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 22
Samsung Display - Corning Inc - Corning Cable Systems - Corning Glass Inc - Corning Microoptics Co - Corning Optical Technologies 221 21
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 210
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 186
eBay Inc 1640 45
Enron - Enrongate 122 41
Merrill Lynch 454 41
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 36
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 32
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 27
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 26
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 25
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 22
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 223 21
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 17
Global Partners Securities 42 16
Bank of America - Банк Америки 271 16
Prudential Securities 68 15
American Express - Amex 338 15
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 14
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 14
Priceline.com - online travel agency 139 13
State Street Global Advisors 36 13
Ehrenkrantz King Nussbaum 38 12
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл - ФМСМ - Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг 91 12
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 91 11
Caterpillar - 93 11
Federated Hermes - Federated Investors 57 10
Williams Companies - Williams Cos - Williams Communications 43 10
Expedia Group 136 10
DuPont - Дюпон 101 10
Bank of America Securities - BofA Securities - Bank of America Merrill Lynch - BAML - Bank of America Capital Management 89 10
Coca-Cola Company 261 9
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 128 9
McDonald’s - Макдоналдс 220 8
Jefferies Group - Jefferies & Co - Putnam Lovell Securities 82 7
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 7
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 7
Ford 435 7
Pfizer - Фармацевтическая корпорация 67 7
Morgan Stanley - E*Trade Group - E*Trade Securities - E*Trade Bank - E*Trade Asset Management - E*Trade International Capital 113 6
Charles Schwab 89 6
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 62
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 46
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 21
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 21
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 16
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 16
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 15
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 11
Судебная власть - Judicial power 2500 10
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 9
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 5
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 5
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 5
U.S. Fed - Federal Reserve System - Федеральная резервная система, ФРС США 72 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 4
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 3
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Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
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U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 2
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 1
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 1
U.S. Department of Justice - United States Attorney, Federal prosecutor - Прокуратура США - Федеральный прокурор США - NAAG - National Association of Attorneys General - НААГ - Национальная ассоциация генеральных прокуроров 70 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 1
Правительство Ирака - Кабинет министров Ирака - органы государственной власти 6 1
U.S. Congress - United States Senate - Банковский комитет Сената США 7 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 9
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 7
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 6
ISM - Institute for Supply Management - Институт менеджеров по снабжению 29 5
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 3
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 3
Ассоциация менеджеров 107 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
Аль-Каида - террористическая организация 67 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 1
NORDUnet - National research and education networks 6 1
COAI - Cellular Operators Association of India - Ассоциация операторов связи Индии 5 1
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
ECTA - European Competitive Telecommunications Association - Европейская ассоциация конкурентоспособных телекоммуникаций 3 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 75
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 70
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 67
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 37
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 35
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 34
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 33
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 33
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 29
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 28
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 22
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 19
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 19
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2974 18
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3240 15
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 13
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 13
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 12
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 12
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 12
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 11
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SBC - Session Border Controller - пограничные контроллеры сессий 289 11
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 10
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 9
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 8
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 8
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 8
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 8
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 7
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 6
WLAN - Wireless LAN - Wi-LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 1076 6
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 6
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 5
IP-транзит - IP-магистраль 58 5
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 5
xDSL - Digital Subscriber Line - цифровая абонентская линия - DSL-коммутатор 567 5
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 4
SAP Ariba 309 29
Oracle PeopleSoft 426 18
Microsoft Windows 2000 8678 15
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 11
Fujitsu ISM - Fujitsu Software Infrastructure Manager 98 11
Apple iPhone 6 4861 9
InterActiveCorp - Excite@Home - ExciteAtHome 165 6
Aerie Networks - Metricom - Ricochet 17 5
Software AG - webMethods HIP - webMethods Hybrid Integration Platform 108 5
Google Marketing Platform - DoubleClick - DARTmail - DARTsearch 254 5
ЕФРСБ - Единый федеральный реестр сведений о банкротстве - Федеральный закон 127-ФЗ - О несостоятельности (банкротстве) 86 5
Linux OS 11533 4
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 4
Oracle Java - язык программирования 3469 4
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 4
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 4
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 4
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 3
Stafory - робот Вера 377 3
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - JD Edwards - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 251 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 3
Nokia 7650 63 2
Google Sites - Google Сайты 53 2
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi (Редтакси), Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 122 2
Cisco Webex - Cisco Webex Meetings - Cisco WebEx Events - Cisco CMS - Cisco Meeting Server - Cisco CMM - Cisco Meeting Manager - Cisco MeetingPlace - Cisco Webex Room - WebEx Communications - Intranets.com 256 2
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 241 2
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 2
Microsoft MSN - Microsoft Network 721 2
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 2
HPE Compaq iPaq Pocket PC 320 1
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 322 1
Paycash - Пейкэш - Алкор Пэйкэш - российская электронная платёжная система 93 1
RealNetworks RealPlayer - RealAudio Player - RealOne Player 203 1
Rover - RoverBook 156 1
Gen Digital - NortonLifeLock Symantec MessageLabs 83 1
TI OMAP - TI Open Multimedia Applications Platform 219 1
Benefon Dragon 12 1
Benefon Exion 8 1
NASA GALEX - Galaxy Evolution Explorer 8 1
Greenspan Alan - Гринспен Алан 102 27
Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 16
Selkin Donald - Селкин Дональд 40 15
Bush George - Буш Джордж 336 13
Hyman Barry - Хайман Барри 40 12
Polcari Kenneth - Полкари Кеннетт 20 11
Stevens Joseph - Стевенс Жозеф 20 11
Sidgmore John - Сиджмор Джон 11 11
Briggs David - Бриггс Дэвид 58 10
Ebbers Bernard - Эбберс Бернард 11 10
Capellas Michael - Капеллас Майкл 56 9
Ebbers Bernie - Эбберс Берни 8 8
Sullivan Scott - Салливан Скотт 8 7
Kozlowski Dennis - Козловски Деннис 10 7
Murphy Mike - Мерфи Майк 23 7
Piskorowski Bryan - Пискоровски Брайан 36 6
Massocca Stephen - Massocca Steve - Мазокка Стивен 16 6
Forelli John - Форелли Джон 25 6
Sears Fred - Сирс Фред 6 6
Gunnar Joseph 23 6
Buffett Warren - Баффет Уоррен 65 6
Altabef Douglas - Алтабеф Дуглас 9 5
Weisberg Ted - Вайсберг Тед 22 5
Hogan Art - Хоган Арт 47 4
Skrainka Alan - Скраинка Алан 16 4
Ackerman Alan - Акерман Алан 41 4
Davidson John - Дэвидсон Джон 15 4
Bloom Robert - Блум Роберт 4 4
Lamo Adrian - Ламо Адриан 10 4
Driscoll Mike - Дрисколл Майк 4 4
Johnson Matthew - Джонсон Мэтью 6 4
Rigas John - Ригас Джон 4 4
Joseph Cohen Abby - Джозеф Коэн Эбби 12 4
Pears Brian - Пирс Брайан 6 4
Ruane Matt - Руэн Мэтт 17 4
Heekin Tim - Хикин Тим 21 4
Reynolds Heidi - Рейнольдс Хайди 12 4
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 4
Allen Paul - Аллен Пол 125 4
Johnson Mat - Джонсон Мэт 7 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 331
Европа 24964 43
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Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 26
США - Нью-Йорк 3180 26
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 410 24
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Япония 13807 20
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 726 20
Индия - Bharat 5870 19
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Россия - РФ - Российская федерация 166168 17
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Финляндия - Финляндская Республика 3697 12
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 12
Канада 5082 12
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 12
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Нидерланды 3746 11
Южная Корея - Республика 7052 10
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 9
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 8
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Ирак - Республика 709 8
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 5
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Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 150
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Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 535 88
ISDEX интернет-индекс 250 58
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Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 13
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 13
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