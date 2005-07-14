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Verizon WorldCom
СОБЫТИЯ
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|14.07.2005
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Экс-главу WorldCom посадили в тюрьму
Окружной суд Нью-Йорка приговорил Бернарда Эбберса, экс-главу телекоммуникационной корпорации WorldCom, к 25-ти годам тюрьмы. Эбберс признан виновным в мошенничестве, в результате которого инвесторы понесли многомиллиардные убытки. Обвинение требовало для 63-летнего предпринимателя пожи
|12.07.2004
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WorldCom обвинил бывшего исполнительного директора в хищении $400 млн.
Американская телекоммуникационная компания MCI (ранее известная как WorldCom) инициировала судебное разбирательство против своего бывшего исполнительного директора Бернарда Эбберса (Bernard Ebbers), обвинив его в хищении более $400 млн. Предполагается, что в пе
|12.05.2004
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Банки погорели на деле WorldCom
Из $2,65 млрд. инвесторам WorldCom, купившим акции телекоммуникационной группы в период с апреля 1999 по июнь 2002 года, будет выплачено $1,19 млрд. Суд признал, что Джек Грабмен (Jack Grubman), бывший аналитик Citigrou
|03.11.2003
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WorldCom выходит из банкротства
Суд США дал одобрение компании MCI (ранее известной как WorldCom) на выход из процедуры банкротства. В сентябре текущего года MCI окончательно урегулировал разногласия с кредиторами. По условиям плана реорганизации, группа кредиторов, владеющая обли
|18.08.2003
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MCI/Worldcom укладывается в график выхода из банкротства
В пятницу, 15 августа, американская телефонная корпорация MCI, ранее известная как Worldcom, опубликовала финансовый отчет за июнь, по которому ясно, что меры по выходу из состояния защиты от кредиторов дают свои результаты. В течение месяца MCI получил $2,075 млрд. дохода пр
|04.08.2003
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Worldcom запретили обслуживать правительство США
Федеральное управление служб общего назначения США (GSA), управляющее госзаказом США, временно запретило скандально известному телекоммуникационному оператору MCI (Worldcom) заключать контракты с правительством. В заявлении сказано, что корпорация "не представила адекватных оправданий" своим бухгалтерским махинациям и нарушению деловой этики. Пока запрет
|29.07.2003
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AT&T препятствует выходу WorldCom из банкротства
Юристы американской телекоммуникационной корпорации AT&T подали иск против компании WorldCom (MCI). Компания, ныне готовящаяся к выходу из банкротства, обвиняется в использовании мошеннических схем при организации трафика голосовых данных, в частности, в транзите американского
|09.07.2003
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WorldCom выплатит правительству США $750 млн. штрафа
Крупная американская телекоммуникационная компания MCI, прежде известная как WorldCom, заключила окончательное соглашение с правительством США, в результате которого выплатит штраф за нарушение правил ведения финансовой отчетности в $750 млн. Инвесторы потеряли на компа
|03.07.2003
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Nextel "по дешевке" выкупил лицензии Worldcom
Американская телекоммуникационная компания Nextel сообщила о достижении договоренности о приобретении лицензий на частоты в диапазоне 2,5-2,7 ГГц, принадлежащие оператору Worldcom. Стоимость сделки составляет $144 млн. В свое время Worldcom уплатил за них около $1 млрд., хотя никогда их полностью не использовал. Nextel стал победителем аукциона, в котором
|03.06.2003
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Enron, WorldCom... IBM?
тво за недостаточную, по их мнению, открытость данных о доходах и менеджменте. Сообщение IBM вызвало панику на Нью-йоркской фондовой бирже, поскольку инвесторы опасаются повторения ситуации с Enron и WorldCom. Торги по акциям IBM были приостановлены. В ходе регулярных биржевых торгов акции обвалились на 62 цента до отметки в $87,42, а в ходе вечерних торгов в системе Instinet – до $85. Исто
|20.05.2003
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WorldCom: цена обмана - $500 млн.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и MCI — бывшая WorldCom Inc. — достигли окончательного соглашения о санкциях, которые будут наложены на
|19.05.2003
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Расплата WorldCom за обман будет рекордной
Штраф, который выплатит компания MCI (ранее известная как WorldCom) за введение инвесторов в заблуждение, станет самым значительным за подобные нарушения, пишет сегодня Wall Street Journal. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и MCI сегодня д
|30.04.2003
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Убытки Worldcom за 2 месяца составили $289 млн.
Американский оператор WorldCom сообщил вчера, 29 апреля, что комбинированные убытки компании за февраль-март текущего года составили $289 млн. В первую очередь это связано с низким объемом продаж. Чистая прибыль ком
|14.04.2003
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WorldCom меняет имя
Крупная телефонная компания США - WorldCom - на этой неделе собирается вернуть себе старое название - MCI. Смена имени - часть плана по реорганизации гиганта с целью вывести его из состояния банкротства. В настоящее время Wo
|03.04.2003
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Приписки WorldCom составили $11 млрд.
Размер приписок в американской телекоммуникационной компании WorldCom, банкротство которой летом 2002 года стало одним из крупнейших в истории США, по последним расчетам аудиторов, составил около $11 млрд. Эта сумма на $2 млрд превышает заявленный ранее
|28.03.2003
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Worldcom выйдет из банкротства в текущем году
Майкл Капеллас (Michael Capellas), глава американской компании WorldCom, сообщил сегодня журналистам, что оператор выйдет из банкротства в течение этого года с минимальными долговыми обязательствами. Компания планирует стать рентабельной по итогам года. В
|25.03.2003
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Deutsche Bank выкупил у американцев долги WorldCom
В США около 1000 операторов местной телефонной связи достигли соглашения о продаже финансовой компании Deutsche Bank Securities долгов телекоммуникационного оператора WorldCom на сумму около $100 млн. (94,1 млн.) за половину этой суммы. Суммы счетов, выставленных оператору, варьируются от $10 тыс. до $20 млн. Источник: по материалам Telecom.paper.
|14.03.2003
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Убытки WorldCom за декабрь 2002 г. составили $80 млрд.
Чистые убытки обанкротившейся американской телекоммуникационной компании WorldCom по итогам работы в декабре 2002 г. составили $80 млрд. Как говорится в сообщении компании, существенные убытки компания понесла из-за значительного объема списаний единовременных затра
|04.02.2003
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WorldCom намерен сократить 5000 рабочих мест
Телекоммуникационный оператор США WorldCom Inc., который в июле прошлого года объявил о своем банкротстве, крупнейшем в корпора
|13.01.2003
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WorldCom просит продлить срок защиты от банкротства
Американская телекоммуникационная компания WorldCom передала в суд по делам о банкротстве просьбу продлить срок действия защитных мер с тем, чтобы компания могла представить полный список своих активов. Представители WorldCom объ
|23.12.2002
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WorldCom получил контракт от госдепартамента США
Спустя несколько месяцев после заключения $1,7-миллиардного контракта с FAA на услуги связи, WorldCom на прошлой неделе объявил о подписании 10-летнего контракта с Госдепартаментом США на обеспечение IP- и ATM-услуг. Стоимость контракта - $360 млн. По заявлению компании, контракт включ
|19.12.2002
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Совет директоров WorldCom опустел
Сразу 6 членов совета директоров американской телекоммуникационной компании WorldCom подали в отставку. Таким образом, в совете компании осталось только 3 недавно назначенных члена. Карл Эйкок (Carl Aycock), Макс Боббит (Max Bobbit), Франческо Галези (Francesco Galesi)
|16.12.2002
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AT&T, CoreComm, LDMI и WorldCom требуют ограничить свободу действий оператора SBC Ameritech Ohio
Четыре крупных телекоммуникационных компании местной телефонной связи США - AT&T, CoreComm, LDMI и WorldCom - сообщили о подаче совместной жалобы в Комиссию по услугам в коммунальной сфере (Public Utility Commission) штата Огайо (PUCO) с требованием отказать SBC Ameritech Ohio в удовлетворен
|10.12.2002
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Зарплата нового СЕО WorldCom составит $1,5 млн.
Представители американской телекоммуникационной компании WorldCom представили в окружной суд Нью-Йорка по делам о банкротствах вариант трудового договора главы компании Майкла Капелласа (Michael Capellas), согласно которому годовая зарплата руководит
|28.11.2002
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WorldCom и власти США достигли соглашения о внесудебном урегулировании конфликта
Комиссия США по Ценным бумагам и Биржам (SEC) закрыла дело о мошенничестве WorldCom после того, как руководство согласилось на внесудебное урегулирование конфликта. WorldCom будет оштрафована на сумму, размер которой в настоящее время не определен. Кроме того,
|26.11.2002
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SBC потребовал наказать WorldCom за увод абонентов
Оператор SBC Communications потребовал от органов регулирования рынка связи штата Иллинойс наказать WorldCom за самовольное переключение на себя абонентов местной связи. В июле регуляторы штата уже требовали от MCI WorldCom прекратить самовольное переключение, но с августа от клиентов
|19.11.2002
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Рудольф Джулиани займёт место в совете директоров WorldCom
Бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани (Rudolf Giuliani) может быть в ближайшее время назначен в совет директоров американской телекомуникационной компании WorldCom. Как сообщает Wall Street Journal , группа держателей векселей компании при поддержке банка Credit Suisse First Boston выразила желание видеть Джулиани председателем совета директоров
|18.11.2002
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Майкл Капеллас отклонил предложение Microsoft и возглавил WorldСom
Руководство американской телекоммуникационной компании WorldCom в пятницу утвердило кандидатуру 48-летнего Майкла Капеласа (Michael Capellas), бывшего президента Hewlett-Packard Co., на должность главного испольнительного директора компании. "Я взя
|14.11.2002
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WorldCom сократит штат своих азиатских подразделений на 22%
Американская телекоммуникационная компания WorldCom Group сообщила о намерении сократить примерно на 22% штат своих филиалов в странах а
|12.11.2002
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WorldCom отчитался за сентябрь
В понедельник американский телекоммуникационный оператор WorldCom, находящийся в настоящее время под защитой в соответствии с законом о банкротстве, предоставил в Суд США по делам о банкротстве свой финансовый отчет за сентябрь 2002 года. В течение м
|12.11.2002
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Бывший президент HP может стать руководителем Worldcom
за этим сразу же распространились слухи о возможном назначении Капелласа, ранее занимавшего пост председателя совета директоров и СЕО Compaq Computer, на должность главы телекоммуникационной компании Worldcom, переживающей не самые лучшие времена. Как сообщает Wall Street Journal, руководство и акционеры компании уже рассматривают его кандидатуру, назначение может состояться на текущей неде
|10.11.2002
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WorldCom подал иск о банкротстве 43 подразделений
В пятницу руководство американской телекоммуникационной компании WorldCom Inc. подало в Суд США по делам о банкротстве южного округа Нью-Йорка петиции о возбу
|28.10.2002
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WorldCom терпит убытки второй месяц подряд
В заявлении, поданном представителями компании WorldCom в суд по делам о банкротстве г. Нью-Йорка, сообщается, что в июле текущего года убытки компании составили $331 млн. при обороте в $2,46 млрд., а в августе - $98 млн. при обороте $2,4 м
|10.10.2002
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WorldCom пытается спастись от банкротства при помощи услуг безлимитной междугородной IP-телефонии
Телефонная компания WorldCom, чье будущее стоит под вопросом из-за многомиллиардных долгов и пребыванием в состоянии судебной защиты от кредиторов, объявила о намерении открыть услугу безлимитного доступа к междуг
|10.10.2002
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Суд разрешил WorldCom отказаться от рекламного контракта с AOL TW
WorldCom, оператор-банкрот с $41 млрд. долгов, имеет право отказаться от контракта с AOL Time Warner, по которому медиа-гигант должен рекламировать услуги телефонной связи WorldCom MCI до 4 квартала 2004 года за $20,25 млн. ежеквартально. Такое решение принял во вторник нью-йоркский суд по банкротствам, рассматривающий дело WorldCom. Запрос на отмену контр
|08.10.2002
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Бывший помощник финансового директора WorldCom признался в махинациях
Бывший помощник финансового директора WorldCom директор главной бухгалтерии компании 46-летний Бафорд Йейтс (B.Yates) признал себя виновным в финансовых махинациях и согласился сотрудничать со следствием по делу о крупнейшем банкро
|04.10.2002
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Миллионы пользователей остались без интернета из-за сбоя в сети WorldCom
Пытающийся выбраться из кризиса крупнейший провайдер США WorldCom пережил в четверг многократные отключения электричества. В результате "повисли" сайты многих компаний, а простые пользователи не могли войти в интернет или делали это с большим трудом.
|27.09.2002
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Бывший финансовый инспектор WorldCom признал свою вину
Бывший финансовый инспектор компании WorldCom Дэвид Майерс признал себя виновным в предоставлении фальшивых документов организациям, регулирующим рынок ценных бумаг в США, а также в участии в заговоре с целью мошенничества с ценны
|17.09.2002
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WorldCom уволит 2000 человек в Европе
Американский оператор WorldCom, оказавшийся летом этом года в центре финансового скандала, намерен сократить штат своего европейского подразделения на четверть. Из штаба компании в Ридинге (Великобритания) будут уво
|29.08.2002
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Reuters: Финансовому директору WorldCom предъявлены новые обвинения
против Бафорда Йетса (Buford Yates), занимавшего пост главного бухгалтера второго по величине оператора междугородной и международной телефонной связи в США. Слушания по делу финансовых руководителей WorldCom, банкротство которого считается крупнейшим в мировой практике, пройдут в федеральном суде Манхэттена. Комментируя ход расследования, генеральный прокурор США Джон Эшкрофт назвал обвине
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