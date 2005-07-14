Экс-главу WorldCom посадили в тюрьму Окружной суд Нью-Йорка приговорил Бернарда Эбберса, экс-главу телекоммуникационной корпорации WorldCom, к 25-ти годам тюрьмы. Эбберс признан виновным в мошенничестве, в результате которого инвесторы понесли многомиллиардные убытки. Обвинение требовало для 63-летнего предпринимателя пожи

WorldCom обвинил бывшего исполнительного директора в хищении $400 млн. Американская телекоммуникационная компания MCI (ранее известная как WorldCom) инициировала судебное разбирательство против своего бывшего исполнительного директора Бернарда Эбберса (Bernard Ebbers), обвинив его в хищении более $400 млн. Предполагается, что в пе

Банки погорели на деле WorldCom Из $2,65 млрд. инвесторам WorldCom, купившим акции телекоммуникационной группы в период с апреля 1999 по июнь 2002 года, будет выплачено $1,19 млрд. Суд признал, что Джек Грабмен (Jack Grubman), бывший аналитик Citigrou

WorldCom выходит из банкротства Суд США дал одобрение компании MCI (ранее известной как WorldCom) на выход из процедуры банкротства. В сентябре текущего года MCI окончательно урегулировал разногласия с кредиторами. По условиям плана реорганизации, группа кредиторов, владеющая обли

MCI/Worldcom укладывается в график выхода из банкротства В пятницу, 15 августа, американская телефонная корпорация MCI, ранее известная как Worldcom, опубликовала финансовый отчет за июнь, по которому ясно, что меры по выходу из состояния защиты от кредиторов дают свои результаты. В течение месяца MCI получил $2,075 млрд. дохода пр

Worldcom запретили обслуживать правительство США Федеральное управление служб общего назначения США (GSA), управляющее госзаказом США, временно запретило скандально известному телекоммуникационному оператору MCI (Worldcom) заключать контракты с правительством. В заявлении сказано, что корпорация "не представила адекватных оправданий" своим бухгалтерским махинациям и нарушению деловой этики. Пока запрет

AT&T препятствует выходу WorldCom из банкротства Юристы американской телекоммуникационной корпорации AT&T подали иск против компании WorldCom (MCI). Компания, ныне готовящаяся к выходу из банкротства, обвиняется в использовании мошеннических схем при организации трафика голосовых данных, в частности, в транзите американского

WorldCom выплатит правительству США $750 млн. штрафа Крупная американская телекоммуникационная компания MCI, прежде известная как WorldCom, заключила окончательное соглашение с правительством США, в результате которого выплатит штраф за нарушение правил ведения финансовой отчетности в $750 млн. Инвесторы потеряли на компа

Nextel "по дешевке" выкупил лицензии Worldcom Американская телекоммуникационная компания Nextel сообщила о достижении договоренности о приобретении лицензий на частоты в диапазоне 2,5-2,7 ГГц, принадлежащие оператору Worldcom. Стоимость сделки составляет $144 млн. В свое время Worldcom уплатил за них около $1 млрд., хотя никогда их полностью не использовал. Nextel стал победителем аукциона, в котором

Enron, WorldCom... IBM? тво за недостаточную, по их мнению, открытость данных о доходах и менеджменте. Сообщение IBM вызвало панику на Нью-йоркской фондовой бирже, поскольку инвесторы опасаются повторения ситуации с Enron и WorldCom. Торги по акциям IBM были приостановлены. В ходе регулярных биржевых торгов акции обвалились на 62 цента до отметки в $87,42, а в ходе вечерних торгов в системе Instinet – до $85. Исто

WorldCom: цена обмана - $500 млн. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и MCI — бывшая WorldCom Inc. — достигли окончательного соглашения о санкциях, которые будут наложены на

Расплата WorldCom за обман будет рекордной Штраф, который выплатит компания MCI (ранее известная как WorldCom) за введение инвесторов в заблуждение, станет самым значительным за подобные нарушения, пишет сегодня Wall Street Journal. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и MCI сегодня д

Убытки Worldcom за 2 месяца составили $289 млн. Американский оператор WorldCom сообщил вчера, 29 апреля, что комбинированные убытки компании за февраль-март текущего года составили $289 млн. В первую очередь это связано с низким объемом продаж. Чистая прибыль ком

WorldCom меняет имя Крупная телефонная компания США - WorldCom - на этой неделе собирается вернуть себе старое название - MCI. Смена имени - часть плана по реорганизации гиганта с целью вывести его из состояния банкротства. В настоящее время Wo

Приписки WorldCom составили $11 млрд. Размер приписок в американской телекоммуникационной компании WorldCom, банкротство которой летом 2002 года стало одним из крупнейших в истории США, по последним расчетам аудиторов, составил около $11 млрд. Эта сумма на $2 млрд превышает заявленный ранее

Worldcom выйдет из банкротства в текущем году Майкл Капеллас (Michael Capellas), глава американской компании WorldCom, сообщил сегодня журналистам, что оператор выйдет из банкротства в течение этого года с минимальными долговыми обязательствами. Компания планирует стать рентабельной по итогам года. В

Deutsche Bank выкупил у американцев долги WorldCom В США около 1000 операторов местной телефонной связи достигли соглашения о продаже финансовой компании Deutsche Bank Securities долгов телекоммуникационного оператора WorldCom на сумму около $100 млн. (94,1 млн.) за половину этой суммы. Суммы счетов, выставленных оператору, варьируются от $10 тыс. до $20 млн. Источник: по материалам Telecom.paper.

Убытки WorldCom за декабрь 2002 г. составили $80 млрд. Чистые убытки обанкротившейся американской телекоммуникационной компании WorldCom по итогам работы в декабре 2002 г. составили $80 млрд. Как говорится в сообщении компании, существенные убытки компания понесла из-за значительного объема списаний единовременных затра

WorldCom намерен сократить 5000 рабочих мест Телекоммуникационный оператор США WorldCom Inc., который в июле прошлого года объявил о своем банкротстве, крупнейшем в корпора

WorldCom просит продлить срок защиты от банкротства Американская телекоммуникационная компания WorldCom передала в суд по делам о банкротстве просьбу продлить срок действия защитных мер с тем, чтобы компания могла представить полный список своих активов. Представители WorldCom объ

WorldCom получил контракт от госдепартамента США Спустя несколько месяцев после заключения $1,7-миллиардного контракта с FAA на услуги связи, WorldCom на прошлой неделе объявил о подписании 10-летнего контракта с Госдепартаментом США на обеспечение IP- и ATM-услуг. Стоимость контракта - $360 млн. По заявлению компании, контракт включ

Совет директоров WorldCom опустел Сразу 6 членов совета директоров американской телекоммуникационной компании WorldCom подали в отставку. Таким образом, в совете компании осталось только 3 недавно назначенных члена. Карл Эйкок (Carl Aycock), Макс Боббит (Max Bobbit), Франческо Галези (Francesco Galesi)

AT&T, CoreComm, LDMI и WorldCom требуют ограничить свободу действий оператора SBC Ameritech Ohio Четыре крупных телекоммуникационных компании местной телефонной связи США - AT&T, CoreComm, LDMI и WorldCom - сообщили о подаче совместной жалобы в Комиссию по услугам в коммунальной сфере (Public Utility Commission) штата Огайо (PUCO) с требованием отказать SBC Ameritech Ohio в удовлетворен

Зарплата нового СЕО WorldCom составит $1,5 млн. Представители американской телекоммуникационной компании WorldCom представили в окружной суд Нью-Йорка по делам о банкротствах вариант трудового договора главы компании Майкла Капелласа (Michael Capellas), согласно которому годовая зарплата руководит

WorldCom и власти США достигли соглашения о внесудебном урегулировании конфликта Комиссия США по Ценным бумагам и Биржам (SEC) закрыла дело о мошенничестве WorldCom после того, как руководство согласилось на внесудебное урегулирование конфликта. WorldCom будет оштрафована на сумму, размер которой в настоящее время не определен. Кроме того,

SBC потребовал наказать WorldCom за увод абонентов Оператор SBC Communications потребовал от органов регулирования рынка связи штата Иллинойс наказать WorldCom за самовольное переключение на себя абонентов местной связи. В июле регуляторы штата уже требовали от MCI WorldCom прекратить самовольное переключение, но с августа от клиентов

Рудольф Джулиани займёт место в совете директоров WorldCom Бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани (Rudolf Giuliani) может быть в ближайшее время назначен в совет директоров американской телекомуникационной компании WorldCom. Как сообщает Wall Street Journal , группа держателей векселей компании при поддержке банка Credit Suisse First Boston выразила желание видеть Джулиани председателем совета директоров

Майкл Капеллас отклонил предложение Microsoft и возглавил WorldСom Руководство американской телекоммуникационной компании WorldCom в пятницу утвердило кандидатуру 48-летнего Майкла Капеласа (Michael Capellas), бывшего президента Hewlett-Packard Co., на должность главного испольнительного директора компании. "Я взя

WorldCom сократит штат своих азиатских подразделений на 22% Американская телекоммуникационная компания WorldCom Group сообщила о намерении сократить примерно на 22% штат своих филиалов в странах а

WorldCom отчитался за сентябрь В понедельник американский телекоммуникационный оператор WorldCom, находящийся в настоящее время под защитой в соответствии с законом о банкротстве, предоставил в Суд США по делам о банкротстве свой финансовый отчет за сентябрь 2002 года. В течение м

Бывший президент HP может стать руководителем Worldcom за этим сразу же распространились слухи о возможном назначении Капелласа, ранее занимавшего пост председателя совета директоров и СЕО Compaq Computer, на должность главы телекоммуникационной компании Worldcom, переживающей не самые лучшие времена. Как сообщает Wall Street Journal, руководство и акционеры компании уже рассматривают его кандидатуру, назначение может состояться на текущей неде

WorldCom подал иск о банкротстве 43 подразделений В пятницу руководство американской телекоммуникационной компании WorldCom Inc. подало в Суд США по делам о банкротстве южного округа Нью-Йорка петиции о возбу

WorldCom терпит убытки второй месяц подряд В заявлении, поданном представителями компании WorldCom в суд по делам о банкротстве г. Нью-Йорка, сообщается, что в июле текущего года убытки компании составили $331 млн. при обороте в $2,46 млрд., а в августе - $98 млн. при обороте $2,4 м

WorldCom пытается спастись от банкротства при помощи услуг безлимитной междугородной IP-телефонии Телефонная компания WorldCom, чье будущее стоит под вопросом из-за многомиллиардных долгов и пребыванием в состоянии судебной защиты от кредиторов, объявила о намерении открыть услугу безлимитного доступа к междуг

Суд разрешил WorldCom отказаться от рекламного контракта с AOL TW WorldCom, оператор-банкрот с $41 млрд. долгов, имеет право отказаться от контракта с AOL Time Warner, по которому медиа-гигант должен рекламировать услуги телефонной связи WorldCom MCI до 4 квартала 2004 года за $20,25 млн. ежеквартально. Такое решение принял во вторник нью-йоркский суд по банкротствам, рассматривающий дело WorldCom. Запрос на отмену контр

Бывший помощник финансового директора WorldCom признался в махинациях Бывший помощник финансового директора WorldCom директор главной бухгалтерии компании 46-летний Бафорд Йейтс (B.Yates) признал себя виновным в финансовых махинациях и согласился сотрудничать со следствием по делу о крупнейшем банкро

Миллионы пользователей остались без интернета из-за сбоя в сети WorldCom Пытающийся выбраться из кризиса крупнейший провайдер США WorldCom пережил в четверг многократные отключения электричества. В результате "повисли" сайты многих компаний, а простые пользователи не могли войти в интернет или делали это с большим трудом.

Бывший финансовый инспектор WorldCom признал свою вину Бывший финансовый инспектор компании WorldCom Дэвид Майерс признал себя виновным в предоставлении фальшивых документов организациям, регулирующим рынок ценных бумаг в США, а также в участии в заговоре с целью мошенничества с ценны

WorldCom уволит 2000 человек в Европе Американский оператор WorldCom, оказавшийся летом этом года в центре финансового скандала, намерен сократить штат своего европейского подразделения на четверть. Из штаба компании в Ридинге (Великобритания) будут уво