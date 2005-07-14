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Ebbers Bernard Эбберс Бернард

СОБЫТИЯ


14.07.2005 Экс-главу WorldCom посадили в тюрьму 2
12.07.2004 WorldCom обвинил бывшего исполнительного директора в хищении $400 млн. 2
29.08.2003 Новые судебные процессы ставят выход MCI из банкротства под сомнение 2
28.11.2002 WorldCom и власти США достигли соглашения о внесудебном урегулировании конфликта 1
11.07.2002 Бывшие руководители WorldCom отказались давать показания в Конгрессе 2
08.05.2002 S&P может снизить рейтинг долгов WorldCom до самого низкого уровня 2
08.05.2002 WorldCom поменял СЕО и поднял тарифы 2
30.10.2000 WorldCom сообщила результаты финансовой деятельности в 3 квартале 2
06.07.2000 WorldCom скорее всего откажется от планов слияния со Sprint 1

Публикаций - 11, упоминаний - 18

Ebbers Bernard и организации, системы, технологии, персоны:

Verizon - WorldCom 501 10
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 3
Deutsche Telekom 954 2
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 2
MCI 177 2
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 1
MCI Worldcom 126 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 1
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 326 1
NTT Group - Nippon Telegraph and Telephone Corporation 139 1
Telefonica - Telefónica, S.A. 578 1
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 1
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 665 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 3
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 2
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 1
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Отсрочка платежа - Installment plan 567 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 1
IP-сеть - TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 1010 1
Interoperability solutions - Интероперабельность - Функциональная совместимость - Способность к взаимодействию 325 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
Microsoft Windows 2000 8678 1
Sullivan Scott - Салливан Скотт 8 2
Sidgmore John - Сиджмор Джон 11 2
Myers David - Майерс Дэвид 4 1
Edmondson Drew - Эдмондсон Дрю 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 7
США - Оклахома 89 1
США - Миссисипи 65 1
США - Нью-Йорк 3180 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
США - Орегон 255 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 3
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Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 1
Дача - Дачный сезон - Дачники 1142 1
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 538 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 836 1
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Telecom Today - Today in Telecom 138 1
Faulkner Information Services 100 1
ComputerWire 51 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
Thomson Financial - Thomson First Call 386 1
Frost & Sullivan 207 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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