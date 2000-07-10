Кому достанется Sprint? нейших сделок последнего времени, оцениваемая в $129 млрд., сорвалась. Два американских оператора — MCI WorldCom Inc. и Sprint Corp. вынуждены расторгнуть подписанное в конце прошлого года согл

Власти США намерены блокировать слияние MCI WorldCom и Sprint Федеральная антимонопольная комиссия США обратилась в суд с целью блокировать слияние MCI WorldCom и Sprint. Ее решение основывается на том факте, что слияние второй и третьей по величине компаний международной и междугородной связи нанесет существенный урон конкуренции на рынке

Avantel-MCI Worldcom заключила контракт с Alcatel на создание наземной волоконно-оптической сети SDH в Мексике Компания Avantel-MCI Worldcom заключила контракт с Alcatel на создание наземной волоконно-оптической сети SDH вдоль побережья Мексики общей протяженностью 1370 километров. Новая сеть соединит некоторые

MCI WorldCom и Sprint сегодня обговорят с Европейской Комиссией условия слияния Гиганты в области телекоммуникаций MCI WorldCom и Sprint попытаются в этот вторник убедить Европейскую комиссию не препятствовать $115 миллиардному слиянию компаний. Компании заявили о готовности продать интернет-подразделения к

MCI WorldCom продаст долговых обязательств на $3.5 млрд. Телефонная компания MCI WorldCom запланировала продажу долговых обязательств на общую сумму минимум $3.5 млрд. Будут проданы 18-месячные краткосрочные обязательства с изменяющимся процентом на сумму не менее $1 мл

Telefonica, возможно, прекратит партнерские отношения с MCI Worldcom Как стало известно из источников, близких к руководству Telefonica de Espana SA, компания намерена прервать партнерские отношения с MCI Worldcom после того, как последняя приобретет Sprint Corp. Источник, отказавшийся назвать себя, сообщил, что разрыв отношений произойдет постепенно и обе компании будут планировать свое дал

MCI WorldCom подтвердила свою заинтересованность в покупке британского оператора сотовой связи Orange Bernie Ebbers, генеральный директор MCI WorldCom, подтвердил информацию о заинтересованности компании в покупке британского оператора сотовой связи Orange. Тем самым она сможет достичь своей цели по выходу на этот рынок беспровод

Прибыль MCI WorldCom за 1й квартал выросла до $1.3 млрд. Телекоммуникационная компания MCI WorldCom объявила о росте своей прибыли по итогам первого квартала на 72% до $1.3 млрд. или 44 центов на акцию. За аналогичный период прошлого года прибыль составила $749 млн. Аналитики пре

Европейская Комиссия может блокировать слияние MCI WorldCom и Sprint Европейская Комиссия может воспрепятствовать слиянию MCI WorldCom и Sprint, оцениваемому в $135 млрд. Запрет может быть наложен антимонопольным комитетом в случае, если компании не сократят масштабы своего бизнеса. Решение вызвано опасением, что

Union Network International потребовала запретить слияние MCI WorldCom и Sprint Union Network International выступила с обращением к Европейской Комиссии, требуя наложить запрет на предстоящее слияние компаний MCI WorldCom и Sprint, оцениваемое в $126,8 млрд. После слияния они будут контролировать 80% своего рынка. По мнению UIN, такая монополизация приведет только к ухудшению качества обслуживания,

MCI WorldCom и AOL расширили рамки своего договора о сотрудничестве руемого доступа в Интернет на территории США. По условиям нового договора UUNet, Интернет-отделение MCI WorldCom, продолжит обслуживание значительной части AOLnet и продолжит предоставлять AOL

Обрыв трансатлантического кабеля MCI WorldCom оставил без связи многих клиентов Компания по прокладке оптоволоконных кабелей MCI WorldCom Inc. сообщила о прекращении предоставлении услуг связи некоторым своим клиентам

MCI WorldCom начала испытания услуги стационарного широкополосного беспроводного доступа в Интернет Компания MCI WorldCom объявила о начале внедрения новой услуги, стационарной широкополосной беспроводной связи для доступа в Интернет. В данный момент она будет доступна только в трех городах США, но уж

Европейская Комиссия заявила о продолжении рассмотрения вопроса слияния MCI WorldCom и Sprint Европейская Комиссия (EC) заявила, что она продолжит рассмотрение вопроса о слиянии двух телекоммуникационных гигантов MCI WorldCom и Sprint, после сообщения Sprint о продаже доли в фирме Global One своему партнеру France Telecom. Дело в том, что согласно появившимся слухам, после удовлетворения требования ЕС,

Чтобы добиться разрешения на слияние MCI WorldCom и Sprint идут на уступки Компании MCI WorldCom и Sprint пошли на уступку с целью добиться о Европейской Комиссии разрешения на проведение своего слияния, оцениваемого в $115 млрд. Об этом заявил представитель комиссии, Michael

AppNet и MCI Worldcom объединят свои сервисы Во вторник фирма AppNet, предоставляющая услуги Интернет, заявила о своем партнерстве с телекоммуникационным гигантом MCI WorldCom (WCOM) с целью совместной продажи продуктов и услуг корпоративным клиентам. AppNet (APNT) обеспечивает своих клиентов интерактивными маркетинговыми системами, системной интеграцией

Генеральный директор Tim Price покидает компанию MCI WorldCom Tim Price, генеральный директор телекоммуникационного отделения компании MCI WorldCom, объявил о своем решении оставить свой пост в феврале будущего года. Price, возглавлявший крупнейшее отделение компании, отвечал за ее работу на телефонном рынке, а также руководил

Sprint и MCI WorldCom развивают беспроводный выход в Интернет Sprint и MCI WorldCom совместно с рядом более маленьких фирм намерены приступить к развитию высокоскоростной беспроводной Интернет-связи. Тем самым они хотят создать новую нишу на рынке высокоскоростног

MCI WorldCom и BP заключают договор на $650 млн Фирма MCI WorldCom заключила с нефтяной компанией BP Amoco договор оцениваемый в $650 млн. По его условиям MCI предоставит BP свои телекоммуникационные и Интернет услуги для поддержания развития элек

MCI WorldCom и Sprint всеми силами пытаются добиться разрешения на слияние Компании MCI WorldCom и Sprint прекрасно осознают, что их слиянию оцениваемому в $129 млрд. не так просто получить разрешение властей. Поэтому они всячески стараются подтолкнуть их к принятию положитель

Американский гигант телекоммуникаций MCI WorldCom вступает на австрийский рынок Сегодня MCI WorldCom Inc. (WCOM) начала предоставлять услуги телефонии по выделенным линиям, передачи

Слияние MCI WorldCom и Sprint все еще под вопросом Под вопросом оказалось слияние компаний MCI WorldCom и Sprint, оцениваемое в $129 млрд. В последнее время в прессе появились слухи, что оно не получит одобрения федеральных властей. С целью опровергнуть эти слухи Министерство Юстиции

Прибыли MCI WorldCom растут более чем на 200% Мировой телекоммуникационный гигант, корпорация MCI WorldCom, объявила что в третьем квартеле ее прибыли получили рекордный 200-процентный рост, во многом благодаря повышению спроса на сервисы передачи данных. Прибыль MCI в третьем квартале

Концерны MCI WorldCom и Sprint оговаривают порядок выплаты неустоек в случае провала их слияния План MCI WorldCom Inc по приобретению Sprint Corp за сумму, превышающую 115 млрд долл., может пров

Телекоммуникационная компания MCI WorldCom Inc. подписала окончательный договор о покупке своего конкурента Sprint Corp. за 129 млрд долл. 05 октября, Нью-Йорк. Компания MCI WorldCom Inc. подписала сегодня окончательный договор о покупке своего конкурента на рынк

Sprint согласилась на самую крупную в истории корпоративную сделку с MCI WorldCom стоимостью $115 млрд Эта сделка стала крупнейшей за всю историю корпоративных слияний. После предложения BellSouth купить Sprint за $100 млрд, или по $72 за каждую акцию Sprint, MCI WorldCom была вынуждена улучшить условия для Sprint, дойдя до общей суммы сделки в $115 млрд, что составляет $76 за акцию. MCI WorldCom была второй по величине компанией удаленного д

Кому достанется Sprint - BellSouth или MCI WorldCom? ционная компания BellSouth предложила $100 млрд за покупку Sprint Communications, третьей по величине компании, предоставляющей удаленный доступ. В то же время Sprint находится в стадии переговоров с MCI WorldCom с аналогичным предложением стоимостью $93 млрд. Голосование в Sprint по этому поводу должно было состояться уже сегодня, но пока результаты неизвестны. В любом случае, если сделка

MCI WorldCom и Sprint ведут переговоры о слиянии MCI WorldCom, вторая по величине американская телефонная компания, ведет переговоры нацеленные на покупку Sprint, третьей по величине компании на этом рынке. Конечная цель MCI WorldCom усилить при помощи Sprint свое положение на рынке мобильной связи, где ей пока нечем похвастаться. Помимо этого, новая компания сможет создать сильную конкуренцию лидеру рынка, ком

MCI WorldCom и Cisco Systems финансируют ICANN рческая организация ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) все еще в поисках постоянного источника финансирования. А пока эта организация получила финансовую поддержку со стороны MCI WorldCom и Cisco Systems в размере $650 тыс. MCI ссудила $500 тыс, а Cisco - $150 тыс. В дальнейшем ICAAN рассчитывает получить еще $1.35 млн. от других компаний.

Доход MCI WorldCom за второй квартал утроился По результатам второго квартала компания MCI WorldCom получила прибыль $857 млн. или 44 цента на акцию, что почти в три раза больше чем за аналогичный период прошлого года. Тогда прибыль составила $287 млн. или 16 центов на акцию. Дох

MCI WorldCom и Packard Bell NEC заключают сразу 2 контракта Компания MCI WorldCom объявила о заключении двух контрактов с Packard Bell NEC общей стоимостью около $20 млн. Первый, рассчитанный на 4 года, направлен на предоставление голосовых и информационных услу

MCI WorldCom проведет тестирование систем Lucent Компания MCI WorldCom объявила о намерении провести тестирование в своей глобальной сети систем Lucent Technologies, предназначенных для расширения возможностей широкополосных коммутирующих технологий.

MCI WorldCom купит SkyTel за $1,8 млрд Компания MCI WorldCom объявила о своем намерении купить пейджинговую фирму SkyTel за $1,8 млрд. Это будет сделано для ускорения развития на рынке беспроводной связи. Процесс объединения займет от 6 до 9

Прибыль MCI WorldCom в первом квартале увеличилась до $688 млн Компания MCI WorldCom подвела итоги первого финансового квартала. Прибыль составила $688 млн, или 36 центов на акцию. За аналогичный период прошлого года прибыль составила $169 млн, или 10 центов на акц

MCI WorldCom ведет предварительные переговоры о покупке Nextel Телекоммуникационная компания MCI WorldCom планирует купить фирму Nextel Communications. Это поможет MCI WorldCom вести более успешную борьбу с ее главными конкурентами - AT&T и Sprint. В настоящее время компании нах

MCI WorldCom намерена расширять свое присутствие в Азии Компания MCI WorldCom планирует потратить в этом году $6,5 млрд на свое развитие; в частности, она строит планы увеличения своего присутствия в Азии. Не уточнялось, какая именно сумма будет инвестирован