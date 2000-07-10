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MCI Worldcom

СОБЫТИЯ

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10.07.2000 Кому достанется Sprint?

нейших сделок последнего времени, оцениваемая в $129 млрд., сорвалась. Два американских оператора — MCI WorldCom Inc. и Sprint Corp. вынуждены расторгнуть подписанное в конце прошлого года согл
28.06.2000 Власти США намерены блокировать слияние MCI WorldCom и Sprint

Федеральная антимонопольная комиссия США обратилась в суд с целью блокировать слияние MCI WorldCom и Sprint. Ее решение основывается на том факте, что слияние второй и третьей по величине компаний международной и междугородной связи нанесет существенный урон конкуренции на рынке
16.06.2000 Avantel-MCI Worldcom заключила контракт с Alcatel на создание наземной волоконно-оптической сети SDH в Мексике

Компания Avantel-MCI Worldcom заключила контракт с Alcatel на создание наземной волоконно-оптической сети SDH вдоль побережья Мексики общей протяженностью 1370 километров. Новая сеть соединит некоторые

30.05.2000 MCI WorldCom и Sprint сегодня обговорят с Европейской Комиссией условия слияния

Гиганты в области телекоммуникаций MCI WorldCom и Sprint попытаются в этот вторник убедить Европейскую комиссию не препятствовать $115 миллиардному слиянию компаний. Компании заявили о готовности продать интернет-подразделения к
18.05.2000 MCI WorldCom продаст долговых обязательств на $3.5 млрд.

Телефонная компания MCI WorldCom запланировала продажу долговых обязательств на общую сумму минимум $3.5 млрд. Будут проданы 18-месячные краткосрочные обязательства с изменяющимся процентом на сумму не менее $1 мл
04.05.2000 Telefonica, возможно, прекратит партнерские отношения с MCI Worldcom

Как стало известно из источников, близких к руководству Telefonica de Espana SA, компания намерена прервать партнерские отношения с MCI Worldcom после того, как последняя приобретет Sprint Corp. Источник, отказавшийся назвать себя, сообщил, что разрыв отношений произойдет постепенно и обе компании будут планировать свое дал
03.05.2000 MCI WorldCom подтвердила свою заинтересованность в покупке британского оператора сотовой связи Orange

Bernie Ebbers, генеральный директор MCI WorldCom, подтвердил информацию о заинтересованности компании в покупке британского оператора сотовой связи Orange. Тем самым она сможет достичь своей цели по выходу на этот рынок беспровод
28.04.2000 Прибыль MCI WorldCom за 1й квартал выросла до $1.3 млрд.

Телекоммуникационная компания MCI WorldCom объявила о росте своей прибыли по итогам первого квартала на 72% до $1.3 млрд. или 44 центов на акцию. За аналогичный период прошлого года прибыль составила $749 млн. Аналитики пре
27.04.2000 Европейская Комиссия может блокировать слияние MCI WorldCom и Sprint

Европейская Комиссия может воспрепятствовать слиянию MCI WorldCom и Sprint, оцениваемому в $135 млрд. Запрет может быть наложен антимонопольным комитетом в случае, если компании не сократят масштабы своего бизнеса. Решение вызвано опасением, что

21.04.2000 MCI WorldCom примет участие в строительстве новой азиатской подводной оптоволоконной сети
18.04.2000 Union Network International потребовала запретить слияние MCI WorldCom и Sprint

Union Network International выступила с обращением к Европейской Комиссии, требуя наложить запрет на предстоящее слияние компаний MCI WorldCom и Sprint, оцениваемое в $126,8 млрд. После слияния они будут контролировать 80% своего рынка. По мнению UIN, такая монополизация приведет только к ухудшению качества обслуживания,

07.04.2000 MCI WorldCom и AOL расширили рамки своего договора о сотрудничестве

руемого доступа в Интернет на территории США. По условиям нового договора UUNet, Интернет-отделение MCI WorldCom, продолжит обслуживание значительной части AOLnet и продолжит предоставлять AOL

29.03.2000 Обрыв трансатлантического кабеля MCI WorldCom оставил без связи многих клиентов

Компания по прокладке оптоволоконных кабелей MCI WorldCom Inc. сообщила о прекращении предоставлении услуг связи некоторым своим клиентам

09.03.2000 MCI WorldCom начала испытания услуги стационарного широкополосного беспроводного доступа в Интернет

Компания MCI WorldCom объявила о начале внедрения новой услуги, стационарной широкополосной беспроводной связи для доступа в Интернет. В данный момент она будет доступна только в трех городах США, но уж
14.02.2000 Европейская Комиссия заявила о продолжении рассмотрения вопроса слияния MCI WorldCom и Sprint

Европейская Комиссия (EC) заявила, что она продолжит рассмотрение вопроса о слиянии двух телекоммуникационных гигантов MCI WorldCom и Sprint, после сообщения Sprint о продаже доли в фирме Global One своему партнеру France Telecom. Дело в том, что согласно появившимся слухам, после удовлетворения требования ЕС,

11.02.2000 Чтобы добиться разрешения на слияние MCI WorldCom и Sprint идут на уступки

Компании MCI WorldCom и Sprint пошли на уступку с целью добиться о Европейской Комиссии разрешения на проведение своего слияния, оцениваемого в $115 млрд. Об этом заявил представитель комиссии, Michael

05.01.2000 AppNet и MCI Worldcom объединят свои сервисы

Во вторник фирма AppNet, предоставляющая услуги Интернет, заявила о своем партнерстве с телекоммуникационным гигантом MCI WorldCom (WCOM) с целью совместной продажи продуктов и услуг корпоративным клиентам. AppNet (APNT) обеспечивает своих клиентов интерактивными маркетинговыми системами, системной интеграцией
10.12.1999 Генеральный директор Tim Price покидает компанию MCI WorldCom

Tim Price, генеральный директор телекоммуникационного отделения компании MCI WorldCom, объявил о своем решении оставить свой пост в феврале будущего года. Price, возглавлявший крупнейшее отделение компании, отвечал за ее работу на телефонном рынке, а также руководил
02.12.1999 Sprint и MCI WorldCom развивают беспроводный выход в Интернет

Sprint и MCI WorldCom совместно с рядом более маленьких фирм намерены приступить к развитию высокоскоростной беспроводной Интернет-связи. Тем самым они хотят создать новую нишу на рынке высокоскоростног
01.12.1999 MCI WorldCom и BP заключают договор на $650 млн

Фирма MCI WorldCom заключила с нефтяной компанией BP Amoco договор оцениваемый в $650 млн. По его условиям MCI предоставит BP свои телекоммуникационные и Интернет услуги для поддержания развития элек
19.11.1999 MCI WorldCom и Sprint всеми силами пытаются добиться разрешения на слияние

Компании MCI WorldCom и Sprint прекрасно осознают, что их слиянию оцениваемому в $129 млрд. не так просто получить разрешение властей. Поэтому они всячески стараются подтолкнуть их к принятию положитель
18.11.1999 Американский гигант телекоммуникаций MCI WorldCom вступает на австрийский рынок

Сегодня MCI WorldCom Inc. (WCOM) начала предоставлять услуги телефонии по выделенным линиям, передачи
17.11.1999 MCI WorldCom считает, что тарифы ведущих европейских операторов мобильной связи сильно завышены
16.11.1999 Слияние MCI WorldCom и Sprint все еще под вопросом

Под вопросом оказалось слияние компаний MCI WorldCom и Sprint, оцениваемое в $129 млрд. В последнее время в прессе появились слухи, что оно не получит одобрения федеральных властей. С целью опровергнуть эти слухи Министерство Юстиции
29.10.1999 Прибыли MCI WorldCom растут более чем на 200%

Мировой телекоммуникационный гигант, корпорация MCI WorldCom, объявила что в третьем квартеле ее прибыли получили рекордный 200-процентный рост, во многом благодаря повышению спроса на сервисы передачи данных. Прибыль MCI в третьем квартале

07.10.1999 Концерны MCI WorldCom и Sprint оговаривают порядок выплаты неустоек в случае провала их слияния

План MCI WorldCom Inc по приобретению Sprint Corp за сумму, превышающую 115 млрд долл., может пров
05.10.1999 Телекоммуникационная компания MCI WorldCom Inc. подписала окончательный договор о покупке своего конкурента Sprint Corp. за 129 млрд долл.

05 октября, Нью-Йорк. Компания MCI WorldCom Inc. подписала сегодня окончательный договор о покупке своего конкурента на рынк
05.10.1999 Sprint согласилась на самую крупную в истории корпоративную сделку с MCI WorldCom стоимостью $115 млрд

Эта сделка стала крупнейшей за всю историю корпоративных слияний. После предложения BellSouth купить Sprint за $100 млрд, или по $72 за каждую акцию Sprint, MCI WorldCom была вынуждена улучшить условия для Sprint, дойдя до общей суммы сделки в $115 млрд, что составляет $76 за акцию. MCI WorldCom была второй по величине компанией удаленного д
04.10.1999 Кому достанется Sprint - BellSouth или MCI WorldCom?

ционная компания BellSouth предложила $100 млрд за покупку Sprint Communications, третьей по величине компании, предоставляющей удаленный доступ. В то же время Sprint находится в стадии переговоров с MCI WorldCom с аналогичным предложением стоимостью $93 млрд. Голосование в Sprint по этому поводу должно было состояться уже сегодня, но пока результаты неизвестны. В любом случае, если сделка

27.09.1999 MCI WorldCom и Sprint ведут переговоры о слиянии

MCI WorldCom, вторая по величине американская телефонная компания, ведет переговоры нацеленные на покупку Sprint, третьей по величине компании на этом рынке. Конечная цель MCI WorldCom усилить при помощи Sprint свое положение на рынке мобильной связи, где ей пока нечем похвастаться. Помимо этого, новая компания сможет создать сильную конкуренцию лидеру рынка, ком
23.08.1999 MCI WorldCom и Cisco Systems финансируют ICANN

рческая организация ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) все еще в поисках постоянного источника финансирования. А пока эта организация получила финансовую поддержку со стороны MCI WorldCom и Cisco Systems в размере $650 тыс. MCI ссудила $500 тыс, а Cisco - $150 тыс. В дальнейшем ICAAN рассчитывает получить еще $1.35 млн. от других компаний.
16.08.1999 MCI WorldCom возобновляет свою работу
30.07.1999 Доход MCI WorldCom за второй квартал утроился

По результатам второго квартала компания MCI WorldCom получила прибыль $857 млн. или 44 цента на акцию, что почти в три раза больше чем за аналогичный период прошлого года. Тогда прибыль составила $287 млн. или 16 центов на акцию. Дох
12.07.1999 MCI WorldCom и Packard Bell NEC заключают сразу 2 контракта

Компания MCI WorldCom объявила о заключении двух контрактов с Packard Bell NEC общей стоимостью около $20 млн. Первый, рассчитанный на 4 года, направлен на предоставление голосовых и информационных услу
02.07.1999 MCI WorldCom проведет тестирование систем Lucent

Компания MCI WorldCom объявила о намерении провести тестирование в своей глобальной сети систем Lucent Technologies, предназначенных для расширения возможностей широкополосных коммутирующих технологий.

31.05.1999 MCI WorldCom купит SkyTel за $1,8 млрд

Компания MCI WorldCom объявила о своем намерении купить пейджинговую фирму SkyTel за $1,8 млрд. Это будет сделано для ускорения развития на рынке беспроводной связи. Процесс объединения займет от 6 до 9
30.04.1999 Прибыль MCI WorldCom в первом квартале увеличилась до $688 млн

Компания MCI WorldCom подвела итоги первого финансового квартала. Прибыль составила $688 млн, или 36 центов на акцию. За аналогичный период прошлого года прибыль составила $169 млн, или 10 центов на акц
07.04.1999 MCI WorldCom ведет предварительные переговоры о покупке Nextel

Телекоммуникационная компания MCI WorldCom планирует купить фирму Nextel Communications. Это поможет MCI WorldCom вести более успешную борьбу с ее главными конкурентами - AT&T и Sprint. В настоящее время компании нах
02.03.1999 MCI WorldCom намерена расширять свое присутствие в Азии

Компания MCI WorldCom планирует потратить в этом году $6,5 млрд на свое развитие; в частности, она строит планы увеличения своего присутствия в Азии. Не уточнялось, какая именно сумма будет инвестирован
02.03.1999 Майкл Роуни оставляет свой пост в MCI WorldCom

Вторая по величине американская телефонная компания MCI WorldCom сообщила, что Майкл Роуни (Michael Rowny), глава ее бразильского предприятия Embratel Participacoes и мексиканского Avantel, оставит свой пост и покинет компанию в конце марта. На


Публикаций - 126, упоминаний - 140

MCI Worldcom и организации, системы, технологии, персоны:

Verizon - WorldCom 501 74
MCI 177 58
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 40
AT&T Inc 1726 21
Deutsche Telekom 954 14
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 13
Verizon - UUNet 40 12
AOL Inc - America Online 1883 9
Cisco Systems 5372 8
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 665 8
Vodafone Germany - Vodafone D2 - Mannesmann AG - Mannesmann Mobilfunk - Mannesmann Arcor - Mannesmann Atecs - Mannesmann Rexroth - Mannesmann Demag 148 7
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 621 7
Telefonica - Telefónica, S.A. 578 7
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 6
AT&T South - BellSouth 234 6
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 5
KPN - Koninklijke KPN N.V. - Royal KPN N.V. 341 5
OzEmail 6 4
Microsoft Corporation 25775 4
Vodafone Group 1412 4
Yahoo! 3726 4
Telstra Corporation Limited - Bigpond - Telstra Mobile - Telstra Saturn - Telstra Country Wide - TelstraClear - Telstra OnAir - Telstra Wireless - Telstra Oi 221 4
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 4
Vodafone AirTouch - AirTouch Communications 135 3
Singtel Optus Cable & Wireless - Optus Expan - OptusNet - Optus Software 88 3
Swisscom - Debitel 14 3
America Movil - Embratel 15 3
Dell Technologies - Dell Computer 2219 3
HP EDS - Electronic Data Systems 239 3
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 3
NTT Com - NTT Communications 91 3
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 326 3
Cable & Wireless - C&W - Digital Island - Sandpiper Networks 257 3
Telefonica - Telefónica - MoviStar, Móviles, Unifón, Movicom BellSouth - Spain, Argentina, Chile, Peru, Uruguay, Venezuela, Ecuador, Uruguay, Venezuela, El Salvador - Cocelco, CeluMovil Colombia - CelularPower - Cedetel, Bajacel, Movitel, Norcel, Pegaso 169 2
Mobilcom 93 2
E-Plus 84 2
Verizon - GTE - General Telephone & Electronics Corporation 70 2
Bouygues Telecom 65 2
Yahoo - CompuServe - CompuServe Information Service, CIS 48 2
America Movil - Telmex - Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. 43 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 3
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 2
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 91 2
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 2
Morgan Stanley - E*Trade Group - E*Trade Securities - E*Trade Bank - E*Trade Asset Management - E*Trade International Capital 113 1
Ford Motor Company - Форд Мотор Компании 192 1
McMillan Financial 31 1
Империя-Фарма 91 1
Williams Companies - Williams Cos - Williams Communications 43 1
Vale Group LLC - Vulcan Real Estate - Vulcan Ventures 29 1
Walmart - Wal-Mart Stores 405 1
eBay Inc 1640 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 1
Royal Dutch Shell - Шелл 233 1
Renault Groupe 166 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
BP - British Petroleum - Бритиш Петролеум 187 1
Ford 435 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Janco - Janco Partners - Janco Associates 15 1
Mobil - Мобил 52 1
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 127 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 6
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 6
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 4
Судебная власть - Judicial power 2500 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 2
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 2
U.S. PS - United States Postal Service - Почтовая служба США 49 2
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 127 2
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 18
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 15
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 13
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 11
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 7
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 5
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 3
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IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 3
Frame Relay - Протокол канального уровня сетевой модели OSI - VoFR - Voice over Frame Relay 140 2
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 2
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Apple iPhone 6 4861 3
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HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 1
Oracle PeopleSoft 426 1
SAP Sybase 292 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 1
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Нидерланды 3746 4
Новая Зеландия 737 4
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 3
Канада 5082 3
Бразилия - Федеративная Республика 2520 3
Китай - Тайвань 4245 3
Испания - Королевство 3840 3
США - Калифорния 4829 3
США - Гуам - Марианские острова 42 2
Южная Корея - Республика 7052 2
Финляндия - Финляндская Республика 3697 2
Сингапур - Республика 1953 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 2
Венгрия 855 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 2
Малайзия 922 2
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 463 2
США - Колумбия - Вашингтон 1487 2
Филиппины - Республика 599 2
США - Техас 1048 2
США - Иллинойс - Чикаго 440 2
Перу - Республика 293 2
Астрономия - Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 486 1
Багамские Острова - Багамы 64 1
Фиджи - Республика 31 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 26
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M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 7
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 4
Английский язык 7030 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 3
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Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 2
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Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 1
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Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1918 1
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Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1340 1
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ИнформКурьерСвязь 14 1
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AFP - Agence France-Presse - Агентство Франс Пресс 35 1
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FT - Financial Times 1296 1
The Register - The Register Hardware 1784 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 1
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Aberdeen Group 53 2
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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