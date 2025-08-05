Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 181277
ИКТ 14092
Организации 10950
Ведомства 1483
Ассоциации 1049
Технологии 3493
Системы 26046
Персоны 77989
География 2915
Статьи 1542
Пресса 1243
ИАА 714
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2699
Мероприятия 866

Janco Janco Partners Janco Associates


УПОМИНАНИЯ


05.08.2025 150 тысяч американских ИТ-шников сидят без работы, несмотря на 250 тысяч вакансий 2
09.01.2024 В американских ИТ кадровая катастрофа: на все США за год открыто лишь 700 рабочих мест. Число предложений сократилось в сотни раз. Опрос 2
08.06.2020 В США массово увольняют ИТ-специалистов 1
01.02.2013 Зарплаты CIO в 2013 г. вырастут в среднем на 6% 1
09.01.2013 CIO не рискуют нанимать новых сотрудников 2
14.08.2009 Аналитики: рынок видеоигр в свободном падении 1
26.02.2009 Аналитик предсказал снижение цен на PlayStation 3 2
15.01.2007 Xbox 360 в США опередила другие приставки 1
30.12.2005 Dell "убьет" Internet Explorer? 1
27.09.2005 GTA San Andreas вышла без сексуальных сцен 1
10.02.2005 В день св. Валентина акции Google обвалятся? 1
22.10.2004 Google опровергает прогнозы о клиентской базе 1
13.06.2001 IT-менеджеры стали зарабатывать меньше 3
13.06.2001 IT-менеджеры стали зарабатывать меньше 3
29.10.1999 По данным Janco Partners, интернет-услуги будут одной из самых доходных статей для телефонных компаний 2

Публикаций - 15, упоминаний - 24

Janco и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25011 5
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй - Си Ти Ай НТЦ 256 2
Sony 6592 2
Yahoo! 3700 2
Google LLC 12058 2
Dell EMC 5059 1
HP Inc. 5728 1
Naumen - Наумен 664 1
Netscape Communications Corporation 422 1
AT&T Inc 1688 1
Цифра ГК 2502 1
SciVisum 3 1
Mozilla Foundation 204 1
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 314 1
Dell Technologies - Dell Computer 2143 1
MCI 171 1
Verizon - WorldCom 494 1
MCI Worldcom 125 1
Intel Corporation 12400 1
Nintendo 789 1
Take-Two Interactive - Rockstar Games - BMG Interactive 257 1
Cox Communications 42 1
InterActiveCorp - Ask.com - AskJeeves.com 121 1
Take-Two Interactive - Take-Two - Take2 - T2 116 1
Yahoo Native - Yahoo Advertising - Yahoo SmartAds - Yahoo Search Marketing - Yahoo Gemini - Yahoo Overture (GoTo.com) - Overture Services 111 1
Россети Ленэнерго 1700 3
Nike 188 1
U.S. Department of Labor - Министерство труда США 67 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1582 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5645 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 715 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 763 1
CompTIA - Computing Technology Industry Association 32 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12067 5
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17552 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21467 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14204 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13130 2
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1767 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16105 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10799 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5001 2
Blu-Ray Disc Association - Blu-ray Disc - формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1511 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21686 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3033 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4578 1
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 435 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9531 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26462 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7905 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3410 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 30087 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13274 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14753 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1058 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10992 1
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4649 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16498 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2641 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2145 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3289 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2301 1
Problem Management - Управление проблемами 70 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54657 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32745 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5552 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 944 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1386 1
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 1116 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9851 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22258 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5593 1
Аксессуары 4026 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4072 3
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3021 2
Nintendo Wii - игровая консоль 760 2
Microsoft Windows 2000 8665 2
FreePik 1250 2
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1859 2
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2007 1
Mozilla Firefox - браузер 1902 1
Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования 313 1
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1100 1
Microsoft ActiveX 153 1
Microsoft Windows 16080 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4913 1
InterActiveCorp - Excite@Home - ExciteAtHome 164 1
Microsoft Windows Update - Центр обновления Windows 414 1
GTA - Grand Theft Auto - компьютерная игра (action-adventure) 364 1
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 472 1
Max Payne - Компьютерная игра (Шутер от третьего лица) 73 1
Janulaitis Victor - Янулайтис Виктор 4 4
Hickey Mike - Хики Майк 4 3
Щапов Олег 24 2
Janulaitis Victor - Жануалитис Виктор 2 2
Pyykkonen Martin - Пиикконен Мартин 4 2
Касперская Наталья 299 1
Мишустин Михаил 709 1
Floyd George - Флойд Джордж 9 1
Макаров Валентин 237 1
Логинов Максим 7 1
Ross Blake - Росс Блэйк 5 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 552 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52896 10
Россия - РФ - Российская федерация 152123 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4038 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13462 1
Индия - Bharat 5598 1
Япония 13417 1
Америка - Американский регион 2181 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14520 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50039 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6051 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3732 2
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 738 2
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1409 2
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1245 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5684 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1801 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6230 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7186 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2962 1
Стихийные бедствия - Наводнение - Flood 224 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2854 1
U.S. DHS H-1B - Неиммиграционная рабочая виза в США для зарубежных специалистов 32 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53594 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1688 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2021 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25234 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 864 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16985 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6356 1
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 786 1
The Register - The Register Hardware 1641 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5978 2
ZDnet 661 1
AOL Inc - Joystiq 22 1
AP - Associated Press 2006 1
NPD Group 140 2
Adobe - Omniture - Visual Sciences - WebSideStory 31 1
NDP 53 1
Broadpoint AmTech - American Technology & Research - American Technology Research 24 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2537 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 653 1
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 123 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1378767, в очереди разбора - 739603.
Создано именных указателей - 181277.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

За какие функции и характеристики телевизора нужно платить в 2025 году

Офлайн-карты для туриста: лучшие приложения, которые работают без интернета

Показать еще

Наука

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: