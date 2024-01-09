В американских ИТ кадровая катастрофа: на все США за год отрыто лишь 700 рабочих мест. Число предложений сократилось в сотни раз

В США за весь 2023 г. было открыто всего 700 новых рабочих мест в сфере информационных технологий. Это более чем в 380 раз меньше, чем годом ранее, когда количество вновь созданных рабочих мест в ИТ-отрасли измерялось даже не десятками – сотнями тысяч. При этом аналитики не видят в столь радикальном сокращении числа вакансий ничего удивительного.

ИТ-шники остались без новой работы

По итогам 2023 г. в США было создано всего-навсего 700 новых рабочих мест в отрасли информационных технологий, согласно статистике технологической консалтинговой компании Janco Associates, основанной на анализе данных Бюро статистики труда США (Bureau of Labor Statistics). Как пишет The Register, это колоссальное сокращение на фоне 2022 г., когда аналогичных мест было открыто более 267 тыс.

Из этого следует, что сокращение оказалось более чем 381-кратным. При этом нельзя забывать и об увольнениях, коих в американской ИТ-сфере за отчетный период оказалось более 262,2 тыс.

700 новых рабочих мест – это общая статистика, с учетом количества сокращенных мест в штатном расписании ИТ-компаний и ИТ-отделов прочих фирм США. При этом она не учитывает информацию по ранее открытым вакансиям, которые в целом нельзя назвать новыми – таковых к концу 2023 г. в США насчитывалось в пределах 88 тыс., гласит статистика Janco Associates.

Десятки тысяч безработных

Массовые увольнения в ИТ-сфере США, начавшиеся во второй половине 2022 г. и вошедшие в активную стадию с первых чисел января 2023 г. с подачи Microsoft, привели к тому, что в настоящее время без работы находятся несколько десятков тысяч ИТ-специалистов. Это подтверждают и данные Janco Associates.

Фото: pressfoto / FreePik Многим ИТ-специалистам придется переучиться, чтобы иметь средства к существованию. Кто-то будет вынужден освоить ИИ, а кто-то сменит сферу деятельности

«Согласно нашему анализу, рынок труда в сфере ИТ и возможности для ИТ-специалистов в лучшем случае плохие», – заявил генеральный директор Janco Виктор Янулайтис (Victor Janulaitis). По его словам, сейчас в США насчитывается более 101 тыс. безработных ИТ-специалистов.

Виновника не существует в естественной среде

Одна из причин происходящего с рабочими местами в США – это коррекция кадрового рынка в ИТ-сфере, наступившая после чрезмерного найма ИТ-шников в пандемийный 2020 г. и постпандемийный 2021 г. В этот период, когда весь мир перешел на удаленную работу и самоизоляцию, резко вырос спрос на многочисленные интернет-сервисы, которые, со своей стороны, перешли в фазу очень активного развития. Без привлечения новых ИТ-шников это не было бы возможным.

Впрочем, коррекция хоть и влияет на происходящее в кадровой сфере, но не так уж и сильно. Основная причина массовых увольнений ИТ-специалистов в США и стремительного сокращения новых рабочих мест в данной сфере кроется совсем в другом.

Всему виной массовая цифровизация и повсеместная автоматизация, считают эксперты Janco. Они винят во всем искусственный интеллект, который, к слову, действительно способствует увольнению ИТ-кадров, в особенности программистов. И происходит это далеко не только в США, но и по всему миру, в частности, в Индии.

Большая часть сокращений в сфере ИТ пришлась на должности начального уровня, особенно в сфере обслуживания клиентов, телекоммуникаций и автоматизации. Часть обязанностей, которые выполняли эти специалисты, уже переданы искусственному интеллекту, утверждают аналитики Janco.

По данным компании, спрос на ИТ-работников начального уровня сокращается, хотя спрос на тех, кто связан с ИИ, кибербезопасностью или блокчейном, остается высоким. «ИТ-специалисты в области искусственного интеллекта и машинного обучения по-прежнему пользуются большим спросом», — сказал Виктор Янулайтис.

Искусственный интеллект против естественного

В обозримом будущем у многих ИТ-специалистов не будет ни единого шанса в борьбе с искусственным интеллектом за свое рабочее место. По данным Resume Builder, 40% компаний планируют заменить таких сотрудников искусственным интеллектом в течение 2024 г.

В частности, такая цифровизация кадров приведет к сокращению рабочих мест в сфере поддержки клиентов, исследований и технической поддержки офисных сотрудников (речь, видимо, о системных администраторах). Статистика Resume Builder, также гласит, что уже сейчас 96% компаний ищут ИТ-специалистов с навыками работы с искусственным интеллектом. Они нужным им для дальнейшей автоматизации и цифровизации своей деятельности.

Пора браться за учебники

В предоставленных Janco данных нет прогнозов относительно того, как будет складываться ситуация с ИТ-кадрами в наступившем 2024 г. В то же время компания указала на то, что специалисты, работающие с искусственным интеллектом, не только не останутся без работы, но и смогут рассчитывать на высокую заработную плату при наличии необходимого объема навыков.

«Заработная плата на руководящих должностях с навыками искусственного интеллекта находится в диапазоне от $150 тыс. до $250 тыс. Опытные менеджеры и разработчики получают предложения в диапазоне от $125 тыс. до $165 тыс.», – сказал генеральный директор Janco.

Что важно учесть при построении BI-платформы: взгляд провайдера инфраструктуры Маркет

Как пишет The Register, судя по данным Janco, у тех, кто пострадал от увольнений в сфере технологий в 2023 г., есть простое решение: переобучиться и получить навыки и знания для работы с искусственным интеллектом. По мнению экспертов издания, проблема со стабильной работой и высокой зарплатой будет решена, до тех пор, пока не появится новая технология, которая затмит собой ИИ.



