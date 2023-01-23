Глава Microsoft получил огромную прибавку к зарплате на фоне увольнения из корпорации 10 тыс. человек

Руководители высшего звена Microsoft получили солидную прибавку к годовой зарплате. У СЕО она выросла на 10%. Также они заказывают себе эксклюзивные концерты всемирно известных звезд. При этом корпорация уволила 11 тыс. человек в стремлении \снизить операционные расходы на фоне проблем в глобальной экономике.

Одним миллионы долларов, другим пособие по безработице

В октябре 2022 г. корпорация Microsoft увеличила зарплату своего генерального директора Сатьи Наделлы (Satya Nadella) на 10%, пишет MarketWatch. Это произошло на фоне подготовки корпорации к массовым увольнениям – CNews писал, что в январе 2023 г. руководство Microsoft распорядилось лишить работы 11 тыс. человек по всему миру. Это около 5% всего штата корпорации.

Сатья Наделла по итогам 2022 г., с учетом повышения, получил 2,5 млн долларов оклада и 54,95 млн долларов бонусов. Прибавка получилась весьма весомой, особенно в сравнении со средней годовой зарплатой в корпорации. По оценке экспертов MarketWatch, последняя составляет приблизительно $190 тыс.

Таким образом, теперь зарплата Сатьи Наделлы теперь в 289 раз выше средней зарплаты работника Microsoft. Для сравнения, в 2021 г. она была выше в 282 раза, а в 2018 г. – в 154 раза. Если ничего не изменится, этот разрыв продолжит увеличиваться.

Сатья Наделла возглавил Microsoft 2014 г. К должности СЕО софтверной корпорации он шел с 1992 г., когда устроился на работу в детище Билла Гейтса (Bill Gates) в возрасте 25 лет.

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Отметим, что для Microsoft это уже первая волна увольнений за последнее время. В августе 2022 г. она избавилась от нескольких сотен внештатных рекрутеров, а через пару месяцев лишила работы еще около 1000 человек, числившихся в ее штате.

Больше денег руководителям

По данным портала The Gamer, ощутимую прибавку к годовой зарплате в Microsoft получил далеко не только Сатья Наделла. Многие из состава топ-менеджмента корпорации по итогам 2022 г. стали значительно богаче.

Как пишет портал The Gamer, в 2022 г. финансовый директор корпорации Эми Худ (Amy Hood) заработала более $26 млн. Президент Microsoft Брэд Смит (Brad Smith) завершил 2022 г. с итоговой зарплатой в размере $23 млн. Каждый топ-менеджер корпорации, пишет The Gamer, за минувший год смог заработать как минимум $11 млн.

Брэд Смит известен теперь не только солидным заработком. Именно он в марте 2022 г. объявил об уходе Microsoft с российского рынка, и именно он в июне 2022 г. на весь Земной шар в красках расписывал, как корпорация будет уничтожать свой российский офис.

Концерт только «для своих»

В январе 2023 г. Microsoft заказала выступление всемирно известного певца Sting, Об этом сообщило издание The Wall Street Journal. Мероприятие было закрытым и прошло в рамках Всемирного экономического форума в Давосе. По информации издания, Sting пел перед аудиторией в 50 человек, среди которых были и руководители Microsoft.

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Доподлинно неизвестно, на каких условиях был организован этот концерт. По информации Fortune, одно частное выступление всемирно известного певца стоит в пределах $500 тыс.

С одной стороны, подобные «корпоративы» с участием знаменитостей – явление регулярное и характерное не только для американских корпораций. С другой же – концерт Sting состоялся всего за сутки до того, как корпорация объявила о массовых сокращениях.

Антияпонский стиль

Также Microsoft продолжает вкладывать миллиарды долларов в приобретение различных компаний. В настоящее время Microsoft является одним из крупнейших игроков на рынке видеоигр – она владеет популярными приставками серии Xbox, а осенью 2020 г. она приобрела компанию ZeniMax Media, которой принадлежат крупные разработчики и издатели современных видеоигр.

Теперь же Microsoft нацелена купить Activision Blizzard , игрового гиганта, который предоставит им доступ к огромной библиотеке франшиз, включая Call of Duty, World of Warcraft и т. д. Многие регуляторы выступают против этой сделки, но она пока не отменена. Сумма покупки составит $68,7 млрд. Для сравнения, приобретение ZeniMax Media обошлась софтверному гиганту приблизительно в $7,5 млрд, и на тот момент это была крупнейшая сделка за всю историю мирового рынка видеоигр.

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В качестве сравнения следует привести пример японской Nintendo – в прошлом крупнейшего игрока рынка видеоигр. Ее бывший руководитель Сатору Ивата (Satoru Iwata) в 2011 и 2014 гг. отказывался от 50% своей годовой зарплаты.

Высвободившиеся деньги были потрачены на вывод компании из кризиса, связанного с провалившейся игровой приставкой Wii U. В тот же период все без исключения топ-менеджеры Nintendo согласились на 30-процентное сокращение своей заработной платы. Эти жертвы со стороны руководства компании считаются одной из основных причин того, почему ей удалось избежать массовых увольнений на фоне крайне низких продаж Wii U.