Миллионы легендарных индийских программистов на грани увольнения за ненадобностью. Программисты из других стран на очереди

Индия стоит на пороге массовых увольнений программистов. В этой стране проживают миллионы разработчиков ПО, работающих на аутсорсе и выполняющих заказы западных компаний. В ближайшие два года нужда в них частично или полностью отпадет, поскольку их заменит искусственный интеллект. В других странах происходит то же самое, хотя и не столь стремительно.

Индийские программисты станут историей

Программисты из Индии, которым крупные компании со всего мира передают различные задачи на аутсорс, оказались вымирающим видом. В последние полтора десятка лет их число росло, и все больше западных фирм доверяли им писать код, но в течение двух лет они могут полностью исчезнуть.

Программисты из Индии известны, в первую очередь, благодаря своим коллегам, неспособным писать качественный код. Благодаря им появилось выражение «индусский код», означающее программный код невероятно низкого качества.

Как пишет CNBC, такой прогноз озвучил генеральный директор стартапа Stability AI Эмад Мостак (Emad Mostaque), выходец из Бангладеша. Его компания занимается разработкой и обучением алгоритмов искусственного интеллекта, и он уверен, что в ближайшие годы большинство программистов в Индии лишатся работы просто потому, что их навыки и опыт больше не будут востребованы.

Мостак уверен, что уже сейчас для написания качественного кода нужно гораздо меньше людей, чем несколько лет назад. Их заменяют не только системы искусственного интеллекта, способные выдать готовый код в ответ на запрос в простой словесной форме, но также системы программирования low-code и no-code – при использовании последних знать языки программирования и вовсе не требуется.

Счет идет на миллионы

По подсчетам агентства Bloomberg на июль 2023 г. в Индии проживало свыше 5 млн программистов, которые, вероятнее всего, в скором будущем останутся без работы из-за ChatGPT и прочих нашумевших нейросетей. Это приблизительно равно населению трех-четырех российских городов-миллионников.

Мостак сделал акцент именно на индийских программистах, хотя, по его мнению, их участь разделят коллеги из других стран. Но он подчеркнул, что влияние на рост безработицы среди разработчиков ПО в той или иной стране искусственный интеллект будет оказывать разное – все будет зависеть от местного законодательства. Например, по его словам, во Франции программисты будут лучше защищены от увольнения, чем в Индии.

Мостак добавил, что в Индии «аутсорсинговые программисты исчезнут в ближайшие год или два, тогда как во Франции вы никогда не уволите разработчика».

Бизнес постарается подстроиться

Программирование в Индии – это не только непосредственно разработчики ПО, но и компании, объединившие их под одной крышей. В стране существует несколько крупных организаций, для которых написание кода для заказчиков – основное, а иногда и единственное направление бизнеса. Самая крупная из них – это консалтинговая компания Tata Consultancy Services (TCS), ее прямые конкуренты – Infosys и Wipro. Их заказчиками выступают, в числе прочих, технологические гиганты Кремниевой долины, банки с Уолл-Стрит, авиакомпании и розничные торговые сети. IBM, к примеру, и вовсе полностью перенесла в Индию разработку своей легендарной ОС AIX и теперь увольняет американских программистов.

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TCS пытается подстроиться под новые реалии – она обязалась переобучить программистов на специалистов по искусственному интеллекту, чтобы те могли участвовать в его развитии, применяя ранее полученные навыки. Новые знания она собирается дать 25 тыс. специалистов.

Эмад Мостак считает, что нынешние программисты из Индии действительно могут найти себя в сфере разработки ИИ. Он добавил, что для классического программирования с каждым разом будет требоваться все меньше людей, но они по-прежнему будут нужны в смежных сферах. Вопрос лишь в том, хватит ли им всем открытых вакансий.

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Мостак считает, что классические индийские программисты «вымрут» через два года, то есть быстрее, чем их коллеги в других странах мира. По прогнозам CNN, за пределами Индии на этот процесс уйдет в среднем около пяти лет.

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CNews писал, что замена разработчиков ПО искусственным интеллектом стремительно набирает обороты, и число уволенных по всему миру исчисляется тысячами. Только за один май 2023 г. работы лишилось около 4000 программистов, и это напрямую выгодно работодателям – получив виртуальный инструмент для написания качественного кода, они вдобавок нашли способ сократить свои операционные расходы. Другими словами, ИИ позволил им тратить меньше денег на зарплаты, отпуска и премии сотрудникам.

Однако от ИИ страдают далеко не только ИТ-специалисты. Так, IBM собирается заменить различных клерков искусственным интеллектом в ближайшие пять лет, а это около 8000 человек. Еще более показателен пример компании Duukan из сферы техподдержки, к слову, из Индии. Как сообщал CNews, она уволила 90% специалистов поддержки, заменив их алгоритмами, в результате чего ее бизнес пошел в гору, а качество сервиса значительно улучшилось.