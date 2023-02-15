Программистов можно начинать увольнять. Общедоступным стал сервис GitHub, пишущий половину кода проекта за $19 в месяц

Copilot для бизнеса стал общедоступным

Хостинг ИТ-проектов GitHub, принадлежащий Microsoft, открыл доступ к помощнику программиста Copilot всем желающим из числа представителей бизнеса. Начать пользоваться Copilot for Business, упрощающим написание кода, можно оформив подписку, которая обойдется в $19 в месяц за одного пользователя.

С декабря 2022 г. по 14 февраля 2023 г. Copilot for Business пребывал в стадии бета-тестирования. Отдельные компании имели возможность оценить сервис до того, как он станет доступным широкому кругу пользователей.

По данным исследований, проведенных GitHub, Copilot позволяет писать программы до 55% быстрее. В ряде проектов на долю инструмента пришлось около 40% от суммарного объема кода. Всего, по подсчетам специалистов GitHub, Copilot внедрило в рабочие процессы более 400 организаций по всему миру.

Что нового предложит Copilot

Одновременно с анонсом всеобщей доступности Copilot for Business разработчики добавили в инструмент ряд новшеств и улучшений.

Лежащая в основе Copilot модель Codex получила обновление, благодаря чему пользователям следует ожидать повышения скорости работы помощника и общего уровня качества его подсказок.

В рамках усовершенствования сервиса его разработчики ввели новую парадигму, которой теперь придерживается Copilot. Она получила название Fill-in-the-Middle (FIM) и следование ей позволяет системе лучше «понимать» контекст и предлагать программисту не только варианты завершения строки кода, но и возможность добавить код в ее середину.

Copilot также обзавелся системой фильтрации опасного кода на базе искусственного интеллекта. Система, как уверяют разработчики, перед выдачей подсказки пользователю анализирует составляющий ее код на предмет паттернов, способных привести к возникновению распространенных видов уязвимостей. Это, в частности, могут быть жестко закодированные (hardcoded) учетные данные и конструкции, допускающие SQL-инъекции.

Наконец, разработчики, объявили, что отныне обратиться к услугам Copilot смогут в том числе и организации, не использующие платформу GitHub.

Скандально известный сервис

GitHub Copilot – это виртуальный помощник программиста, базирующийся на технологиях искусственного интеллекта. Сервис анализирует код и комментарии к нему и предлагает разработчику различные варианты его дополнения. Ассистент интегрируется с популярными средами разработки, такими как Visual Studio (Microsoft), IntelliJ IDEA, PyCharm (JetBrains).

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В основе Copilot лежит языковая модель Codex, разработанная в OpenAI. Обучение нейросети осуществлялось на огромном массиве кода, размещенном в открытых репозиториях самого GitHub. Кроме того, ИИ продолжает обогащаться новыми примерами, анализируя реакцию пользователей-программистов на предложенные правки.

Copilot был запущен летом 2021 г. и доступ к нему поначалу предоставлялся на безвозмездной основе.

Сервис достаточно быстро обрел популярность – за первый год своего существования его аудитория превысила 1,2 млн человек. К осени 2021 г. около 33% всего нового кода на GitHub было написано с помощью Copilot.

В конце июня 2022 г. сервис стал платным: подписка стоила $10 в месяц или $100 в год.

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Впоследствии Copilot подвергался критике со стороны программистов за отсутствие уважения к авторскому праву и монетизацию результатов чужого труда. Так, разработчик Тим Дэвис (Tim Davis) обратил внимание, что ИИ-помощник выдает принадлежащий ему код в качестве подсказки другим программистам, при этом не соблюдая условия лицензии LGPL и никак не упоминая причастность специалиста к его созданию.

Другая претензия в адрес Copilot заключалась том, обучение языковой модели осуществлялось без получения явного согласия со стороны владельцев кода – пользователей GitHub. В частности, против Copilot выступала некоммерческая правозащитная организация Software Freedom Conservancy.

Недовольство затронутых «воровством кода», которое, по мнению критиков, практиковал Copilot вылилось в судебное разбирательство. Коллективный иск к корпорации Microsoft был подан в ноябре 2022 г. В роли истца выступил программист и по совместительству юрист Мэтью Баттерик (Matthew Butterick). Он потребовал от «гиганта из Редмонда» компенсацию в размере $9 млрд.