Разработчиков СПО по всему миру призвали бойкотировать GitHub, который научился писать код без участия человека

Активисты из НКО Software Freedom Conservancy призвали всех разработчиков свободного ПО как можно быстрее отказаться от GitHub как от чуть ли не монополиста среди Git-репозиториев. Основная претензия – именно в доминирующем положении GitHub, а также в проекте Copilot – поначалу бесплатном виртуальном помощнике программиста, обученном на чужом открытом коде, который GitHub теперь продает за деньги.

Протестные настроения среди разработчиков

Некоммерческая правозащитная организация Software Freedom Conservancy (SFC) обратилась с призывом ко всем разработчикам ПО с открытым исходным кодом с призывом бойкотировать репозиторий GitHub, принадлежащий Microsoft.

Как пишет The Register, SFC сама отказалась от использования GitHub для размещения своих проектов с открытым кодом. Представители компании аргументировали это тем, что в последние годы GitHub стал играть доминирующую роль в разработке бесплатного Open Source ПО.

Также организация негативно отзывается конкретно о Copilot – проекте, которому исполнился ровно год. GitHub запустил его в конце июня 2021 г. Основная претензия в том, что Copilot вызывает слишком много вопросов об авторском праве.

Суть Copilot изложена в его названии («Второй пилот» - англ.). Это искусственный интеллект, который изучает код и позволяет быстро дописать его. Не так давно выяснилось, что для обучения Copilot авторы проекта без зазрения совести предоставили ему доступ ко всем репозиториям на платформе GitHub.

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Другими словами, «Второй пилот» учился на коде, написанном кем-то другим. В SFC считают, что если сервис предлагает чужой код другому разработчику, то оригинальный автор имеет полное право завалить этого разработчика искам о нарушении авторских прав.

Отметим, что SFC – организация хоть и некоммерческая, но все же имеющая спонсоров. В их числе корпорация Google, сообщество Mozilla и компания Red Hat, подконтрольная IBM и весной 2022 г. отвернувшаяся от России.

Почему именно сейчас

Copilot существует с лета 2021 г., однако в открытую выступить против него и против всего GitHub и призвать всех бойкотировать их представители SFC решились лишь спустя год после его запуска. Связано это с новой политикой GitHub в отношении способа распространения Copilot и возможностей его монетизации.

С самого начала Copilot был полностью бесплатным. Разработчики во время его запуска не сделали ни единого намека на то, что это когда-нибудь изменится.

За первый год существования Copilot сервисом стали пользоваться свыше 1,2 млн пользователей GitHub. Его популярность росла стремительно – уже к октябрю 2021 г. около 33% нового кода на GitHub было написано с использованием Copilot. Во многом это стало возможным благодаря тому, что в Copilot реализована поддержка почти всех языков программирования, включая JavaScript и Python.

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Все изменилось в последних числах июня 2022 г. Представители GitHub объявили о переводе Copilot на модель подписки – теперь за его использование придется платить Microsoft по $10 (537 руб. по курсу ЦБ на 1 июля 2022 г.) ежемесячно. Годовая подписка обойдется в $100 (5377 руб.).

В наличии бесплатная пробная версия на 60 дней, плюс возможность не платить за GitHub будет у студентов с пакетом GitHub Student Developer Pack и у разработчиков популярных проектов с открытым исходным кодом, если они размещают его на GitHub.

К концу 2022 г. GitHub запустит подписку Copilot на для бизнеса. Ее условия пока неизвестны. Другими словами, GitHub предлагает купить подписку на искусственный интеллект, для обучения которого она бесплатно и без разрешения использовала чужой открытый исходный код.

Помощь в «реабилитации»

В заявлении SFC сказано, что организация использовала GitHub лишь в качестве запасного «зеркала» для хранилища своего кода. Все проекты она держала в собственных репозиториях.

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За счет этого уход с GitHub для самой SFC оказался безболезненным. Другие разработчики могут, напротив, в значительной степени зависеть от этого сервиса. В связи с этим она запустила программу поддержки разработчиков, имеющих членство в SFC, по отказу от этой платформы.

Помимо этого, SFC изменила правила приема в нее новых участников. Попасть в организацию теперь смогут лишь те разработчики, которые готовы уйти с GitHub и уже имеют план по реализации этой идеи.