Программисты ополчились на Microsoft. От корпорации требуют миллиарды долларов за воровство кода

Против Microsoft подан иск на $9 млрд за кражу открытого программного кода для обучения своего сервиса Copilot, помогающего этот код писать. Против корпорации выступили разработчики ПО, утверждающие, что Microsoft нарушает основные требования лицензий открытого софта. Это уже не первый скандал вокруг Copilot – сервиса, работающего с лета 2021 г.

Microsoft «пригласили» в суд

Корпорация Microsoft стала фигурантом судебного разбирательства по коллективному иску против нее. Ее обвиняют в пиратстве и воровстве чужого программного кода в беспрецедентных масштабах, пишет Vice.

На Microsoft подан коллективный иск, который также направлен против компании OpenAI, совместно с которой она создала скандально известного виртуального помощника программиста Copilot. Microsoft обвиняют в незаконном использовании открытого программного кода, размещенного в репозитории GitHub. Microsoft купила его в 2018 г.

Иск против корпораций подал программист и по совместительству юрист Мэтью Баттерик (Matthew Butterick). Его не устраивает модель работы Copilot – искусственного интеллекта, «натасканного» помогать программистам. При его обучении Microsoft использовала код десятков тысяч разработчиков без из согласия.

Запустив Copilot и начав требовать за него деньги, Microsoft нажила врагов в лице разработчиков ПО

Сервис работает с лета 2021 г. поначалу он был бесплатным, теперь же Microsoft берет деньги за его использование – $10 в месяц (615 руб. по курсу ЦБ на 7 ноября 2022 г.) или $100 (6150 руб.) в год. За это и ухватился Баттерик, утверждая, что софтверный гигант нарушает один из важных принципов открытого ПО – его можно использовать только с указанием авторства. Эти требования прописаны как минимум в лицензиях GPL, Apache и MIT, под которыми чаще всего распространяется открытое ПО.

Программисту помогут

Баттерик решил не рисковать и прикрыть тылы, заручившись поддержкой юридической фирмы Джозефа Савери (Joseph Saveri). В компании разделяют его позицию по отношению к работе Copilot. «Похоже, что Microsoft наживается на чужой работе, игнорируя условия основных лицензий на ПО с открытым исходным кодом и другие юридические требования», – сказал основатель компании Джозеф Савери.

Баттерик также утверждает, что лицензии открытого ПО – не единственное, что нарушает Microsoft, продолжая продвигать Copilot. По его словам, условия работы и использования сервиса также идут вразрез с: условиями обслуживания и политика конфиденциальности GitHub; законом о защите авторских прав в цифровую эпоху (DMCA), запрещающим удаление информации об управлении авторскими правами; калифорнийский закон о конфиденциальности пользователей.

Очень много денег

Коллективный иск Баттерик подал в Окружной суд США Северного округа Калифорнии. К нему могут присоединиться и другие разработчики. В заявлении Баттеррик требует взыскать с Microsoft и OpenAI компенсацию в размере $9 млрд.

Как юристы ответчиков собираются выстраивать линию защиты, на момент публикации материала известно не было. Однако обе корпорации, судя по всему, осведомлены, что программисты требуют с них миллиарды долларов.

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Microsoft и OpenAI от официальных комментариев воздержались. Отреагировали пока лишь представители GitHub. «Мы с самого начала стремились к ответственному внедрению инноваций с Copilot и будем продолжать развивать продукт, чтобы лучше служить разработчикам по всему миру», – заявили они порталу Bleeping Computer.

Скандал за скандалом

Градус ненависти программистов к Copilot растет день ото дня. Не далее чем в середине октября 2022 г. разработчик открыто обвинил GitHub в воровстве его кода, приведя наглядный пример. Как сообщал CNews, он сумел доказать, что Copilot ворует чужой код и не указывает авторство.

Летом 2022 г. против нового сервиса GitHub выступила организация Software Freedom Conservancy, защищающая права разработчиков открытого ПО. Она призвала программистов бойкотировать и Copilot, и непосредственно GitHub. Причина все та же – кража чужого программного кода для обучения сервиса, за который Microsoft просит деньги.

В SFC считают, что если сервис предлагает чужой код другому разработчику, то оригинальный автор имеет полное право завалить этого разработчика искам о нарушении авторских прав.

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Как много программистов решат присоединиться к бойкоту Copilot и коллективному иску против Microsoft, покажет время. Не исключено, что среди них будут и российские разработчики – весной 2022 г. GitHub ввел масштабные санкции против них.