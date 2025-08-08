Разделы

Microsoft Codex


УПОМИНАНИЯ


08.08.2025 Пыль в глаза. Разработка нейросетей-программистов крайне убыточна, хотя ими пользуются все 1
22.11.2024 Компания экс-замминистра за год и без внешних инвестиций разработала уникальную «говорящую» BI-платформу 1
28.09.2023 Polymatica и Codex Proj заключили технологическое партнерство 1
15.02.2023 Программистов можно начинать увольнять. Общедоступным стал сервис GitHub, пишущий половину кода проекта за $19 в месяц 1
11.11.2022 Найдена часть звездного каталога Гиппарха, который ученые искали веками — ему больше 2000 лет 1
03.02.2022 Google вознамерился лишить работы программистов всего мира. Создана сверхумная нейросеть, которая пишет сложные программы по описанию 1
22.11.2021 В публичном доступе появился ИИ, который умеет писать письма, стихи и программный код 1
30.06.2021 Создан помощник программистов, который будет писать за них код. Видео 1
05.04.2021 Концепция развития технологий машиночитаемого права направлена в Минэкономразвития для подготовки к принятию 1
13.05.2020 Что можно извлечь из больших данных в режиме онлайн 1
03.04.2019 Проекты в сфере интернета вещей надо тщательно просчитывать 1
09.07.2018 Atos выпустила решение Codex AI Suite для создания приложений искусственного интеллекта 1
28.03.2018 Canon представила флагманскую полнокадровую камеру Cinema EOS 1
22.08.2013 Европа щедро финансирует электронные госсервисы 1
22.08.2012 Новый троян крадет пароли FTP-клиентов и участвует в DDoS-атаках 1
07.07.2009 Комиссия ООН рекомендовала быть осторожней с "картофелем фри" 1
29.09.2008 Glam Media приобрела немецкую сеть контент-ресурсов Codex Media 1
25.07.2007 «Пирит» представляет недорогой ПК для офиса 1
12.07.2007 PIRIT Codex 2310: настольный компьютер на базе чипсета Bearlake 1
20.06.2005 Древнейший монастырь использует современные технологии для расшифровки писаний 1
20.06.2005 Древнейший монастырь использует современные технологии для расшифровки писаний 1
20.07.2001 Украденные ПК будут звать на помощь 1
20.07.2001 Украденные ПК будут звать на помощь 1

Microsoft Corporation 24993 5
Amazon Inc - Amazon.com 3078 3
GitHub 909 3
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 232 3
OpenAI 291 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13544 2
Google LLC 12043 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2077 2
Pirit - Пирит 84 2
CodexProj - Кодекспродж 3 2
Softline - Polymatica - Полиматика 183 2
HP Inc. 5727 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1530 1
Alphabet 140 1
Google DeepMind 57 1
Siemens AG - Siemens Group 2606 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 637 1
ИИ-Технологии 161 1
Сбер - Sber AI - Сбербанк Лаборатория по искусственному интеллекту - Sberbank Artificial intelligence laboratory 81 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1165 1
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 118 1
IBM - International Business Machines Corp 9495 1
Nvidia Corp 3619 1
Dr.Web - Доктор Веб 1265 1
Diasoft - Диасофт 967 1
Canon 1406 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 830 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 392 1
Cloudera 58 1
JetBrains 74 1
AMD Graphics Product Group - ATI 958 1
Nlogic 7 1
Масштабные решения 18 1
АйТи - Аплана Группа компаний 174 1
Softline - Софтлайн 3074 1
Softline - Infosecurity - Инфосекьюрити 168 1
Softline - Develonica - Девелоника 142 1
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 198 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 277 1
Softline - Sl Soft - Softline - RoboVoice - Робовойс 100 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 222 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2923 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 476 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 285 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 682 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 964 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 496 1
Сибур Холдинг - ЗапСибНефтехим 23 1
Велобайк 13 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1092 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 48 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 380 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 497 1
Microsoft - LinkedIn 668 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1255 1
Unsplash 1131 1
Правительство Сирии - Правительство Сирийской Арабской Республики - органы государственной власти 23 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12329 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3177 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2779 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 103 1
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 52 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1171 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 375 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1458 1
Судебная власть - Judicial power 2355 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6156 1
Иерусалимская православная церковь - Церковь Сиона - Иерусалимский патриархат - Греко-православный патриархат Иерусалима 3 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 306 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 120 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
SFC - Software Freedom Conservancy - Американская правозащитная организация 12 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15978 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54471 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69878 5
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5738 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25286 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22216 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29957 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31067 3
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1321 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13097 3
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21403 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5028 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7055 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5525 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4943 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32653 3
Стандартизация - Standardization 2201 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6003 2
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1361 2
Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных 306 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3592 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16498 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21589 2
Умные платформы 1802 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9510 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4047 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9832 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9656 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26414 2
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5592 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13231 2
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2081 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3975 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10776 2
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1960 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 917 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1816 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 829 1
LegalTech - Legal Technology - ЛегалТех - ПравоТех - информационно-технологическое обслуживание профессиональной юридической деятельности - LawTech - Legal Analytics 103 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1736 1
Microsoft 365 Copilot 156 3
Amazon Honeycode 7 2
Microsoft Azure 1437 2
JavaScript - JS - язык программирования 1276 2
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 130 2
Microsoft Power Fx - язык программирования 5 2
Microsoft Lobe 5 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1256 2
Microsoft Windows Vista Longhorn 1784 2
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 956 2
Microsoft Power Platform - Microsoft Power Apps - Softomotive 44 2
Atos Bull Sequana 27 2
Pirit - Codex 3 2
Oracle Java - язык программирования 3266 1
Codeforces 9 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1048 1
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 201 1
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 213 1
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 182 1
Siemens MindSphere 26 1
Ruby - Язык программирования 150 1
Microsoft Visual Studio Code - Microsoft VSCode - Microsoft Visual Studio IntelliCode 102 1
Siemens IoT MindSphere 4 1
Microsoft TypeScript - язык программирования 64 1
NXP Mifare - торговая марка семейства бесконтактных смарт-карт 86 1
Google DeepMind - AlphaCode - AlphaFold - AlphaTensor - AlphaGo 9 1
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 352 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5583 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1042 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 191 1
СалютДевайсы - GigaChat - ruGPT - Russian Generative Pretrained Transformer - нейросетевая модель генерации текста для русского языка 25 1
Microsoft Windows 16059 1
Google Cloud Platform - GCP 328 1
Intel Celeron - Серия процессоров 969 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1106 1
Nvidia NVlink - высокопроизводительная компьютерная шина 46 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4865 1
Microsoft Visual Studio 414 1
OpenAI API 4 1
GitHub Copilot 25 1
Кирюхин Дмитрий 86 1
Серебряникова Анна 76 1
Соколов Дмитрий 67 1
Колесников Андрей 89 1
Евсин Александр 12 1
Лукашкин Сергей 26 1
Friedman Nat - Friedman Nathan - Фридман Нэт - Фридман Натан 20 1
Ибрагимов Руслан 35 1
Тер-Степанов Дмитрий 23 1
Шумилин Александр 8 1
Куркин Андрей 2 1
Лядов Михаил 11 1
Калинко Олег 3 1
Зубков Евгений 5 1
Израйлит Сергей 6 1
Ежов Василий 42 1
Смирнова-Крелль Оксана 52 1
Пушкин Василий 11 1
Путин Владимир 3281 1
Гоц Роман 48 1
Путин Сергей 63 1
Струченко Алексей 8 1
Прусов Дмитрий 10 1
Кравченко Сергей 13 1
Петров Илья 10 1
Рабкин Александр 5 1
Сырцев Николай 3 1
Mirzayanov Mike - Мирзаянов Майк 1 1
Butterick Matthew - Баттерик Мэтью 2 1
Скляр Алексей 53 1
Bertrand Arnaud - Бертран Арно 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 151777 12
Германия - Федеративная Республика 12832 4
Греция - Греческая Республика 991 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3566 2
США - Нью-Йорк 3112 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52857 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13453 2
Ватикан - Государство-город 80 2
Грузия 1266 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44727 1
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1500 1
Швейцария - Женева 326 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17715 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4033 1
Европа 24470 1
Турция - Турецкая республика 2445 1
Земля - планета Солнечной системы 10517 1
Португалия - Португальская Республика 934 1
Сирия - Сирийская Арабская Республика 272 1
США - Вашингтон - Редмонд 232 1
Земля - Северное полушарие 150 1
Индийский океан - Красное море - Синайский полуостров 6 1
Арктика - Северный полюс 177 1
Австралия - Сидней 275 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30803 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53491 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14471 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49944 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9282 3
Христианство - Христианская церковь - Библия - Священное Писание - Евангелие - Благая весть 165 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4141 2
Английский язык 6803 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19653 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3686 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6183 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9531 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Нормативное регулирование цифровой среды 47 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25181 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1975 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8085 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3727 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5161 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5329 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11236 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5438 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2852 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1874 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2215 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8350 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5834 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16953 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3748 1
Энергетика - Energy - Energetically 5345 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8073 1
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1704 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1472 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1105 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7172 1
Античность - Древняя Греция - Эллада - эллинистический мир 110 1
Информатика - computer science - informatique 1113 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3583 1
Реестр обязательных требований 87 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1623 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5976 2
The Verge - Издание 581 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1235 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 963 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 625 1
СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет - Корабелка - Севмашвтуз - Ленинградский Кораблестроительный Институт 37 1
SMU - Singapore Management University - Сингапурский Университет Управления 2 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 279 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2530 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2083 1
