Концепция развития технологий машиночитаемого права направлена в Минэкономразвития для подготовки к принятию

Концепция развития технологий машиночитаемого права одобрена Рабочей группой «Нормативное регулирование» при АНО «Цифровая экономика» и направлена в Минэкономразвития России для подготовки к принятию.

Концепция развития технологий машиночитаемого права посвящена анализу возможных сфер и способов применения технологий искусственного интеллекта, создания и использования формальных языков и работы с логическими языковыми моделями для работы с правом.

В настоящее время ведется активная работа по изучению возможностей использования информационных технологий в области права в различных странах мира. Помимо «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ), исследования в этой области осуществляют специалисты исследовательского центра CodeX при Стэнфордском университете, центра MIT Computational Law при Массачусетском технологическом институте, центра Centre for Computational Law Сингапурского университета управления.

Василий Пушкин, директор департамента развития цифровой экономики, Министерство экономического развития Российской Федерации, сказал: «Создание концепции заложено в федеральный проект "Нормативное регулирование цифровой среды", мы все согласны с тем, что это направление должно развиваться. Эксперты из “Сколково” при участии Минэкономразвития России сделали большую работу в части консолидации информации из различных источников и выработки предложений по развитию технологий. Для практического применения Концепции органами власти бизнес-сообществу необходимо определить основные сферы, где у него существуют потребности в использовании машиночитаемого права».

В концепции рассматриваются следующие сферы возможного применения технологий машиночитаемого права: стандартизация и сертификация; заключение и исполнение сделок в машиночитаемом формате; контрольная (надзорная) деятельность; отчетность и обмен данными; административное производство и судопроизводство; нормотворчество и управление изменениями в целях создания благоприятной юрисдикции для развития новых технологий; возможности для применения машиночитаемого права при взаимодействии государственных информационных систем с цифровыми платформами.

При определении подходов к созданию концепции развития технологий машиночитаемого права авторы документа опирались на принцип сохранения баланса интересов всех участников общественных отношений. Математическая логика при применении норм права, уверены авторы Концепции, способна существенным образом трансформировать сферу контрольно-надзорной деятельности государства, сделать более предсказуемым и комфортным деловой климат, что способно повлиять на рост инвестиций и экономический рост.

Авторы концепции исходят из того, что в Российской Федерации в настоящее время существует достаточный технологический и организационный потенциал для тестирования технологий машиночитаемого права в реальных нормотворческих и правоприменительных процессах, позволяющий обеспечить достижение стратегических целей в развитии клиентоориентированного государственного регулирования.

Сергей Израйлит, вице-президент по развитию и планированию Фонда «Сколково», сказал: «Согласование и одобрение концепции может стать началом работы по практической апробации технологий машиночитаемого права, что позволит в перспективе ответить на некоторые сложные вызовы развития цифровой экономики, включая умное и управляемое регулирование, клиентоцентричные обязательные требования, контроль за распространением персональных данных и рисками дискриминации при автоматическом правоприменении».

При этом развитие ряда перспективных технологий, среди которых технологии обработки больших данных, искусственного интеллекта, идентификации и авторизации субъектов правоотношений в информационных системах, обеспечивающих дистанционное взаимодействие, будет сдерживаться без релевантной поддержки со стороны правовой системы, которая все в большей степени будет вынуждена считаться с запросами цифровой экономики.

Анна Серебряникова, президент Ассоциации больших данных, управляющий партнер компании nlogic, сказала: «Концепция машиночитаемого права — большой стимул для развития Legal Tech в России, и само ее появление — это шаг в нужном направлении для государства. Сейчас важно проработать подходы к решению задачи применения механизмов машиночитаемого права, особенно посредством использования систем искусственного интеллекта. ИИ-технологии позволяют нам оперировать правовыми актами, изложенными человеческим языком, за счёт использования юридически значимого набора метаданных, а также определять и даже предсказывать решения за счет анализа исторических данных. Также необходимо предусмотреть дополнительные гарантии, связанные с обеспечением “непредвзятости и беспристрастности” при создании и применении алгоритмов машиночитаемого права».

Растущее внедрение в повседневную жизнь гражданина широкого спектра информационных технологий, предоставляющих сервисы в автоматическом режиме, а также обменивающихся данными без участия человека (например, беспилотный транспорт, интернет вещей) требует «встраивания» норм права в работу таких систем и является дополнительным аргументом в пользу применения машиночитаемого права.

Руслан Ибрагимов, член правления - вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти и связям с общественностью ПАО «МТС», руководитель рабочей группы «Нормативное регулирование»: «Вслед за развитием цифровой трансформации государства и экономики с неизбежностью будет происходить и соответствующая трансформация права. Важным этапом такой трансформации является принятие Концепции развития технологии машиночитаемого права. В случае окончательного одобрения Концепции на правительственном уровне Россия подтвердит приверженность к серьезным реформам в области права, что придаст ускорение его инновационному развитию. Вместе с тем, учитывая роль права в жизни общества, использование алгоритмов в этой сфере должно быть очень продуманным, с учетом всех рисков. И здесь лучше начать с экспериментов в отдельных сферах».

Авторы концепции подчеркивают, что интерпретация правовых норм исторически является частью полномочий государства, и поэтому не может быть на текущем уровне развития технологий и правосознания передана алгоритмам в полной мере. Тем не менее, использование формальных языков в качестве дополнительного инструмента работы с правовыми конструкциями – преимущественно в части формализованных процедур способно существенно облегчить и ускорить правоприменительную практику.

Применение надежно работающих алгоритмов машиночитаемого права не только обеспечит развитие новых технологий, но и даст необходимые и достаточные гарантии эффективной реализации и защиты прав граждан в таких сложных процессах, как ограничение использования персональных данных, соблюдение требований по безопасности и эффективности программного обеспечения в сфере здравоохранения, беспилотного транспорта и иных сферах.

Дмитрий Тер-Степанов, заместитель генерального директора – директор по направлению «Нормативное регулирование» организации «Цифровая экономика»:«Развитие технологий машиночитаемого права крайне актуально для экономики страны и правовой сферы сегодня. Обсуждение проекта данной концепции на площадке рабочей группы «Нормативное регулирование» позволило вовлечь в ее подготовку ведущих экспертов из области права и науки, руководителей компаний цифрового бизнеса, представителей государства. Следующим шагом будет ее обсуждение с широким кругом органов власти на площадке Минэкономразвития России в ходе межведомственного согласования».

Фонд «Сколково» обеспечивает подготовку предложений и проектов нормативных правовых актов в рамках федерального проекта «Нормативное регулирование цифровой среды» программы «Цифровая экономика Российской Федерации», поскольку является Центром компетенций по указанному направлению.