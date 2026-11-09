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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 204132
ИКТ 15876
Организации 11991
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Зубков Евгений

СОБЫТИЯ


09.11.2026 Взгляд со стороны: что дает бизнесу привлечение консультанта к ИТ-проектам 2
18.12.2024 В Москве появилась первая виртуальная достопримечательность — улица «Нейро» в «Яндекс Картах» 2
16.01.2024 Погиб основатель крупной сети продаж MacBook, iPhone и iPad 1
13.12.2022 «Вконтакте» внедряет Web3: представлены NFT-аватары, витрина токенов и маркетплейс 1
24.06.2021 «ЭР-Телеком холдинг» представил творческий проект по продвижению преимуществ цифровых систем безопасности 2
03.04.2019 Проекты в сфере интернета вещей надо тщательно просчитывать 1

Публикаций - 6, упоминаний - 9

Зубков Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

Siemens AG - Siemens Group 2677 1
NBCom Group - NBcompany - Энбиком групп 4 1
NBCom Group - iPort - Портативная техника 11 1
Samsung Electronics 11192 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 743 1
Yandex - Яндекс 9463 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16333 1
Apple Inc 13351 1
HP Inc. 5914 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 956 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 270 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5139 1
Велобайк 14 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 126 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3177 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 319 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 539 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 693 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 625 1
Сибур Холдинг - ЗапСибНефтехим 26 1
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр - МАДИ - Московская административная дорожная инспекция 78 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1455 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1554 1
ЦОДД ГКУ - Центры организации дорожного движения 115 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27318 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24604 2
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1624 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7925 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6514 2
КИПиА - АСКУЭ - АИИС КУЭ - АИИСКУЭ - Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии - ИСУЭЭ, Интеллектуальная система учета (умные счетчики, смартсчетчик) ЭЭ - ИПУЭ, Интеллектуальные приборы учета ЭЭ 430 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1115 1
Native applications - Нативные приложения - Прикладные программы, оптимизированые под конкретные операционные системы 339 1
Умный дом - Умный домофон, видеодомофон - IP/SIP-домофония - Smart intercom 106 1
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1187 1
Фотокамеры - Панорамная фотография и видеосъёмка - панорамирование 449 1
Метавселенная - Metaverse 125 1
NFT - Non Fungible Token - невзаимозаменяемый токен 90 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18566 1
Data monetization - Монетизация данных 2024 1
Web 3.0 - Web3 - децентрализованный интернет 107 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12464 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23358 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6664 1
Транспорт общественный - Транспортная карта 225 1
Стандартизация - Standardization 2373 1
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 913 1
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1284 1
Дистанционное управление - Удалённое управление 1294 1
AdTech - Teaser - Тизер - Тизерная реклама 168 1
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1361 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2170 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 1082 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1667 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы - Роботостроение 7705 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1218 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6554 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18511 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55351 1
Умные платформы 2032 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3243 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 1068 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1677 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1178 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28734 1
Siemens IoT MindSphere 4 1
NXP Mifare - торговая марка семейства бесконтактных смарт-карт 93 1
Microsoft Codex 48 1
VK Vmoji 6 1
NBCom Group - Resonance Space 2 1
VK NFT 5 1
Apple iOS 8683 1
Raspberry Pi Foundation - RPF - RPI Foundation - Raspberry Pi - одноплатный микрокомпьютер 260 1
Siemens MindSphere 29 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 695 1
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 181 1
Краснова Марина 42 1
Ежов Василий 48 1
Смирнова-Крелль Оксана 52 1
Тоболь Александр 39 1
Годунов Андрей 12 1
Вяльцев Руслан 1 1
Слонский Игорь 1 1
Смиркин Дмитрий 17 1
Соколов Дмитрий 71 1
Смирнова Оксана 5 1
Евсин Александр 12 1
Лукашкин Сергей 26 1
Шумилин Александр 8 1
Куркин Андрей 2 1
Лядов Михаил 12 1
Калинко Олег 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 169684 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48371 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19899 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 808 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 777 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 683 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7797 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34556 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27852 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58847 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11816 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 11047 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6229 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54475 1
Юриспруденция - юридическая консультация - юридические услуги 9052 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2223 1
Энергетика - Energy - Energetically - Энергетическая инфраструктура 6015 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2144 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1290 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 715 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1733 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8616 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3919 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4505 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5901 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 4029 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 8019 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22215 1
Деловой Петербург 41 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11623 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2528 1
СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет - Корабелка - Севмашвтуз - Ленинградский Кораблестроительный Институт 53 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 285 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2204 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1484595, в очереди разбора - 721911.
Создано именных указателей - 204132.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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