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Зубков Евгений
СОБЫТИЯ
Публикаций - 6, упоминаний - 9
Зубков Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
|Краснова Марина 42 1
|Ежов Василий 48 1
|Смирнова-Крелль Оксана 52 1
|Тоболь Александр 39 1
|Годунов Андрей 12 1
|Вяльцев Руслан 1 1
|Слонский Игорь 1 1
|Смиркин Дмитрий 17 1
|Соколов Дмитрий 71 1
|Смирнова Оксана 5 1
|Евсин Александр 12 1
|Лукашкин Сергей 26 1
|Шумилин Александр 8 1
|Куркин Андрей 2 1
|Лядов Михаил 12 1
|Калинко Олег 3 1
|Деловой Петербург 41 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11623 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2528 1
|СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет - Корабелка - Севмашвтуз - Ленинградский Кораблестроительный Институт 53 1
|CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 285 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1484595, в очереди разбора - 721911.
Создано именных указателей - 204132.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1484595, в очереди разбора - 721911.
Создано именных указателей - 204132.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.