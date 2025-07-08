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VK NFT


УПОМИНАНИЯ


08.07.2025 В «Триколоре» назначен директор по маркетингу 1
19.01.2024 Выпускники Вышки смогут получить дипломы в формате NFT 1
22.12.2023 «ВКонтакте» представила итоги 2023 г. по VK NFT и готовит к запуску NFT-маркетплейс 1
17.07.2023 Пользователи «Вконтакте» смогут подтвердить своё образование с помощью NFT-дипломов 1
13.12.2022 «Вконтакте» внедряет Web3: представлены NFT-аватары, витрина токенов и маркетплейс 2

Публикаций - 5, упоминаний - 6

VK NFT и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4229 4
Цифровые активы 137 1
NFT - Non Fungible Token - невзаимозаменяемый токен 77 4
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 942 3
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2559 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10912 3
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1537 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11611 2
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1336 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53839 2
Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 503 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4809 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2171 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5612 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12469 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17462 1
GIF - Растровый формат графических изображений - GIF-анимация 465 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7653 1
Data monetization - Монетизация данных 1729 1
Web 3.0 - Web3 - децентрализованный интернет 81 1
AdTech - Teaser - Тизер - Тизерная реклама 149 1
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 591 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15548 1
VK ID - VK OnePass - VK Бизнес ID - Mail.ru ID - Центр безопасности VK 75 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1852 1
Apple iOS 8018 1
VK Vmoji 6 1
Вяльцев Руслан 1 1
Бойченко Иван 1 1
Можаева Галина 1 1
Виноградов Вадим 7 1
Краснова Марина 42 1
Тоболь Александр 39 1
Зубков Евгений 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 150583 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30560 3
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1406 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4109 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2549 1
Науки о жизни - Life Sciences - Бионауки - крупный раздел и структурная единица естествознания 48 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 683 1
Федеральный закон 273-ФЗ - Об образовании 267 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5078 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25015 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6655 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1284 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 479 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1175 1
НИУ ВШЭ - МИЭМ - ИМШ - Инженерно-математическая школаИнженерно-математическая школа НИУ ВШЭ и VK была создана на базе МИЭМ как проект, объединяющий студентов разных факультетов и кампусов НИУ ВШЭ, заинтересованных в программировании, анализе данных и инфо 5 1
VK Education - VK Образование - ВК Образование 52 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1370146, в очереди разбора - 748503.
Создано именных указателей - 178277.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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