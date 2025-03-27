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Виноградов Вадим


27.03.2025 Hot-WiFi представила новый формат гостевой Wi-Fi-авторизации на базе искусственного интеллекта 1
30.08.2024 Число атак на российские Linux выросло в 85 раз 1
19.01.2024 Выпускники Вышки смогут получить дипломы в формате NFT 1
08.07.2010 NetApp открыла офис в Казахстане 1
19.05.2006 Телеком России: глава Commezrbank деньги не отмывал 1
02.09.2005 Уточнение: "Питерских связистов обыскивают по всей Европе" 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Виноградов Вадим и организации, системы, технологии, персоны:

Питерская группа связистов 435 2
МегаФон 9082 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 1
NetApp - Network Appliance 640 1
Fujitsu 2043 1
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 780 1
Proxima 37 1
KPMG 257 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1417 1
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 340 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4028 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 962 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1970 1
Commerzbank AG - Commerzbank Group 52 2
Альфа-Групп 714 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5523 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3168 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1371 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9517 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2185 1
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 502 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51672 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12120 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1165 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10663 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2350 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11251 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1512 1
NFT - Non Fungible Token - невзаимозаменяемый токен 76 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67546 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15948 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28257 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10418 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25684 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19999 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12814 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1331 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2204 1
Электронный документ - Electronic document 1468 1
ИБ-аутсорсинг - сервис для защиты от внутренних угроз ИБ по подписке без трудозатрат со стороны заказчика 168 1
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 337 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14147 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1809 1
VK ID - VK OnePass - VK Бизнес ID - Mail.ru ID - Центр безопасности VK 73 1
Linux OS 10106 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1636 1
Microsoft Windows 15795 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 988 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4584 1
Pixabay 141 1
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Садуов Ерлан 1 1
Бойченко Иван 1 1
Можаева Галина 1 1
Смуров Игорь 3 1
Чернышенко Дмитрий 569 1
Мурашов Николай 11 1
North Michael - Норт Майкл 12 1
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14186 1
Великобритания - Бермудские острова - Бермуды 154 1
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17613 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43675 1
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Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1870 1
Европа Восточная 3106 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 433 1
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США - Колумбия 65 1
Россия - ЦФО - Курская область 657 1
Россия - ПФО - Самарская область 1345 1
Украина 7643 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1818 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 900 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 809 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29592 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48626 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13805 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8140 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16517 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1754 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6996 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51822 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2385 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3998 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 641 1
Федеральный закон 273-ФЗ - Об образовании 260 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 351 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10068 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 689 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Вино - Виноделие 142 1
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 175 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1095 2
КазНИТУ - ҚазҰТЗУ - Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева 8 1
НИУ ВШЭ - МИЭМ - ИМШ - Инженерно-математическая школаИнженерно-математическая школа НИУ ВШЭ и VK была создана на базе МИЭМ как проект, объединяющий студентов разных факультетов и кампусов НИУ ВШЭ, заинтересованных в программировании, анализе данных и инфо 5 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1349590, в очереди разбора - 762004.
Создано именных указателей - 171813.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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