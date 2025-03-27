Hot-WiFi представила новый формат гостевой Wi-Fi-авторизации на базе искусственного интеллекта

Hot-WiFi, портфельная компания Фонда развития интернет-инициатив и резидент «Сколково», объявила о запуске инновационного решения для гостевых Wi-Fi-сетей. Новая разработка под названием «WiFi-Нейро» проходит пилотные испытания в ряде заведений и нацелена на повышение удобства подключения к публичным точкам доступа. Об этом CNews сообщили представители Hot-WiFi.

Интеллектуальный чат-бот. Вместо стандартного рекламного экрана и подтверждения через SMS пользователям предлагается диалог с ботом на базе YandexGPT или ChatGPT. Он не только упрощает процедуру идентификации, но и решает бизнес-задачи: рекомендует меню, информирует о дополнительных услугах, собирает обратную связь.

Персонализированный контент. Платформа подстраивается под материалы конкретного заведения: сведения о меню, акциях, событиях. В результате гости получают точные ответы с учётом специфики бизнеса.

Широкие возможности интеграции. Решение уже совместимо с CRM-системами, что упрощает адаптацию под разные форматы заведений. Также предусматриваются модули «Чат-бот сомелье», голосовой интерфейс и другие инструменты для более глубокого взаимодействия.

Безопасность и соответствие нормам. Технология Hot-WiFi учитывает требования рынка и законодательные стандарты по идентификации и обработке персональных данных, сохраняя при этом расширенный функционал.

По словам основателя компании Дмитрия Степаненко, первые пилотные площадки — например, сеть кофеен «Дринкит» — показывают рост пользовательской активности и положительные отзывы владельцев бизнеса. Команда Hot-WiFi продолжает совершенствовать ИИ-модель на основе статистики и обратной связи, планируя углубленную персонализацию, улучшенные сценарии чат-бота и полноценный запуск решения для всех клиентов в ближайшее время.

CTO Hot-WiFi Вадим Виноградов подчеркивает, что сервис органично дополняет уже привычный процесс авторизации — ввод номера телефона и подтверждение через SMS — сохраняя его легитимность и удобство. При этом новый формат коммуникации даёт возможность напрямую взаимодействовать с гостем, рассказывать о новинках и повышать лояльность посетителей.

Эксперты отмечают быстрый рост сегмента ИИ-решений, в том числе в сфере публичных Wi-Fi. Переход от статичного рекламного экрана к «живому» помощнику отражает современные ожидания клиентов и открывает новые каналы маркетинга и сбора аналитических данных. Hot-WiFi, создавая полноценную экосистему гостевого Wi-Fi, нацелена вывести процесс авторизации и пользовательского взаимодействия на качественно новый уровень, что обещает ощутимые выгоды как для бизнеса, так и для конечных потребителей.