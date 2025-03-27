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Степаненко Дмитрий
|27.03.2025
|Hot-WiFi представила новый формат гостевой Wi-Fi-авторизации на базе искусственного интеллекта 1
|25.06.2014
|ФРИИ проинвестировал проекты EasyTen и Hot Wi-Fi 1
Степаненко Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|OpenAI ChatGPT 380 1
|Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 241 1
|Microsoft Windows 2000 8661 1
|Россия - РФ - Российская федерация 147646 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43901 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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