Выпускники Вышки смогут получить дипломы в формате NFT

НИУ ВШЭ совместно с социальной сетью «ВКонтакте» запускает пилотный проект по выдаче NFT-дипломов. Они будут выполнены в виде цифровых изображений с запрограммированными метаданными о выпускнике, а также о том, по какой образовательной программе и в каком году он завершил обучение. Первыми получить такие дипломы смогут выпускники 38 программ ДПО факультета права 2019–2023 гг. По итогам пилотного проекта будет рассмотрена возможность распространения новшества на другие факультеты и образовательные программы. Об этом CNews сообщили представители ВШЭ.

NFT (non-fungible token) — это вид криптографических токенов, каждый экземпляр которых уникален. К ним можно добавлять различные метаданные: год выпуска, название специальности, тема диплома, полученные в процессе обучения навыки. В будущем технологию можно будет интегрировать в сервисы для поиска работы: авторизовавшись через VK ID, пользователь сможет в своем резюме показать все NFT-дипломы и достижения, которыми он обладает.

«Одним из главных преимуществ проекта NFT-дипломов является возможность создания безопасных, надежных электронных документов, которые защищены от подделки и фальсификации, при этом технология блокчейн гарантирует целостность и невозможность изменения содержащихся в них данных. Выпускникам теперь будет легче и проще подтвердить успешное обучение на наших программах ДПО и опубликовать эту информацию в соцсетях, а это, в свою очередь, выделит их для потенциальных работодателей», — сказал Вадим Виноградов, декан факультета права НИУ ВШЭ .

По оценке декана, в современном мире информационные технологии играют все более важную роль, и факультет может гордиться тем, что его студенты и преподаватели находятся в авангарде цифрового развития.

«Проект NFT представляет нам еще одну возможность участвовать в развитии цифровой экономики России», — сказал Вадим Виноградов.

«Рады, что к нашему проекту NFT-дипломов присоединяется все больше университетов. Благодаря интеграции этой технологии в социальную сеть выпускники получают возможность показать в профиле, что они действительно окончили вуз и освоили новые знания. Диплом в таком формате невозможно подделать, а работодатели могут получить к нему доступ из любой точки мира. Мы продолжим развивать технологию NFT-дипломов, чтобы пользователи могли подтверждать и другие достижения. Например, пройденные курсы или полученные награды», — сказал Иван Бойченко, менеджер продукта VK NFT.

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Факультет права совместно с операционным управлением ДПО заходит в проект в тестовом режиме с программами повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Чтобы в нем поучаствовать, выпускникам программ ДПО Вышки, получившим документы об образовании в период с 2019 по 2023 гг., необходимо заполнить опросную форму. Через некоторое время они получат на указанную почту инструкции по активации диплома и уникальный код. После активации у них на страницах появится подтверждение, что они действительно являются выпускниками конкретных программ.

По мнению заместителя первого проректора НИУ ВШЭ Галины Можаевой, этот проект будет полезен выпускникам программ ДПО университета, так как позволит им сохранить свои достижения в безопасной цифровой форме и легко подтвердить свою квалификацию при общении с потенциальными работодателями или другими заинтересованными сторонами. Кроме того, NFT-дипломы могут привлечь работодателей, что повышает шансы на успешную карьеру.

«Проект также важен в целом для системы ДПО нашего университета, которая уверенно развивает цифровые сервисы, а с января 2024 года переходит на новую цифровую платформу, где в дальнейшем появится возможность интегрировать сервис по получению NFT-дипломов в личный кабинет слушателей программ ДПО на образовательном маркетплейсе НИУ ВШЭ», — сказала Галина Можаева.

VK и НИУ ВШЭ являются стратегическими партнерами и развивают проекты и программы, направленные на обучение и подготовку молодых специалистов по востребованным ИT- и digital-направлениям. Среди совместных проектов — Инженерно-математическая школа, творческая лаборатория с Институтом медиа НИУ ВШЭ, бакалавриат «Управление цифровым продуктом» ВШБ ВШЭ и др.