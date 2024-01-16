Погиб основатель крупной сети продаж MacBook, iPhone и iPad

Андрей Годунов, учредитель петербургской NBCom Group и iPort, и предприниматель Игорь Слонский погибли в Хибинах, в Мурманской области, во время прогулки на снегоходах.

Погиб при сходе лавины

Андрей Годунов, учредитель петербургской NBCom Group (ООО «Энбиком Групп»), в которую входит реселлер техники Apple iPort (ООО «Портативная техника»), погиб при сходе лавины в Хибинах, в Мурманской области. Об этом сообщила газета «Коммерсант С-Петербург».

По информации МЧС, во время схода лавины Андрей Годунов и Игорь Слонский, который тоже погиб, ехали на снегоходах в составе незарегистрированной туристической группы. Их тела были обнаружены 8 января 2024 г., в районе ущелья Рамзай на горе Петрелиус.

«Для проведения поисковых работ к месту незамедлительно выдвинулись спасатели Мурманского комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России. Дополнительно были направлены спасатели из Мурманска и Кировска. Всего на месте происшествия работал 51 человек и 29 единиц техники», — сообщили РБК в ведомстве.

Фото: Соцсеть VK Погиб Андрей Годунов, владелец крупного реселлера техники Apple

По предварительной информации региональной прокуратуры, погибшие мужчины передвигались в составе группы из пяти человек на трех снегоходах. Под сход снежных масс попало два снегохода. Одного человека удалось спасти.

Бизнес Годунова

NBCom Group (ООО «Энбиком Групп») была основана в 2001 г. Более двадцати лет, как сказано на сайте iPort, компания занимается развитием розничных и онлайн-магазинов компьютерной и электронной техники. Группа компаний объединяет сервисные центры iPort и Samsung, мультибрендовые магазины NB computers, фирменные магазины Samsung, брендшопы Sony Centre, бизнес-пространство Resonance Space.

ООО «Портативная техника» (iPort) зарегистрировано в 2005 г. Учредителем является Андрей Годунов, его доля 100%. У компании 27 магазинов и сервисных центров в разных регионах России, из них 11 магазинов и шесть сервисов находятся в Петербурге.

По данным сервиса СБИС, которые приводит издание, по состоянию на 2022 г. рыночная стоимость NBCom Group составляла 4,4 млн руб., а iPort — 1,8 млрд руб.

Наследство

В 2023 г. издание «Деловой Петербург» оценило состояние Годунова в 3,5 млрд руб. По данным петербургского новостного сайте 78.ru, у Годунова остались жена и двое детей.

Чем больше и привлекательнее наследство, тем выше вероятность конфликта, в том числе и между ближайшими родственниками, сказал «Коммерсанту» адвокат Forward Legal Евгений Зубков.

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Если умерший оставил завещание, наследство получат лица, указанные в нем. При этом в любом случае часть наследства получат несовершеннолетние или нетрудоспособные дети, нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя — так называемая «обязательная доля». Если завещание отсутствует, то действуют правила распределения наследства, установленные законом.

Несмотря на кажущуюся простоту и очевидность правил, уточнил адвокат, рассматриваемая ситуация может повлечь значительное количество споров. Например, если в завещании не указаны супруга и дети умершего, они, вероятно, будут пытаться признать завещание недействительным. Между наследниками первой очереди (супруги, дети, родители) может возникнуть спор о том, кто какое имущество унаследует.

Также не стоит забывать и о спорах с бизнес-партнерами из-за приобретения наследниками права собственности на доли в коммерческих компаниях.