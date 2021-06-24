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«ЭР-Телеком холдинг» представил творческий проект по продвижению преимуществ цифровых систем безопасности

АО «ЭР-Телеком холдинг» (бренд «Дом.ru») представило творческий проект по продвижению преимуществ цифровых систем безопасности в направлении «Умный город» и «Безопасный двор».

Арт-проект «Вторжение 2022: хроники безопасных городов», за авторством известного российского художника Евгения Зубкова, представляет собой триптих из тематически связанных художественных произведений.

На первой картине камера «умного домофона» фиксирует вторжение инопланетян в обычный жилой двор. На второй иллюстрации ребенок, оставшийся дома один, видит через приложение «Умный дом» пришельца и не открывает ему дверь. Третья картина, благодаря современным системам видеонаблюдения, раскрывает тайну того, кто же на самом деле разрисовывает стены в российских подъездах.

Цель проекта - рассказать общественности про технические преимущества современных «умных домофонов» от «ЭР-Телеком».

Сегодня более 30 000 подъездов в России уже оборудованы подобными устройствами. Компания уверенно стремится к лидерству на относительно новом для себя рынке.

Пресс-секретарь АО «ЭР-Телеком холдинг» Дмитрий Смиркин сказал: «Мы благодарны Евгению Зубкову за возможность вместе сделать что-то по-настоящему необычное и интересное. Комиксы - отличный формат донесения ключевых преимуществ наших технологий. Современные умные домофоны способны записывать видео происходящего снаружи и внутри подъездов, повышая тем самым раскрываемость преступлений и снижая преступность в придомовых территориях. Наш проект помогает красочно об этом рассказать».

Материалы арт-проекта «Вторжение 2022» распространяются в сети интернет и доступны для свободного использования.

Только за первые часы после премьеры проект суммарно привлек внимание более 100 000 человек.

Владимир Бахур

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