Пыль в глаза. Разработка нейросетей-программистов крайне убыточна, хотя ими пользуются все

Разработка генеративных сетей для помощи в написании программного кода сопряжена с высокими издержками и низкими доходами. Компании несут убытки, хотя их ассистенты сверхпопулярны.

Что-то не сходится

Популярность и всеобщая востребованность ИИ-помощников программистов, как выяснилось, далеко не всегда означают, что их авторы купаются деньгах. TechCrunch со ссылкой на представителей отрасли пишет, что создавшие их компании могут быть весьма убыточными.

На это изданию указали работники стартапа Windsurf по разработке нейросетей. В феврале 2025 г. компания вела переговоры с инвесторами о новом раунде вложений почти на $3 млрд, но они провалились. Теперь владельцы Windsurf хотят продать свое детище ИИ-гиганту OpenAI за те же $3 млрд.

Как рассказал TechCrunch источник, близкий к Windsurf, у вайб-кодеров в целом, и у Windsurf в частности, могут быть настолько дорогостоящие структуры, что их валовая прибыль «очень отрицательная» (very negative). Это означает, что запуск продукта обходится дороже, чем прибыль, которую он может принести компании.

Нейросеть «Кандинский» Ассистенты программиста несут пользу, но только не их разработчикам

Вайб-кодинг – вид программирования, для которого не нужно знать языки программирования и быть подкованным в математике и физике. Нужно лишь уметь давать правильные команды нейросетям, они уже напишут весь код.

В чем причина

По словам собеседника TechCrunch, убыточность стартапов по созданию ИИ-ассистентов программиста – это следствие высокой стоимости использования больших языковых моделей (LLM). Авторы таких сервисов стремятся всегда предлагать своим клиентам только самые передовые и оттого самые дорогие LLM-модели на фоне того, что такие модели, как правило, лучше всего подходят для написания программного кода.

Но это еще не все. И без того сложное положение ИИ-стартапов усугубляется жесткой конкуренцией на рынке вайб-кодинга и ассистентов программиста. Им приходится очень трудно, потому что борются они в первую очередь не с такими же мини-компаниями, а с настоящими гигантами, вышедшими на рынок раньше и успевшими прибрать к рукам множество пользователей. В первую очередь это компании Microsoft с ее Copilot в составе репозитория GitHub, а также проект Cursor за авторством компании Anysphere.

Нужно что-то свое

Как пишет TechCrunch, есть единственный верный способ повышения рентабельности компаний по разработке нейропомощников программиста. Он заключается в создании собственных LLM – за счет этого автоматически исключается необходимость отчислений владельцам сторонних больших языковых моделей – OpenAI, Anthropic и пр.

Но этот путь сопряжен с целым рядом трудностей и рисков. В их числе – внушительные финансовые вливания на этапе разработки собственной LLM.

Упомянутый стартап Windsurf намеревался пойти именно по этому сценарию развития, однако в конечном итоге соучредитель и генеральный директор компании Варун Мохан (Varun Mohan) отказался от этой затеи из-за огромных потенциальных затрат, сообщил собеседник издания.

Свою лепту вносит и тот факт, что жесточайшую конкуренцию ведут не только создатели ИИ-ассистентов программиста, но и компании, развивающие LLM-модели. Гиганты рынка постоянно совершенствуют их – например, в начале августа 2025 г. OpenAI выпустила новейшую языковую модель GPT5, которая, по заявлениям компании, во всех отношениях лучше GPT4.

Отдельно TechCrunch упоминает и то, что владельцы крупнейших LLM располагают собственными ИИ-помощниками программиста. Например, Anthropic предлагает Claude Code, а OpenAI – Codex.

От малого к большому

Другие собеседники TechCrunch на рынке вайб-кодинга полагают, что такое же давление на прибыль, с которым столкнулась Windsurf, могут ощутить на себе даже крупные игроки рынка, в том числе Anysphere, создатель Cursor. Менее популярные продукты, среди которых Lovable, Replit и др., тоже под угрозой.

«Рентабельность всех продуктов «кодогенерации» либо нейтральная, либо отрицательная. Она просто катастрофическая», – заявил изданию Николас Шаррьер (Nicholas Charriere), основатель стартапа Mocha по разботке ПО для вайб-кода.

Впрочем, в итоге Anysphere может и не зацепить, пишет TechCrunch. Компания развивается довольно быстро и уже сумела зарекомендовать себя именно как отдельное независимое предприятие. Она даже отклонила недавнее предложение OpenAI по поглощению.

Надежда умирает последней

Многие компании из сферы вайб-кодинга надеются, что в обозримом будущем по мере появления большего количества LLM-моделей стоимость их использования начнет падать. Частично это уже происходит, но о крупномасштабном демпинге речи пока нет.

Например, новейшая GPT5 от OpenAI стоит ощутимо дешевле в сравнении с конкурирующей Claude Opus 4.1, созданная Anthropic. Anysphere, к слову, уже предлагает ее пользователям сервиса Cursor.

Однако сейчас это, скорее, исключение, нежели правило. TechCrunch отмечает, что стоимость некоторых новейших моделей ИИ вместо ожидаемого снижения, наоборот, выросла, ввиду того, что им нужно больше времени и вычислительных ресурсов для решения сложных многоэтапных задач.