Получите все материалы CNews по ключевому слову
Петров Илья
УПОМИНАНИЯ
Петров Илья и организации, системы, технологии, персоны:
|Сырцев Николай 3 3
|Сентябрев Евгений 13 2
|Старов Дмитрий 5 2
|Ломака Сергей 5 2
|Маркелов Никита 12 2
|Оржевская Наталия 10 2
|Глазков Александр 142 2
|Струченко Алексей 8 1
|Рабкин Александр 5 1
|Кравченко Сергей 13 1
|Прусов Дмитрий 10 1
|Путин Сергей 63 1
|Гоц Роман 47 1
|Черных Екатерина 4 1
|Поленов Дмитрий 2 1
|Рипплингер Сергей 1 1
|Hartmann Oskar - Хартманн Оскар 16 1
|Путин Владимир 3240 1
|Гребенщиков Дмитрий 37 1
|Касперская Наталья 297 1
|Шабанин Игорь 10 1
|Рудычева Наталья 95 1
|Генцис Александр 20 1
|Бурилин Александр 1 1
|Уваров Петр 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1362425, в очереди разбора - 754625.
Создано именных указателей - 175606.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.