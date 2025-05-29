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Индексная книга (каталог) CNews*
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Петров Илья


УПОМИНАНИЯ


29.05.2025 Платформа Digital Q.Sensor BI от «Диасофт» научилась создавать дашборды с помощью ИИ 1
23.09.2024 Краудсорсинг ИБ: в каких случаях он требуется компаниям 1
25.07.2024 «Диасофт» автоматизирует процесс создания любых заявок 1
01.02.2024 «Кибер Бэкап» сохраняет важные данные лидера двигателестроения для авиации — ПАО «ОДК-Кузнецов» 1
Цифровая трансформация и импортозамещение 1
30.01.2023 В реестре российского ПО зарегистрирована платформа «Диасофт» для мониторинга и визуализации данных 1
Diasoft Special Conf 1
13.05.2020 Что можно извлечь из больших данных в режиме онлайн 2
12.05.2020 «Диасофт» представил на конференции CNews инструмент для real-time мониторинга бизнес-процессов 1
27.04.2020 «Диасофт» представит на онлайн-конференции CNews кросс-индустриальный продукт для realtime-мониторинга бизнес-процессов 1

Публикаций - 10, упоминаний - 11

Петров Илья и организации, системы, технологии, персоны:

Diasoft - Диасофт 930 7
Amazon Inc - Amazon.com 3048 3
Google LLC 11951 2
IBM - International Business Machines Corp 9473 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 230 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1150 1
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 118 1
Cloudera 58 1
Nvidia Corp 3572 1
Salesforce - Tableau Software 112 1
Oracle Corporation 6758 1
InfoWatch - Инфовотч 1043 1
Новые цифровые решения - Диджитал для бизнеса 53 1
Масштабные решения 18 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3247 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 218 1
Ростех - ОДК Кузнецов ПАО 5 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 489 3
Microsoft - LinkedIn 661 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1073 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 371 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7591 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2880 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1236 1
Альфа-Банк 1799 1
CarPrice - Карпрайс 37 1
KupiVip - Приват Трэйд 81 1
Aktivo - Краудфандинговая онлайн-площадка для инвестиций в коммерческую недвижимость 3 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 48 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 295 1
Shopping Live - Директ Трейд 9 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 151 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1443 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 788 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12042 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 86 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 694 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68078 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52826 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24836 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6879 4
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1245 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20661 4
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5575 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7064 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14936 3
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1100 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11739 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5325 3
ASF - Advanced Systems Format - Advanced Streaming Format - Active Streaming Format 237 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4883 2
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1311 2
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 652 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9424 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2255 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1401 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10649 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10809 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3294 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11884 2
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 564 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11545 2
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1314 1
OpenStack 509 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2610 1
Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных 292 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14095 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12890 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30547 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4153 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21195 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3012 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3831 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5501 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1973 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2233 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3900 1
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 304 4
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 178 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4702 2
Sqream DB - Реляционная СУБД 3 1
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 352 1
Nvidia NVlink - высокопроизводительная компьютерная шина 44 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 142 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1015 1
Apache Hadoop 437 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1099 1
Google YouTube - Видеохостинг 2812 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1002 1
Oracle Java - язык программирования 3137 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 211 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1680 1
C/C++ - Язык программирования 788 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1333 1
Atos Bull Sequana 27 1
Microsoft Codex 22 1
Киберпротект - Кибер Бэкап 116 1
VK - Mail.ru TarantoolDB 5 1
PostgreSQL - PostgreDB 10 1
Positive Technologies - The Standoff 365 Bug Bounty 91 1
Сырцев Николай 3 3
Сентябрев Евгений 13 2
Старов Дмитрий 5 2
Ломака Сергей 5 2
Маркелов Никита 12 2
Оржевская Наталия 10 2
Глазков Александр 142 2
Струченко Алексей 8 1
Рабкин Александр 5 1
Кравченко Сергей 13 1
Прусов Дмитрий 10 1
Путин Сергей 63 1
Гоц Роман 47 1
Черных Екатерина 4 1
Поленов Дмитрий 2 1
Рипплингер Сергей 1 1
Hartmann Oskar - Хартманн Оскар 16 1
Путин Владимир 3240 1
Гребенщиков Дмитрий 37 1
Касперская Наталья 297 1
Шабанин Игорь 10 1
Рудычева Наталья 95 1
Генцис Александр 20 1
Бурилин Александр 1 1
Уваров Петр 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 148994 5
Германия - Федеративная Республика 12785 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9080 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49236 3
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1429 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52585 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3703 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24794 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5002 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3627 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4036 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 855 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1573 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14120 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2542 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6423 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2524 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5988 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 978 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11248 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3370 1
Страхование - Автострахование - КАСКО - автоКАСКО - страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 217 1
Diasoft Special Conf 5 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2485 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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