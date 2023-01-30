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В реестре российского ПО зарегистрирована платформа «Диасофт» для мониторинга и визуализации данных

Технологическая платформа Digital Q.Sensor компании «Диасофт» включена в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД (запись в реестре № 16326 от 23.01.2023). Платформа прошла все испытания и доказала полное соответствие заявленным характеристикам и требованиям, которые предъявляются к технологическому стеку современного ИТ-решения. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Digital Q.Sensor входит в экосистему цифровой трансформации Digital Q компании «Диасофт» и предназначена для визуальной аналитики, бизнес-мониторинга и создания интерактивных дашбордов. Платформа способна заменить такие решения как Power BI, Tableau и другие зарубежные аналоги.

«Компании продолжают наращивать усилия в разработке импортонезависимых решений, в том числе для анализа и визуализации данных. Платформа сочетает в себе простоту и гибкость создания визуализаций для self-service пользователей, сложных интерактивных дашбордов и ситуационных центров, работающих в режиме онлайн. Эти преимущества платформы активно используют и в самой компании “Диасофт”, например, для отслеживания выполнения KPI подразделений и команд», – отметил Илья Петров, архитектор технологической платформы Digital Q.Sensor.

Графики визуализации данных могут быть бесшовно встроены в любые веб-приложения, там, где они максимально востребованы: это рабочие места сотрудников, корпоративные порталы, CRM-системы, цифровые дистанционные каналы, операционные фронт-офисы.

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Импортозамещение

Решения, созданные с использованием платформы Digital Q.Sensor, представляют собой самостоятельно работающие бизнес-приложения. Микросервисная архитектура обеспечивает возможность масштабирования решений с учетом потребностей крупнейших организаций.

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