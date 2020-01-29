Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 182749
ИКТ 14208
Организации 11040
Ведомства 1488
Ассоциации 1061
Технологии 3505
Системы 26184
Персоны 78532
География 2944
Статьи 1553
Пресса 1253
ИАА 717
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2715
Мероприятия 871

Бурилин Александр


УПОМИНАНИЯ


Цифровая трансформация и импортозамещение 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Бурилин Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Новые цифровые решения - Диджитал для бизнеса 57 1
Oracle Corporation 6803 1
InfoWatch - Инфовотч 1064 1
Diasoft - Диасофт 985 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 104 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12519 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 717 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4190 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2159 1
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 630 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11911 1
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 580 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1152 1
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 308 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1456 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4314 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5807 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 865 1
ЕХД - Единое Хранилище данных - Unified Data Storage 326 1
Front-end - Фронтенд - клиентская сторона пользовательского интерфейса к программно-аппаратной части сервиса 170 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12048 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3423 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55148 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11077 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7138 1
Умные платформы 1812 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70606 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5611 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 6057 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5740 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16431 1
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 666 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32969 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1363 1
DevOps - Development и Operations 999 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7942 1
DataOps - Data Operations - Конвейер обработки данных 44 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21944 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3708 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25487 1
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 343 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1424 1
VK - Mail.ru TarantoolDB 6 1
PostgreSQL - PostgreDB 10 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1702 1
Сентябрев Евгений 13 1
Шабанин Игорь 10 1
Рудычева Наталья 95 1
Генцис Александр 20 1
Старов Дмитрий 6 1
Ломака Сергей 5 1
Маркелов Никита 13 1
Оржевская Наталия 10 1
Касперская Наталья 299 1
Петров Илья 10 1
Глазков Александр 146 1
Гребенщиков Дмитрий 37 1
Россия - РФ - Российская федерация 152955 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4164 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2549 1
Diasoft Special Conf 5 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383285, в очереди разбора - 733636.
Создано именных указателей - 182749.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Как улучшить сигнал Wi-Fi-роутера: советы ZOOM

Обзор моноблока Acer Aspire C27-1: универсальный офисный компьютер

Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет
Показать еще