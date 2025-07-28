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Старов Дмитрий
УПОМИНАНИЯ
Старов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Глазков Александр 145 3
|Ломака Сергей 5 3
|Оржевская Наталия 10 3
|Петров Илья 10 2
|Гребенщиков Дмитрий 37 2
|Сентябрев Евгений 13 2
|Маркелов Никита 12 2
|Черных Екатерина 4 1
|Поленов Дмитрий 2 1
|Рипплингер Сергей 1 1
|Захаров Александр 37 1
|Hartmann Oskar - Хартманн Оскар 16 1
|Наранович Дмитрий 2 1
|Шахлевич Антон 4 1
|Кабаков Ярослав 61 1
|Копысов Виталий 63 1
|Черненко Андрей 73 1
|Батай Илья 56 1
|Тесленко Павел 6 1
|Михеева Нина 8 1
|Касперская Наталья 299 1
|Шабанин Игорь 10 1
|Адеев Николай 14 1
|Рудычева Наталья 95 1
|Лагунов Андрей 43 1
|Генцис Александр 20 1
|Бурилин Александр 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 151329 4
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44627 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52802 1
|Европа 24459 1
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