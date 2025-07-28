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Старов Дмитрий


УПОМИНАНИЯ


28.07.2025 «Диасофт» разработал сервер аутентификации enterprise-уровня для замены зарубежных IAM-решений 1
Качественные приложения можно создавать в 100 раз быстрее 1
Цифровая трансформация и импортозамещение 1
Diasoft Special Conf 2
14.03.2022 Как будут развиваться цифровые сервисы банков 2
31.05.2021 Эксперты «Диасофт» рассказали, как преодолеть зависимость от западных систем 1

Публикаций - 6, упоминаний - 8

Старов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Diasoft - Диасофт 959 5
Oracle Corporation 6782 2
Amazon Inc - Amazon.com 3073 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 297 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1161 1
Artsofte - Abanking - Акоммерс - Артсофт 29 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4271 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 320 1
InfoWatch - Инфовотч 1053 1
Новые цифровые решения - Диджитал для бизнеса 56 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2914 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7794 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1280 1
Альфа-Банк 1807 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 495 1
CarPrice - Карпрайс 37 1
KupiVip - Приват Трэйд 81 1
Aktivo - Краудфандинговая онлайн-площадка для инвестиций в коммерческую недвижимость 3 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 666 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1127 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1717 1
Ингосстрах СПАО 440 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 302 1
Ингосстрах Инвестиции 19 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 216 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 142 1
Петропавловск Финанс - Экспобанк - Эйч-эс-би-си Банк - HSBC Russia 10 1
Shopping Live - Директ Трейд 9 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3052 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3017 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3173 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5047 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12272 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 104 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5118 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 712 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54230 5
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 655 4
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1405 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15822 4
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1120 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69604 4
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7852 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21460 4
DevOps - Development и Operations 975 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5654 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11763 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25207 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10901 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5503 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32528 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5712 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4142 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3890 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4304 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4253 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7232 2
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 613 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7027 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5651 2
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1308 2
SCRUM - Методология совместной работы 136 2
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1156 2
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2125 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5912 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7006 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5133 1
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 686 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12988 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 825 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13065 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4716 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8516 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9496 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1449 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25100 1
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 325 4
Python - высокоуровневый язык программирования 1042 2
Oracle Java - язык программирования 3262 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1693 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1387 2
C/C++ - Язык программирования 807 2
Google YouTube - Видеохостинг 2838 1
Diasoft Database Adapter 12 1
Diasoft Legacy Renovation 7 1
JavaScript - JS - язык программирования 1276 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5564 1
Apple iOS 8034 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 279 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 785 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 362 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 746 1
Artsofte - Abanking Digital Office 5 1
VK - Mail.ru TarantoolDB 5 1
PostgreSQL - PostgreDB 10 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1104 1
Глазков Александр 145 3
Ломака Сергей 5 3
Оржевская Наталия 10 3
Петров Илья 10 2
Гребенщиков Дмитрий 37 2
Сентябрев Евгений 13 2
Маркелов Никита 12 2
Черных Екатерина 4 1
Поленов Дмитрий 2 1
Рипплингер Сергей 1 1
Захаров Александр 37 1
Hartmann Oskar - Хартманн Оскар 16 1
Наранович Дмитрий 2 1
Шахлевич Антон 4 1
Кабаков Ярослав 61 1
Копысов Виталий 63 1
Черненко Андрей 73 1
Батай Илья 56 1
Тесленко Павел 6 1
Михеева Нина 8 1
Касперская Наталья 299 1
Шабанин Игорь 10 1
Адеев Николай 14 1
Рудычева Наталья 95 1
Лагунов Андрей 43 1
Генцис Александр 20 1
Бурилин Александр 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 151329 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44627 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52802 1
Европа 24459 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9456 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49829 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14430 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6024 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5106 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6070 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2306 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6454 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53338 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6213 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16913 1
Философия - Philosophy 468 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6168 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 624 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8056 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6923 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2222 1
Паспорт - Паспортные данные 2636 1
Образование в России 2426 1
Транспорт - Водительские права - Водительские удостоверения - Driving license 339 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3470 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 807 1
Бухгалтерия - БФО - Бухгалтерская Финансовая Отчетность 197 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4129 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 881 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 426 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1580 1
Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 603 1
Diasoft Special Conf 5 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2078 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2519 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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