Эксперты «Диасофт» рассказали, как преодолеть зависимость от западных систем

20 мая на вебинаре «Диасофт», организованном при поддержке CNews, специалисты компании вели онлайн-диалог на тему «Три способа преодолеть зависимость от западных ERP-систем».

Дмитрий Гребенщиков, директор по технологиям импортозамещения, и Дмитрий Старов, директор департамента по инструментам и технологиям разработки «Диасофт», говорили о том, как в условиях цифровой трансформации перевести информационные технологии на отечественные рельсы.

Выполнением этой непростой задачи разработчики «Диасофт» занимаются уже более пяти лет. Спикеры компании рассказали об основных принципах, механизмах, инструментах и технологиях импортозамещения, разработанных в «Диасофт» и уже активно используемых в проектах клиентов компании.

Как показывает опыт, успешное применение трех технологических подходов к замене западных ERP-систем значительно сокращает сроки перехода на отечественное или открытое ПО и снижает стоимость таких проектов.

Первый подход – Diasoft Legacy Renovation. Эта инновационная технология позволяет путем математического моделирования, методами трансляции, конвертировать код устаревших или импортозависимых систем и перевести их на российскую платформу. Миграция больших систем, требующих постоянных изменений, на микросервисную архитектуру предполагает сохранение всего полезного из устаревшей системы: экранных форм, логики обработки и алгоритмов расчета, некоторых приемов хранения данных.

Второй подход к импортозамещению – Diasoft Database Adapter. Это технология используется для замены консервативных учетных систем и предполагает исключение западных компонентов решения в целях безопасности баз данных. Специальный конвертер переводит решение с СУБД Oracle или MS SQL Server на PostgreSQL или Arenadata, без изменения прикладных решений. Автоматическая конвертация позволяет быстро перевести западные компоненты решения на программное обеспечение из реестра российских программ и существенно снизить стоимость владения системой.

Дмитрий Гребенщиков: «Мы и наши заказчики уже убедились в эффективности таких подходов к импортозамещению. Для бизнеса это – сохранение UX/UI заменяемой системы, без необходимости переобучения пользователей, и полный доступ к исходному коду решения. Кроме того, это поэтапное внедрение и полная информационная безопасность, а также десятикратное повышение производительности и использование всех преимуществ нового решения в микросервисной архитектуре, созданного на современном технологическом стеке».

В последнее время усиливается роль государства в цифровизации и импортозамещении во всех отраслях экономики. Появились ведомственные программы цифровой трансформации, не отстают в этом смысле и госкомпании. «Главная задача состоит в эффективном применении российских технологий, в ответственном заимствовании передового опыта других стран и компаний. Для избавления от западной зависимости компания «Диасофт» нашла собственные рецепты, которые мы и рекомендуем использовать», – отмечает Дмитрий Гребенщиков.

О третьем, платформенном подходе к импортозамещению, разработке цифровых решений на российской платформе Digital Q, рассказал Дмитрий Старов. Омниканальная цифровая платформа Digital Q является целевой при разработке новых решений в микросервисной архитектуре и переходе с legacy-систем и потенциально санкционных систем на отечественное ПО».

По мнению экспертов «Диасофт», востребованность микросервисной архитектуры объясняется тремя ключевыми преимуществами использования микросерисов. Во-первых, возможность проводить непрерывные обновления программных продуктов без остановки ведения бизнеса. Во-вторых, высокая производительность и линейная масштабируемость IT-решений для поддержки растущего объема транзакций и обрабатываемых данных. В-третьих, гарантия надежности IT-систем для бесперебойного доступа к продуктам и сервисам организации. Без всего этого достигнуть ожидания бизнеса от цифровой трансформации невозможно.

Дмитрий Старов: «Мы добились ощутимых результатов в повышении эффективности производства, в развитии наших технологических платформ, методологии производства и применении гибких практик командной работы. Вместе с заказчиками мы проанализировали топ-10 целевых архитектур крупных банков и пришли к выводу, что наши подходы к цифровизации и импортозамещению совпадают с подходами лидеров рынка».

Участники вебинара ознакомились с опытом цифровизации и импортозамещения в проектах Министерства обороны, Банка ВТБ, Сбербанка. По завершении диалога Дмитрий Гребенщиков продемонстрировал результаты миграции решений и ответил на вопросы участников мероприятия.

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