Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166763
ИКТ 13004
Организации 10204
Ведомства 1440
Ассоциации 967
Технологии 3383
Системы 24935
Персоны 70819
География 2719
Статьи 1507
Пресса 1178
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2549
Мероприятия 842

Адеев Николай



27.01.2025 Резидент Сколково выделил тренды цифровизации банкинга в 2025 году 1
23.10.2024 Резидент «Сколково» Abanking представил систему ДБО, созданную с помощью nocode-технологий 1
29.02.2024 Резидент «Сколково» примет участие во второй волне пилота цифрового рубля 2
31.10.2023 Банковская платформа Abanking усилится ИИ для распознавания документов компании Smart Engines 1
29.06.2023 Новое решение резидента «Сколково»: экономия до 70% ресурсов на разработку 1
21.06.2022 «Альфаcтрахование» внедрила сервис Nopaper для удаленной работы агентов 1
05.04.2022 СК «Альфастрахование» внедрила сервис Nopaper для удаленной выдачи агентам мобильной подписи и обмена документами со смартфона 1
14.03.2022 Как будут развиваться цифровые сервисы банков 1
25.02.2022 Банк как конструктор: новое решение от Abanking сделает любой банк цифровым чемпионом 1
09.12.2020 Решение резидента «Сколково» запущено в Кредит Урал Банке 1
17.07.2020 Резиденты «Сколково» представили совместное решение «Безбумажный офис» 1
30.12.2019 «Рутокен» усилит безопасность платформы для построения банковской экосистемы Abanking 1
17.12.2018 Поставки IaaS и SaaS установили новые рекорды 1
27.09.2013 ИТ в банках: задачи становятся конкретнее и сложнее 1

Публикаций - 14, упоминаний - 15

Адеев Николай и организации, системы, технологии, персоны:

Artsofte - Abanking - Акоммерс - Артсофт 25 11
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 5
SafeTech - СэйфТек 87 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1634 2
Diasoft - Диасофт 871 2
Artsofte - Artsofte Digital 10 2
Ростелеком 9707 1
МегаФон 8831 1
Alibaba Group 422 1
IBM - International Business Machines Corp 9442 1
Softline - Софтлайн 2817 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 841 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 791 1
Корус Консалтинг ГК 1217 1
VK - Mail.ru Group 3456 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8748 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1044 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 339 1
Selectel - Селектел 386 1
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 261 1
Stack Group - Стек Групп 159 1
Linx - Связь ВСД 158 1
Google LLC 11785 1
Mindbox - Майндбокс 19 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 1
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 188 1
Directum - Директум 1092 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 510 1
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 402 1
ПрограмБанк 95 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 1
Akelon - Акелон 31 1
CSBI - Компьютерные системы для бизнеса - СиЭсБиАй 89 1
Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 220 1
Астерос Консалтинг 64 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12589 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 1
Microsoft Corporation 24632 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3910 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 237 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2804 2
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 186 1
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 125 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7317 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 1
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 222 1
ВТБ - ВТБ24 665 1
Петропавловск Финанс - АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 53 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1092 1
Альфа-Групп 696 1
АльфаСтрахование СГ 320 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1630 1
Ингосстрах СПАО 421 1
Ингосстрах Инвестиции 19 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
ГПБ - КУБ АО Банк - Кредит Урал Банк 12 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 210 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 141 1
АвтоВАЗ - Лада Запад Тольятти - GM-АВТОВАЗ - Джи ЭМ-АВТОВАЗ 17 1
Челябинвестбанк - Акционерный Челябинский Инвестиционный банк 26 1
Петропавловск Финанс - Экспобанк - Эйч-эс-би-си Банк - HSBC Russia 10 1
Кубань Кредит Банк - Инвестиционный Банк Кубани - Кубаньбанк 33 1
ЭнергоТрансБанк 5 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 467 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
Рапид Био 101 1
Whoosh - ВУШ Холдинг 94 1
Сколково - Sk Fintech Hub - Skolkovo Fintech Hub - Sk Финтех Хаб 30 1
АльфаСтрахование Жизнь 25 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 357 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3048 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2891 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4755 1
Президент Киргизии - Президент Киргизской Республики - Кабинет министров Киргизской Республики - Правительство Кыргызской Республики - органы государственной власти 116 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4966 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50494 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66079 9
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12527 7
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8463 6
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4173 6
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5262 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11137 5
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 776 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6776 4
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3824 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24161 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12530 4
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3851 4
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации 742 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30720 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15730 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13938 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24145 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21153 3
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1020 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4700 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7100 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12191 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10182 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7998 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10979 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11062 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7385 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14393 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4486 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9193 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24476 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13412 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4989 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6564 2
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1161 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27870 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27440 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2882 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1704 2
Artsofte - Abanking Digital Office 5 3
Artsofte - SafeTech - Nopaper Office 17 2
Artsofte - Profitbase 17 2
Rakuten Viber 627 1
Microsoft Azure 1409 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 470 1
CloudМТS 25 1
Stack Group - M1Cloud - Дата-центр Stack.М1 129 1
Qsoft amoCRM 108 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 117 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5187 1
Apple iOS 7813 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 764 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 323 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 664 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 916 1
HCL Lotus - IBM Lotus Forms - IBM Lotus Workplace 33 1
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 204 1
Smart Engines - Smart Code Engine - Smart MRZReader 51 1
Smart Engines - Smart Document Engine 34 1
Softline - Инферит Клаудмастер - Inferit CloudMaster - Softline CloudMaster Coster - Softline Maestro - Softline Cloud Services - Клаудмастер 117 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 141 1
Новиков Павел 98 5
Верестникова Дарья 33 2
Долгова Екатерина 2 2
Мотовилов Олег 71 1
Бойко Андрей 50 1
Соколова Ольга 25 1
Горелов Дмитрий 61 1
Горохов Евгений 39 1
Токовинин Михаил 4 1
Самоукин Сергей 18 1
Боровиков Иван 2 1
Хренов Денис 4 1
Стятюгин Роман 37 1
Фомичев Андрей 71 1
Лосев Сергей 46 1
Смирнов Александр 75 1
Золотов Виктор 9 1
Широкий Денис 20 1
Кузякин Дмитрий 24 1
Казарцев Алексей 27 1
Шалагинов Алексей 13 1
Наранович Дмитрий 2 1
Шахлевич Антон 4 1
Кабаков Ярослав 59 1
Кононов Михаил 4 1
Копысов Виталий 61 1
Черненко Андрей 69 1
Батай Илья 55 1
Тесленко Павел 5 1
Михеева Нина 8 1
Гераськин Павел 4 1
Сильницкий Иван 2 1
Рязанцев Сергей 2 1
Старов Дмитрий 5 1
Лагунов Андрей 43 1
Арлазаров Владимир 229 1
Глебский Владимир 3 1
Алехин Иван 5 1
Федоринин Илья 4 1
Сайфуллина Елена 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144387 10
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1264 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14116 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43199 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52127 1
Европа 21773 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1776 1
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 719 1
Туркмения - Туркменистан 431 1
Африка - Африканский регион 3479 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48036 10
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24103 5
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14338 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 5832 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6128 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51062 3
Кредитование - Сrediting - Заём 6705 3
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 696 2
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 608 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5977 2
Гибкий офис - Flex office - Flexible office space - Multispace office - Коворкинг - Coworking - офис с сервисом и более комфортными условиями аренды - концепция технологичных гибких офисов 176 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16307 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5974 2
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 725 2
Паспорт - Паспортные данные 2512 2
Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 570 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 595 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3487 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2307 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3110 1
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 118 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10946 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9947 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4658 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7602 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13517 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2807 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5762 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4817 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4146 1
Философия - Philosophy 445 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 882 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7842 1
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 450 1
Образование в России 2200 1
Транспорт - Водительские права - Водительские удостоверения - Driving license 324 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1367 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 499 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8041 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 501 1
Gartner - Гартнер 3556 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8133 1
CNews SaaS рейтинг 27 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3202 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 333 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2007 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1336624, в очереди разбора - 772203.
Создано именных указателей - 166763.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Зачем нужны стабилизаторы: 5 лучших гимбалов для мобильной съемки

Лучшие портативные мониторы OLED 4K: хиты продаж

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Показать еще

Наука

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии
Показать еще