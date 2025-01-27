Адеев Николай
Адеев Николай и организации, системы, технологии, персоны:
|Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 1
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 1
|Новиков Павел 98 5
|Верестникова Дарья 33 2
|Долгова Екатерина 2 2
|Мотовилов Олег 71 1
|Бойко Андрей 50 1
|Соколова Ольга 25 1
|Горелов Дмитрий 61 1
|Горохов Евгений 39 1
|Токовинин Михаил 4 1
|Самоукин Сергей 18 1
|Боровиков Иван 2 1
|Хренов Денис 4 1
|Стятюгин Роман 37 1
|Фомичев Андрей 71 1
|Лосев Сергей 46 1
|Смирнов Александр 75 1
|Золотов Виктор 9 1
|Широкий Денис 20 1
|Кузякин Дмитрий 24 1
|Казарцев Алексей 27 1
|Шалагинов Алексей 13 1
|Наранович Дмитрий 2 1
|Шахлевич Антон 4 1
|Кабаков Ярослав 59 1
|Кононов Михаил 4 1
|Копысов Виталий 61 1
|Черненко Андрей 69 1
|Батай Илья 55 1
|Тесленко Павел 5 1
|Михеева Нина 8 1
|Гераськин Павел 4 1
|Сильницкий Иван 2 1
|Рязанцев Сергей 2 1
|Старов Дмитрий 5 1
|Лагунов Андрей 43 1
|Арлазаров Владимир 229 1
|Глебский Владимир 3 1
|Алехин Иван 5 1
|Федоринин Илья 4 1
|Сайфуллина Елена 1 1
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