Банковская платформа Abanking усилится ИИ для распознавания документов компании Smart Engines

Банковская платформа Abanking, которая помогает банкам создавать мобильные приложения, интернет-банки и цифровые сервисы для онлайн-продаж и внутренней автоматизации, заключила партнерское соглашение с ведущим разработчиком систем распознавания Smart Engines. Целью партнерства являются содействие развитию и продвижению технологий для банковской отрасли и финтеха.

Клиентам Abanking, использующим платформу в своей ИТ-экосистеме, станут доступны все ключевые решения продуктовой линейки Smart Engines. Среди них флагманский продукт Smart ID Engine для распознавания паспорта РФ и других удостоверяющих документов, Smart Code Engine для сканирования QR-кодов, банковских карт и номеров телефона, Smart Document Engine для распознавания корпоративных документов и форм. С помощью программных решений Smart Engines игроки финансового рынка смогут ускорить онбординг, сделать удобнее платежи и автоматизировать обработку документов в бэкофисных процессах.

«Smart Engines является технологическим лидером российского рынка распознавания документов и много лет успешно работает с банками. Нам интересна вся продуктовая линейка Smart Engines, включая систему распознавания паспорта гражданина РФ и сканер QR-кодов. Сегодня для банков особенно важно, чтобы распознавание документов выполнялось без передачи изображений на обработку в сторонние сервисы, что называется on-premise. Системы Smart Engines удовлетворяют этому условию, современным требованиям информационной безопасности обеспечивая высокую скорость и качество распознавания в мобильных, серверных и интернет приложениях», – отметил Николай Адеев, директор финтах-компании Abanking.

«Abanking – ведущий эксперт в области создания банковских приложений и онлайн-банков, который отлично понимает потребности банков и знает, какие решения востребованы в финтехе. Наше партнерство с экспертами платформы Abanking является подтверждением высокого уровня технологий Smart Engines и доверия рынка к нашему бренду. Сотрудничеству позволит нам обеспечить новый канал доступа к нашим ИИ разработкам со стороны банковской отрасли», – сказал генеральный директор Smart Engines, д.т.н. Владимир Арлазаров.

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Системы распознавания Smart Engines являются полностью российской разработкой, в них применяется фирменная технология OCR. Технологиям Smart Engines используются девятью российскими банками.

Платформа Abanking и программные продукты Smart ID Engine, Smart Code Engine и Smart Document Engine внесены в реестр российских программ.