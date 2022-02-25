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Банк как конструктор: новое решение от Abanking сделает любой банк цифровым чемпионом

Компания Abanking выпустила новое решение — конструктор цифровых сервисов. С ним сотрудники банка смогут самостоятельно создавать цифровые продукты и быстро оценивать их востребованность.

Цифровые чемпионы — это банки, которые менее чем за полгода внедряют новые цифровые продукты. Добиться такой скорости им помогают передовые технологии. Большинство банков не могут себе этого позволить, потому что иметь собственную команду дорого, а тестировать продуктовые гипотезы со сторонними разработчиками — долго.

Abankinkg предлагает использовать решение на базе Low-code/No Code технологий, которое позволяет минимизировать зависимость от разработчика и быстро трансформировать бизнес. Конструктор онбординогвых сервисов от Abanking может использоваться совместно с основными IT-системами банка и без участия разработчиков конструировать цифровые сервисы в клиентских каналах.

Для текущих клиентов банка в таком конструкторе можно создавать сервисы для подключения дополнительный банковских продуктов и нефинансовых сервисов. А для тех, кто еще не стал клиентом — конструировать онбординг: ипотека, кредитные карты, страховки для физических лиц, и услуги регистрации бизнеса, открытия РКО, получение банковских гарантий для юридических.

Николай Адеев, CEO Abanking: «‎Мы наблюдаем запрос на снижение зависимости от проприетарных технологий. Кто-то это решает развитием инхаус-лабораторий, вкладывая в это огромные бюджеты, кто-то приобретает открытый код традиционных ДБО-платформ, позволяя вендорам “постричь овцу несколько раз” и продать откровенное технологическое старье. При этом рынок труда в IT безумно перегрет и ресурсы разработки становятся буквально золотыми. Поэтому мы создали полноценные Low-code-компоненты, которые дают мощный инструментарий конструирования цифровых продуктов без привлечения разработчиков».‎

Подробнее об экосистеме цифровых сервисов для банковского обслуживания читайте на сайте Abanking.

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