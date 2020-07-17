Резиденты «Сколково» представили совместное решение «Безбумажный офис»

Abanking и SafeTech, резиденты кластера информационных технологий Фонда «Сколково», представили новое решение — «Безбумажный офис». В его основе лежат технологии цифровых сервисов от Abanking и программный комплекс для подтверждения пользователем операций в системе дистанционного банковского обслуживания (ДБО) и электронного документооборота от SafeTech. Решение поможет банкам полностью перевести взаимодействие с клиентами в онлайн, отказаться от бумаги и экономить сотни миллионов в год.

Abanking «Безбумажный офис» — это мобильное приложение со встроенной технологией мобильной подписи. Работает это следующим образом: банк направляет клиенту в мобильное приложение пакет документов, клиент получает Push-уведомление, переходит в приложение и подписывает документы прямо на своем смартфоне.

Это будет юридически значимый документооборот. Ключи электронной подписи создаются прямо в смартфоне клиента и хранятся в специальной области в зашифрованном виде. SMS и Push-уведомления, которые можно перехватить, не используются. Обеспечивается безопасность, контроль авторства и целостности подписываемых операций. История подписаний и пакеты документов доступны в «Личном кабинете» клиента и мобильном приложении.

Безбумажные технологии можно применять и в офисах банка, заменяя процесс подготовки бумажных документов на служебные планшеты с использованием «экранной» подписи, которая будет удалена перед уходом клиента. Чтобы всегда работать удаленно, новым клиентам банка потребуется лишь однажды — при очной идентификации — завизировать акт признания выпущенной подписи.

Николай Адеев, основатель и CEO Abanking, сказал: «Решение максимально адаптировано под быстрый запуск в действующую инфраструктуру банка. В поставке есть весь набор элементов, как для самостоятельного использования, так и для интеграции с каналами ДБО. Потенциал от внедрения решения даже в банках среднего размера исчисляется десятками миллионов рублей экономии в месяц. А для банков из топ-50 эффект, доказанный рыночными бенчмарками, может достигать миллиарда рублей в год».

Дарья Верестникова, коммерческий директор SafeTech, отметила: «С компанией Abanking у нас получилась очень интересная коллаборация. С помощью нашего совместного решения заказчики – банки и компании, предоставляющие услуги в цифровых каналах – очень просто и в кратчайшие сроки смогут построить полноценное взаимодействие с клиентами на их смартфонах. При этом банк будет обладать всей информацией, с какого устройства, кем, когда, каким ключом подписаны документы клиентов. Электронные документы можно будет отправлять на любую проверку в любой государственный орган, и это будет абсолютно легитимно и юридически значимо».

На бумажное сопровождение процесса открытия расчетно-кассового обслуживания одного клиента банки тратят до 250 рублей. Безбумажные технологии позволят снизить операционные затраты на бумагу, обслуживание оргтехники, а также на логистику и архивное хранение.

Одним из первых банков, запустивших безбумажную технологию в своих офисах, стал ВТБ. Теперь банк экономит 500 миллионов в год. Доля операций, оформляемых без бумажных носителей, сегодня уже превышает 15%, клиенты банка подписали таким способом свыше 170 тысяч договоров. В планах ВТБ — довести этот показатель до 40% к концу 2020 г.

Павел Новиков, директор центра компетенций Fintech&Blockchain ИТ Кластера Фонда «Сколково», отметил: «Я рад, что компании “Сколково” объединяют свои технологии и выпускают на рынок совместные инновационные решения. Безбумажный офис - новая реальность банковского рынка. Надеюсь, технология наших резидентов поможет банкам сокращать операционные издержки, оптимизировать бизнес-процессы и при этом привлекать новых клиентов».