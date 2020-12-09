Решение резидента «Сколково» запущено в Кредит Урал банке

Решение компании Abanking, резидента Кластера информационных технологий Фонда «Сколково», запущено в Кредит Урал банке (входит в группу «Газпромбанк»). Сервис позволяет дистанционно регистрироваться в Федеральной налоговой службе в качестве самозанятых и управлять своим профессиональным доходом.

Воспользоваться сервисом могут пользователи мобильного банковского приложения «Табарман». Оно предназначено для трудовых мигрантов из СНГ и в первую очередь для граждан Кыргызстана, которые в рамках договора о Евразийском экономическом союзе могут стать самозанятыми на территории России.

Сервис помогает получить статус без посещения ФНС. Для регистрации необходимо заполнить в приложении «Табарман» минимальный набор данных. После рассмотрения заявки клиенту придет уведомление о постановке на учет. Тем, кто это сделал ранее, повторная регистрация не требуется - после ввода телефона и ИНН им будет доступен весь функционал сервиса.

В приложении предусмотрено формирование чеков по операциям, которые требуется учесть в качестве дохода. Также сервис напомнит клиенту о налогах – квитанции автоматически появляются в личном кабинете, где их сразу же можно оплатить.

Разработанное совместно с Abanking решение позволило реализовать дополнительные возможности: автоматическую уплату налога; аннулирование чека, если он сформирован ошибочно; формирование справки о постановке на учет в ФНС в качестве самозанятого и справки о доходах.

Николай Адеев, основатель и CEO Abanking, сказал: «Данный класс продуктов хорошо дополняет цифровые стратегии банков и дает возможность организовать цифровое взаимодействие с пограничными сегментами аудитории для их дальнейшей конвертации в полноценный профиль потребителя розничных и корпоративных банковских продуктов. Решение запущено на технической инфраструктуре банка и позиционирует себя как отдельный продукт в мобильных сторах, для работы с конкретной географической локацией в СНГ».

Денис Хренов, старший вице-президент банка «КУБ», отметил: «В содружестве с Общероссийским Кыргызским конгрессом-диаспорой и Abanking мы создали продукт, который не просто отвечает на запрос со стороны растущего рынка самозанятых, но и идеально подходит нашей целевой аудитории — трудовым мигрантам из Кыргызстана. Это детально продуманный, технологически выверенный сервис, который закрывает потребности клиентов как в работе, так и в повседневной жизни, позволяя безопасно платить, копить и переводить на Родину денежные средства».

Павел Новиков, директор центра инноваций в финансовом секторе Фонда «Сколково», сказал: «По разным оценкам в России работает от 17 до 22 млн самозанятых граждан, но официально зарегистрировано только 1,4 млн человек. Ежедневно самозанятыми становятся порядка 5 тысяч россиян и банки заинтересованы в решениях, которые помогут привлечь этот новый и активный сегмент клиентов. Разработка резидента “Сколково” решает эту задачу и помогает организовать удобное цифровое взаимодействие самозанятого с банком, клиентом и налоговой. Наши резиденты и партнеры решают общенациональную задачу по стимулированию предпринимательства и повышению официальных доходов граждан».