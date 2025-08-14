Artsofte - SafeTech - Nopaper Office

Сервис мобильного электронного документооборота с удаленным получением подписи, не требующий подтверждения личности в удостоверяющем центре. Позволяет подписывать документы из любой точки мира онлайн и за пять минут. Совместное решение от участников финтех-рынка, резидентов Сколково компаний Abanking и SafeTech.

Дарья Верестникова, Сооснователь сервиса Nopaper, коммерческий директор, SafeTech "Как организовать безбумажный офис и сохранить нервы,деньги и деревья", 12 апреля 2022 года CNews онлайн-конференция "Электронный документооборот и управление контентом 2022"

