Artsofte - SafeTech - Nopaper Office

Сервис мобильного электронного документооборота с удаленным получением подписи, не требующий подтверждения личности в удостоверяющем центре. Позволяет подписывать документы из любой точки мира онлайн и за пять минут. Совместное решение от участников финтех-рынка, резидентов Сколково компаний Abanking и SafeTech.

 

Дарья Верестникова, Сооснователь сервиса Nopaper, коммерческий директор, SafeTech "Как организовать безбумажный офис и сохранить нервы,деньги и деревья", 12 апреля 2022 года CNews онлайн-конференция "Электронный документооборот и управление контентом 2022"
 

14.08.2025 Топ-6 внедрений кадрового электронного документооборота в России. Рейтинг CNews Analytics 1
07.11.2024 Эксперты прогнозируют рост российского рынка КЭДО в 2025 г. в 2 раза 1
20.09.2024 Low-code платформа Pyrus запустила маркетплейс интеграций 1
29.08.2024 Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг систем кадрового электронного документооборота 2024 1
17.04.2024 Abanking и Safetech разработали сервис для быстрого обмена документами Nopaper 1
21.03.2024 Компании меняют сервисы КЭДО через год использования 2
06.03.2024 Возврат сотрудников с удаленки не повлияет на КЭДО 1
26.09.2023 Сервис бухучета «Кнопка» внедрил КЭДО 2
10.08.2023 World Class оцифровал документооборот c помощью решения резидентов «Сколково» 2
20.07.2023 Резидент «Сколково» запатентовал мобильную подпись 2
19.07.2023 70% компаний планируют внедрить электронный документооборот, но рынок не готов 1
27.06.2023 Группа компаний «Хост» перешла на кадровый электронный документооборот 1
14.06.2023 Отечественная разработка позволяет сэкономить время и деньги на найме сотрудников в три раза 1
11.04.2023 «Увелка» перешла на КЭДО с помощью решения Nopaper 1
07.07.2022 «Кубань кредит» переходит на безбумажные технологии с сервисом Nopaper Office 3
21.06.2022 «Альфаcтрахование» внедрила сервис Nopaper для удаленной работы агентов 1
05.04.2022 СК «Альфастрахование» внедрила сервис Nopaper для удаленной выдачи агентам мобильной подписи и обмена документами со смартфона 1
10.11.2020 «Крок» обновила портфель решений для управления документами под отрасли, импортозамещение и «удаленку» 1

SafeTech - СэйфТек 99 8
8663 8
Artsofte - Abanking - Акоммерс - Артсофт 30 7
Docsvision - ДоксВижн 1023 3
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 3
Artsofte - Artsofte Digital 13 3
Directum - Директум 1144 2
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 468 2
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 106 2
Beorg - Биорг 119 2
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 175 2
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 240 2
Vocord - Вокорд 183 2
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет - Экзороботикс 125 2
ЦРТ Инновации 70 2
С-Инновации 45 2
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 331 2
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 153 2
Pyrus - Пайрус 25 2
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1183 1
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 397 1
Крок - Croc 1789 1
ЭвриТег - EveryTag 35 1
FreshDoc - ДокЛаб - КвикДок 6 1
Alfresco Software 147 1
Camunda - Camunda Services GmbH 31 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1176 1
Хост ГК 38 1
DocsInBox - Pointer - Поинтер 28 1
Dbrain - Дибрейн 27 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4302 1
Сбер - СберРешения - Интеркомп 20 1
Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 238 1
Тензор 117 1
Нью-Тел 1 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 340 1
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 175 1
АльфаСтрахование СГ 338 2
Кубань Кредит Банк - Инвестиционный Банк Кубани - Кубаньбанк 37 2
ЯКласс 68 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 967 2
Сколково - Sk Fintech Hub - Skolkovo Fintech Hub - Sk Финтех Хаб 31 2
Рапид Био 102 2
Гепатера - Hepatera 46 2
Альфа-Групп 719 1
Увелка 11 1
РФГ - Русская Фитнес Группа - Russian Fitness Group - World Class - Физкульт - фитнес-клуб 31 1
Урал ФД АКБ - Уральский финансовый дом 18 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1256 1
АльфаСтрахование Жизнь 28 1
УЗХМ - Уралхиммаш - Уральский Завод Химического Машиностроения 5 1
Sokolov - Лакса Трейдинг 70 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 48 1
АльфаСтрахование ОМС 17 1
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 88 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3181 7
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 806 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 157 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 159 1
Судебная власть - Judicial power 2358 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 328 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 882 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12357 1
ЕАПО - Евразийская патентная организация 11 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13036 13
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 943 12
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25009 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54579 7
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4049 7
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3403 7
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14193 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13120 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32713 4
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2185 4
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4351 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8735 3
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 869 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22244 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12062 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70006 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10975 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14749 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21659 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11821 2
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 987 2
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 876 2
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6003 2
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 433 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4966 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9073 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16515 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1304 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25342 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6615 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7270 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7237 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1685 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12500 1
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 498 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 30036 1
ЭЦП УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись 340 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1225 1
ЭЦП МЭП - Мобильная электронная подпись - Усиленная квалифицированная электронная подпись - Mobile ID - Мобильный ID - Услуга мобильного оператора идентификация и подтверждения цифровой подписью электронных документов и услуг 62 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2173 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 619 2
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 212 1
Abbyy FlexiCapture 171 1
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 230 1
Directum Ario 44 1
Крок КСЭД - Комплексная система электронного документооборота 15 1
Haulmont - Jmix - CUBA Low Code Platform 43 1
Syntellect Tessa 49 1
Lex Borealis - Doczilla 17 1
Kofax Capture - Kofax Ascent Capture 12 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 401 1
SafeTech - PayControl 44 1
VK HR Tek 44 1
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 586 1
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот 133 1
ELMA 365 Low-code BPM 140 1
Directum HR Pro КЭДО - Кадровый ЭДО 56 1
Тензор - СБИС ЭДО SABY 34 1
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 151 1
FreePik 1246 1
WSS Consulting - WSS Docs5 - WSS Docs 32 1
Кириченко Мария 5 5
Новиков Павел 103 3
Верестникова Дарья 37 3
Адеев Николай 14 2
Долгова Екатерина 2 2
Пестерев Алексей 10 1
Гречихо Максим 6 1
Першикова Евгения 1 1
Малышева Любовь 1 1
Шевчук Анастасия 1 1
Андриянова Ольга 8 1
Харченко Марина 2 1
Панькова Юлия 1 1
Гуковская Юлия 1 1
Ефанкина Инна 1 1
Русакова Ксения 1 1
Ефимов Михаил 15 1
Ворогушин Егор 5 1
Дмитриев Александр 45 1
Андреев Владимир 99 1
Россия - РФ - Российская федерация 151993 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44759 2
Россия - Кубань 209 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3099 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18135 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4159 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1644 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 896 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1301 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 576 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6478 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19690 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50008 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5339 3
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2610 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6190 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9570 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25212 2
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 785 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53559 2
Гибкий офис - Flex office - Flexible office space - Multispace office - Коворкинг - Coworking - офис с сервисом и более комфортными условиями аренды - концепция технологичных гибких офисов 193 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1586 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Трудовой договор 154 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3071 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6104 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2303 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 927 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6945 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 892 1
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 423 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14497 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3706 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16974 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8099 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1003 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 742 1
МРОТ - Минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации 67 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1624 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10375 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1332 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6227 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 322 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5130 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6047 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 174 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4820 1
Образование в России 2445 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2210 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1056 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8279 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7648 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2084 1
