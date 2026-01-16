Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188642
ИКТ 14600
Организации 11307
Ведомства 1493
Ассоциации 1076
Технологии 3543
Системы 26533
Персоны 81628
География 2997
Статьи 1573
Пресса 1269
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2751
Мероприятия 878

ЕАПО Евразийская патентная организация

ЕАПО - Евразийская патентная организация

СОБЫТИЯ


16.01.2026 InfoWatch Traffic Monitor запатентован в ЕАПО 2
15.04.2025 Архитектура работы InfoWatch ARMA Industrial Firewall запатентована в ЕАЭС 2
11.11.2024 Сбербанк судится с Роспатентом. Ведомство не признает оригинальность ПО банка для распознавания документов 1
20.07.2023 Резидент «Сколково» запатентовал мобильную подпись 1
12.12.2022 SafeTech получила патент на технологию подтверждения операций в цифровых каналах, лежащую в основе PayControl 2
24.01.2022 Softline провела обучение по информационной безопасности ИТ-специалистов национальных патентных ведомств 2
21.01.2020 Clover Group запатентовала способ и систему диагностирования промышленного объекта 1
02.02.2018 Эксперты: цифровые технологии помогут усовершенствовать механизм патентования 1
23.01.2015 ИТ-кластер «Сколково»: Азия — ключевое для нас направление 1
28.09.2010 «Интеллект Телеком» и ZTE представили устройства с поддержкой ГЛОНАСС, GPS, Galileo и Beidou для систем мониторинга и управления транспортом 1
06.11.2008 Русские разработчики хотят отсудить у Google $3 млрд 1
28.03.2001 Открылся сайт Патентного управления Республики Армения 1

Публикаций - 12, упоминаний - 16

ЕАПО и организации, системы, технологии, персоны:

SafeTech - СэйфТек 109 2
Beorg - Биорг 125 2
С-Инновации 45 1
Google Russia - Гугл Россия 221 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 253 1
InfoWatch - Инфовотч 1094 1
Softline - Софтлайн 3304 1
ZTE Corporation 774 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 515 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 472 1
Nginx - Энджайникс 190 1
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 194 1
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 112 1
Vocord - Вокорд 183 1
Ctrl2Go Solutions - Clover Group - Кловер Групп 50 1
Ctrl2Go - КонтрлТуГоу - КонтролТуГоу.Ру 54 1
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет - Экзороботикс 125 1
Google LLC 12299 1
ЦРТ Инновации 71 1
Macroscop - Макроскоп Трейд - Сателлит Инновация - Eocortex 25 1
Artsofte - Abanking - Акоммерс - Артсофт 31 1
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 181 1
МТС - Интеллект Телеком 43 1
НАВИС КБ - Конструкторское бюро навигационных систем 44 1
Сколково - Sk Fintech Hub - Skolkovo Fintech Hub - Sk Финтех Хаб 31 1
FABRIKA - Астраханский технопарк - Астраханский ИТ-парк 5 1
Рапид Био 102 1
Гепатера - Hepatera 46 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8253 1
ЯКласс 68 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 528 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3263 3
Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 64 2
Президент Армении - Правительство Армении - Министерства Республики Армения - органы государственной власти 88 1
Судебная власть - Judicial power 2410 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1410 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6315 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 164 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4811 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 150 1
ФАНО РФ - Федеральное агентство научных организаций 25 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9391 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31873 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73543 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57452 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18416 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8957 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25684 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4155 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2350 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13372 2
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 958 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7309 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13650 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5677 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23040 2
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1217 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5922 2
RMM - Remote Monitoring and Management - Удалённый мониторинг и управление - Телеметрия - Телеметрические системы 449 1
Транспорт - Транспортная телематика - Системы мониторинга и контроля транспортных средств - Smart Telematics Platform 412 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1008 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11593 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6020 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1564 1
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 833 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7197 1
Геймификация - Gamification - игрофикация - геймизация - игровые механики 291 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1722 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6920 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4844 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6171 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2698 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17167 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1588 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1481 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7429 1
Оцифровка - Digitization 4936 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2970 1
SafeTech - PayControl 45 2
Artsofte - SafeTech - Nopaper Office 18 1
VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 123 1
Bending Spoons - Evernote 198 1
IPChain - Сеть транзакций прав и объектов интеллектуальной собственности 13 1
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 263 1
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 481 1
InfoWatch - ARMA Industrial Firewall GFW - InfoWatch ARMA Стена (NGFW) - комплекс решений по защите промышленного интернета 45 1
Nigma.ru - Нигма - Российская интеллектуальная метапоисковая система 46 1
Новоселова Людмила 2 1
Мельниченко Павел 1 1
Балашов Демид 3 1
Путин Владимир 3370 1
Рязанов Антон 12 1
Дворкович Аркадий 211 1
Богачев Игорь 182 1
Верестникова Дарья 37 1
Вексельберг Виктор 154 1
Новиков Павел 107 1
Дроздов Игорь 45 1
Медведев Дмитрий 1663 1
Ивлиев Григорий 6 1
Тлевлесова Сауле 1 1
Abbott Ryan - Эбботт Райан 1 1
Калемберг Денис 31 1
Забровская Алла 10 1
Ковлягина Татьяна 8 1
Громаков Юрий 9 1
Зверев Александр 9 1
Моисеев Борис 5 1
Арбатов Артур 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 157687 9
Евразия - Евразийский континент 627 6
Армения - Республика 2376 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18299 2
Казахстан - Республика 5820 2
Беларусь - Белоруссия 6054 2
Индия - Bharat 5711 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1361 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1078 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53509 1
Европа 24656 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3231 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13572 1
Южная Корея - Республика 6867 1
Азия - Азиатский регион 5754 1
Япония 13555 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1370 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1781 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3401 1
Бразилия - Федеративная Республика 2455 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14520 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1629 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1402 1
Румыния 741 1
Таджикистан - Республика 916 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 440 1
Китай - Шанхай 809 1
Индия - Карнатака - Бангалор 208 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1628 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51312 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8372 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31952 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1868 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11779 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4939 2
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1076 2
Английский язык 6880 2
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 947 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2179 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6132 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1004 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1468 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1655 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1556 1
Quality of Life - Качество жизни 35 1
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 442 1
ЦКП - Центр коллективного пользования 49 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 668 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4257 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6678 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5321 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3783 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6337 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1553 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 1
PCT - Patent Cooperation Treaty - Договор о патентной кооперации 17 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2253 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 625 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2802 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11440 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры господдержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 551 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15196 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7595 1
University of Surrey - Университет Суррея - Battersea College of Technology 29 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 183 1
Startup Village - международная стартап-конференция 62 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2590 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1412915, в очереди разбора - 730847.
Создано именных указателей - 188642.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще