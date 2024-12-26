Моисеев Борис
|26.12.2024
|Десктоп-клиент под Windows для CommuniGate Pro: публичная бета-версия с новым интерфейсом 1
|06.11.2008
|Русские разработчики хотят отсудить у Google $3 млрд 1
Моисеев Борис и организации, системы, технологии, персоны:
|ЕАПО - Евразийская патентная организация 10 1
|НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 1
|Microsoft Windows 15657 1
|Apple iOS 7809 1
|Linux OS 9937 1
|Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 426 1
|Nigma.ru - Нигма - Российская интеллектуальная метапоисковая система 46 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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