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Индексная книга (каталог) CNews*
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Моисеев Борис



26.12.2024 Десктоп-клиент под Windows для CommuniGate Pro: публичная бета-версия с новым интерфейсом 1
06.11.2008 Русские разработчики хотят отсудить у Google $3 млрд 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Моисеев Борис и организации, системы, технологии, персоны:

СБК - Система безопасных коммуникаций 30 1
Google Russia - Гугл Россия 178 1
Google LLC 11775 1
ЕАПО - Евразийская патентная организация 10 1
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1440 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2902 1
Microsoft Windows 15657 1
Apple iOS 7809 1
Linux OS 9937 1
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 426 1
Nigma.ru - Нигма - Российская интеллектуальная метапоисковая система 46 1
Арбатов Артур 1 1
Забровская Алла 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1544 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6912 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1788 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1549 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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