Вышла новая версия единой платформы для корпоративных коммуникаций CommuniGate Pro 6.5.3

В новом продуктовом релизе 6.5.3 обновлена система авторизации, усовершенствована визуализация календарей, доработаны печатные формы, а также внесен ряд других интерфейсных и функциональных улучшений, направленных на повышение безопасности, стабильности и удобства совместной работы на платформе. Об этом CNews сообщили представители CommuniGate Pro.

Главным нововведением версии 6.5.3 стало обновление системы авторизации для веб-клиентов. Теперь она обеспечивает непрерывность пользовательской сессии на протяжении заданного администратором времени. Это позволит сохранить доступ к данным в случае обновления или перезапуска сервера. Помимо этого, систему корпоративных коммуникаций можно будет открывать сразу в нескольких вкладках браузера, чтобы одновременно работать как с почтой, так и с календарем.

Изменения коснулись веб-интерфейса cg-web 1.3.0. Он стал быстрее и удобнее. Новая система уведомлений больше не мешает работе пользователя и исчезает автоматически. Разработчики также устранили ошибку с двойным открытием вложений, а также оптимизировали навигацию при работе с почтовыми приглашениями.

Обновления также были реализованы в блоках «Календари» и «Совместная работа». Теперь «Помощник планирования» корректно обрабатывает события, пересекающие границу суток, а пользователи могут добавлять во встречи целые группы участников. Кроме того, в CommuniGate Pro версии 6.5.3 была улучшена печать в представлениях «день» и «неделя», а также оптимизирована работа с вложениями в повторяющихся событиях.

В блоке почты появился раздел «Шаблоны», который позволяет создавать типовые ответы на письма. Также на платформе появилась возможность выбирать при написании письма групповые контакты прямо из поиска адресатов и управлять правами доступа через новый раздел «Доступ и подписки». Пользователи также получили удобный инструмент для экспорта только нужных контактов и стабильной работы с папками, названия которых совпадают с системными.

Помимо функциональных обновлений, особое внимание уделено вопросам информационной безопасности и стабильности работы. Команда CommuniGate Pro провела оптимизацию кода, устранила потенциальные утечки памяти и повысила производительность системы для высоконагруженных корпоративных инсталляций.

«В этом релизе мы сфокусировались на качестве ежедневного взаимодействия пользователя с платформой. Такие улучшения, как непрерывная сессия авторизации или обновленный «Помощник планирования», могут показаться незаметными, но именно они экономят время пользователей и влияют на производительность компаний. Каждое обновление CommuniGate Pro — это шаг к большей надежности и удобству для корпоративных пользователей», — отметил Борис Моисеев, директор по разработке CommuniGate Pro.

Обновление CommuniGate Pro уже доступно пользователям.