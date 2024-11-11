Сбербанк судится с Роспатентом. Ведомство не признает оригинальность ПО банка для распознавания документов

Получив два отказа на заявление о регистрации патента, Сбербанк подал на Роспатент в Суд по интеллектуальным правам. Ведомство отказалось признать оригинальность системы, которую банк описал как изобретение способа обработки отсканированных документов и проверки полномочий подписантов.



Иск к Роспатенту

Сбербанк подал в Суд по интеллектуальным правам иск к Роспатенту из-за отказа регистрировать изобретение, связанное с распознаванием документов, выяснил RB.

Отказ на заявление о регистрации патента Сбербанк получил от ведомства дважды, после чего обратился в суд.

Суд назначил предварительное судебное заседание по иску Сбербанка на второе декабря 2024 г.

Суть изобретения

Сбербанк представил для регистрации в качестве изобретения способ проверки комплекта электронных копий документов, из которых при помощи ИТ-технологий извлекается «сущность заявителя и подписанта» и устанавливается связь между ними, которая подтверждает полномочия подписанта выступать от имени заявителя, говорится в материалах Роспатента. Связь проверяется путем анализа выписки из ЕГРЮЛ и доверенностей.

Сбербанк Сбербанк судится с Роспатентом, не признающим оригинальность его изобретения

В материалах, опубликованных Сбербанком по поводу этого изобретения на сайте Евразийского патентного ведомства, утверждается, что изобретение позволило бы продвинуться в решении проблемы оперативной и качественной обработки комплектов отсканированных документов с целью проверки их достаточности, наличия обязательных заполненных полей, полномочий подписантов и прочей информации.

Обеспечиваемая заявленной системой возможность обработки информации о документах заключается только в получении информации о наличии связи между заявителем и подписантом, а следовательно, не обеспечивает достижение какого-либо технического результата, говорится в отказе Роспатента.

В тексте решения ведомство указало: «Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. В соответствии с пунктом 2 статьи 1350 Кодекса изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Уровень техники для изобретения включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения».

Монопольное право на распознавание документов

«С учетом всех аргументов, шансы Сбербанка оспорить это решение и получить патент крайне низкие, так как заявка не соответствует требованиям законодательства России», — считает Руководитель патентного отдела компании «Онлайн Патент» Елена Купцова. Она добавила, что патент дал бы право Сбербанку запрещать третьим лицам использовать запатентованное решение, установил бы монополию на подобную обработку документов.

«Сбербанк смог бы предъявлять претензии к тем, кто использует такой же способ или систему», — сказала Купцова.

«Образно говоря, "Сбер" пытался запатентовать слово "молоко". И стать монополистом всех молочных рек. Это было бы недопустимо и ограничило развитие технического прогресса в области цифровых помощников», — прокомментировал Александр Зверев, PR-директор компании «Биорг», занимающейся оцифровкой изображений с персональными данными.

Эксперт отметил, что патенты на программы для ЭВМ регистрируются сложно, а программное обеспечение охраняется особым образом: «Защищают сам код — подобно тому, как защищают права на литературное произведение. А вот способ и приемы, которыми это произведение создано, нельзя запатентовать».

Сбербанк же, полагает эксперт, пытается защитить патентным правом не код, а концепцию работы своей системы. Зверев привел в пример подобную систему, которую, по его словам, некоторое время назад разработала для заказчика компания «Биорг», и которая, опираясь на технологии обработки естественного языка (NLP), умеет извлекать смысловые сущности из текста документов, сопоставлять их со смыслом текста и устанавливать взаимоотношения между ними.