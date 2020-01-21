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Индексная книга (каталог) CNews*
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PCT Patent Cooperation Treaty Договор о патентной кооперации

СОБЫТИЯ


Как выбрать сервер для ЦОД и не прогадать в перспективе 1
21.01.2020 Clover Group запатентовала способ и систему диагностирования промышленного объекта 1
26.12.2019 «Ростех» нацелился создавать российский Bluetooth, Wi-Fi, NFC и интернет вещей 1
16.01.2019 Online Patent объявил о крупном обновлении платформы по управлению объектами интеллектуальной собственности 1
14.12.2018 Российский стартап по управлению патентами через интернет привлек 22 миллиона 1
20.07.2018 ZTE возобновила свою деятельность в прежнем объеме 2
24.03.2017 Прибыль ZTE за 2016 год повысилась до 101,2 млрд юаней 1
17.02.2017 Представлен первый в мире 5G-смартфон 1
18.03.2016 WIPO назвала Huawei лидером по международным патентам 2
14.12.2015 Фонд «Сколково» откроет представительство в Китае 1
30.10.2015 ИТ-разработчики смогут платить вдвое меньше при патентовании за рубежом 2
14.07.2014 Дозиметр-радиометр «ДО-РА», разработанный резидентом Фонда «Сколково», получил патент в США 2
12.03.2014 Компания-участник «Сколково» получила международный патент в Китае 2
07.11.2011 В России разработали уникальную антенну для бесперебойной связи 1
11.03.2008 Медицинские компании допускают утечки данных 1
22.01.2008 Британские медики потеряли флэшку с личными данными 4 тыс. человек 1
27.04.2004 Австралийские банки подверглись атаке из-за уязвимости SSL 1

Публикаций - 18, упоминаний - 23

PCT и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12623 3
ZTE Corporation 799 3
Интерсофт Евразия 12 2
Samsung Electronics 11011 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15604 2
Qualcomm Technologies 1967 2
China Mobile 435 2
Онлайн патент - Online Patent 24 2
ISS - Intelligent Security Systems - Интеллектуальные системы безопасности 45 1
Qualcomm ZTE 2 1
UVL Robotics - ЮВЛ Роботикс 2 1
Ситроникс - Sitronics Labs - Ситроникс Лабс 2 1
МегаФон 10646 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3437 1
Huawei 4507 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1617 1
Intel Corporation 12781 1
HP Inc. 5875 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9482 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3086 1
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 1
Schneider Electric 610 1
Sony 6724 1
China Telecom - China Telecommunications Corporation - Чайна Телеком 290 1
Deutsche Telekom 953 1
China Unicom - Китайская телекоммуникационная компания 291 1
Ctrl2Go Solutions - Clover Group - Кловер Групп 51 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1456 1
Ctrl2Go - КонтрлТуГоу - КонтролТуГоу.Ру 58 1
Telefonica - Telefónica, S.A. 578 1
ZTE Mobile Devices - ZTE Communication Technologies Corporation 36 1
Perimetrix - Периметрикс 274 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 2
Сколково ЦИС - Центр интеллектуальной собственности - Skolkovo Legal & Patent Services 14 2
Даурия Аэроспейс НПП - Научно-производственное предприятие - Dauria Aerospace - Российская частная космическая компания 23 1
Россети Ленэнерго 1698 1
Sputnik Space - образовательный коворкинг 5 1
Сколково - Skolkovo Cluster Nuclear Technologies - Кластер Ядерных технологий 4 1
Shrewsbury and Telford Hospital NHS Trust - Telford and Wrekin Primary Care Trust 1 1
101Hotels.com 456 1
Гепатера - Hepatera 46 1
РВК - Российская венчурная компания 571 1
SoftBank Group 283 1
Starta Ventures - венчурный фонд 17 1
Starta Accelerator 9 1
Starta Capital Fund - венчурный фонд 17 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 151 5
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 576 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3416 4
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 468 1
EPO - European Patent Office - Европейское патентное ведомство 27 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13672 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3842 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 434 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Московский венчурный фонд - Moscow Seed Fund - Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы 42 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
ЕАПО - Евразийская патентная организация 13 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9845 8
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26584 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12105 4
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1248 3
5G - пятое поколение мобильной связи 2542 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6448 3
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NB-IoT - Narrow Band IoT - Narrowband Internet of things - узкополосный интернет вещей 314 3
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8700 3
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4373 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10709 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11472 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 4017 2
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1218 2
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2419 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21909 2
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10053 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22451 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17887 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15374 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28084 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7130 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35865 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10137 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25326 2
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 542 2
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 590 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5820 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29580 2
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 712 1
РРЛС - Радиорелейные линии связи - Радиорелейная связь - Radio relay systems 96 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6822 1
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IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4534 1
Кибербезопасность - E2E - End-to-End Encryption - Сквозное шифрование 356 1
Backhaul - Транспортная сеть связи - Virtualized Backhaul - Виртуализация транспортной сети 32 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3089 1
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 475 1
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 214 1
LegalTech - Legal Technology - ЛегалТех - ПравоТех - информационно-технологическое обслуживание профессиональной юридической деятельности - LawTech - Legal Analytics - Цифровой юрист 126 1
ZTE Pre5G 11 2
Google Android 15176 2
Microsoft Windows 16816 2
Google Daydream 26 1
Schneider Electric SmartX Controller 4 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1071 1
Google Project Ara 48 1
9-мм пистолет Макарова 7 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Сойка - SOiCA OCR 107 1
Apple iOS 8546 1
Linux OS 11451 1
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Google Play - Google Store - Google Android Market 3532 1
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 517 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 845 1
Google Android 7 - Android Nougat 225 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1840 1
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 247 1
Huawei P30 - Серия смартфонов 178 1
Schneider Electric EcoStruxure 70 1
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 150 1
Nokia Broadband Fronthaul - Nokia Broadband Anyhaul 22 1
ZTE Blade - Серия смартфонов 64 1
Qualcomm Kryo CPU - Семейство процессоров на основе ARM архитектуры 113 1
Microsoft IIS - Microsoft Internet Information Services-Server 227 1
ZTE Axon - серия смартфонов и планшетов 65 1
Елин Владимир 11 2
Пушков Антон 5 2
Акиншина Алина 11 2
Bataille Laurent - Батай Лоран 2 1
Белов Василий 82 1
Кузьменко Валерия 62 1
Фертман Александр 4 1
Винник Мария 3 1
Garry Francis - Гарри Фрэнсис 4 1
Акимов Максим 192 1
Никифоров Николай 1138 1
Миньковский Михаил 25 1
Ульянов Владимир 162 1
Россия - РФ - Российская федерация 164969 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18994 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54512 6
Япония 13768 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3645 3
Евразия - Евразийский континент 641 3
Европа 24910 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13767 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1820 2
Украина 7909 2
Испания - Каталония - Барселона 752 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47356 1
Швеция - Королевство 3773 1
Канада 5061 1
США - Нью-Йорк 3175 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14775 1
Испания - Королевство 3821 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1427 1
Китай - Пекин - Beijing 1089 1
Швейцария - Женева 331 1
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 212 1
Швеция - Стокгольм 410 1
Китай - Гуандун, Гуандонг - Гуанчжоу 112 1
Эстония - Таллин - Ревель 84 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1715 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57276 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53110 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33473 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6464 2
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1221 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3822 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18039 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11223 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12225 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8034 2
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 590 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2299 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3010 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15913 1
Федеральный закон 218-ФЗ - О кредитных историях 233 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 925 1
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Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8853 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6690 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2853 1
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Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2694 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 870 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6663 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1757 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3841 1
Промышленный дизайн - промдизайн - предметный дизайн - индустриальный дизайн 206 1
Здравоохранение - Болезнь Гепатит 32 1
Образование в России 2764 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4408 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 7027 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3936 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1149 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6676 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3111 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4962 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3950 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10237 1
9to5Mac 70 1
Informa PLC - Informa Telecoms & Media 69 1
Australian IT News 51 1
9to5Google 59 1
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 21 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8561 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 180 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 942 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 741 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456048, в очереди разбора - 727691.
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