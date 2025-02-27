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ISS Intelligent Security Systems Интеллектуальные системы безопасности
ISS - Интеллектуальные Системы Безопасности – поставщик отраслевых решений безопасности на базе интеграционной платформы видеоменеджмента и видеоаналитики SecurOS. ISS является резидентом ИТ-кластера Сколково, членом Ассоциации «Транспортная Безопасность», входит в состав участников приоритетного проекта Минэкономразвития РФ «Национальные Чемпионы».
СОБЫТИЯ
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ISS и организации, системы, технологии, персоны:
|Геклер Алена 30 1
|Паняшкин Максим 2 1
|Ларин Владимир 11 1
|Сурьенков Сергей 1 1
|Бовыкин Сергей 3 1
|Лисицын Евгений 2 1
|Оныкий Борис 2 1
|Горбунов Эдуард 3 1
|Чиченин Александр 4 1
|Багатурия Вахтанг 2 1
|Canning Marty - Кэннинг Марти 4 1
|Порошенко Петр 27 1
|Яресько Александр 20 1
|Кадейшвили Алексей 16 1
|Зеленский Владимир 32 1
|Самодахов Валерий 1 1
|Соловьев Дмитрий 84 1
|Добронравов Олег 3 1
|Слепов Олег 7 1
|Ерошин Евгений 2 1
|Земцов Сергей 1 1
|Павлов Дмитрий 14 1
|Otellini Paul - Отеллини Пол 169 1
|Леонова Татьяна 4 1
|Долгов Василий 26 1
|Гурова Вера 13 1
|Открытые системы ИД 176 1
|Интерфакс Украина 12 1
|Australian IT News 51 1
|TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 1
|AP - Associated Press 2007 1
|Pearson VUE 55 1
|МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
|НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
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