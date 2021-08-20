Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ISS
Intelligent Security Systems
Интеллектуальные системы безопасности
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Публикаций - 40, упоминаний - 49
ISS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Транснефть 159 1
|Avineuro - Авинейро 1 1
|Путин Владимир 1831 2
|Сяо Хайцзюнь 27 1
|Wu Aiden - У Эйден 22 1
|Haijun Xiao - Хайцзюнь Сяо 5 1
|Самодахов Валерий 1 1
|Соловьев Дмитрий 51 1
|Добронравов Олег 3 1
|Ерошин Евгений 2 1
|Земцов Сергей 1 1
|Леонова Татьяна 2 1
|Серебряков Павел 1 1
|НДС - Налог на добавленную стоимость 542 1
|НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
|ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4042 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771889, в очереди разбора - 675571.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771889, в очереди разбора - 675571.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru