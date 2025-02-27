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ISS Intelligent Security Systems Интеллектуальные системы безопасности

ISS - Intelligent Security Systems - Интеллектуальные системы безопасности

ISS - Интеллектуальные Системы Безопасности – поставщик отраслевых решений безопасности на базе интеграционной платформы видеоменеджмента и видеоаналитики SecurOS. ISS является резидентом ИТ-кластера Сколково, членом Ассоциации «Транспортная Безопасность», входит в состав участников приоритетного проекта Минэкономразвития РФ «Национальные Чемпионы».

СОБЫТИЯ

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Рынок решений для видеонаблюдения 2021 1
27.02.2025 Доля отечественного оборудования в решениях для видеоаналитики не превышает 60% 1
24.02.2021 Украина ввела санкции против российских разработчиков ПО 1
20.04.2020 CNews Analytics опубликовал первый рейтинг игроков российского рынка видеонаблюдения 1
09.11.2016 ISS представил бесплатную редакцию платформы видеоменеджмента SecurOS 1
06.03.2014 «Сонет» завершила первый этап проекта создания ИТ- и инженерных систем распределительного центра Roshen в Липецкой области 1
12.09.2008 В городе Бор установили систему видеонаблюдения на базе SecurOS 1
07.03.2008 Система безопасности ISS на Западно-Сибирском металлургическом комбинате развивается 1
15.01.2008 IBM представила новую платформу для компаний розничной торговли 1
29.10.2007 ISS и «ЮгСпецАвтоматика» создали систему видеонаблюдения для музея-заповедника 1
07.09.2007 Видеонаблюдение завтра: "всевидящее око" поумнеет 1
21.05.2007 Канадская сеть магазинов внедрила систему безопасности ISS 1
08.11.2006 13 ноября отрасль безопасности отметит свой праздник 1
18.10.2006 Отрасль безопасности готовится к празднику 1
23.08.2006 IBM купит ISS за $1,3 млрд 1
24.07.2006 "Дозор-Джет" будет использовать URL -базу Internet Security Systems 1
07.09.2004 Европа: рынок инфобезопасности переживает бум 1
12.07.2004 Системы видеонаблюдения делают города России безопасными 1
30.04.2004 ISS совершенствует линейку оборудования и базу данных 1
27.04.2004 Австралийские банки подверглись атаке из-за уязвимости SSL 1
08.04.2004 "Информзащита" получила новые сертификаты Гостехкомиссии РФ на продукты ISS 1
25.02.2004 11 марта состоится конференция по информационной безопасности предприятия 1
27.01.2004 ISS приобрел Cobion 1
24.11.2003 Proventia G - новый анализатор сетевых атак от ISS 1
12.11.2003 ISS Proventia M50 защитит от спамеров, хакеров и вирусов 1
08.07.2003 ISS выпустил новые устройства защиты Proventia серии A 1
22.01.2003 ISS анонсировала выпуск RealSecure SiteProtector 2.0 и RealSecure Security Fusion Module 2.0 1
21.01.2003 ISS объявила о стратегии динамической защиты сетей 1
07.10.2002 ISS ввела в действие новую программу для специалистов по информационной безопасности 1
30.08.2002 Internet Security Systems купила компанию vCIS 1
07.06.2002 ISS представила новую версию системы обнаружения атак семейства RealSecure 1
05.06.2002 ISS представила собственную систему распознавания лиц 1
28.05.2002 ISS заключила соглашени о партнерстве с компанией "Укр-Инвест-Консалтинг" 2
26.11.2001 "ИНФОРМЗАЩИТА" стала партнером Baltimore Technologies 1
05.10.2001 Учебный Центр "Информзащита" проводит курсы по RealSecure 6.0 1
18.09.2001 ISS анонсировала новую версию системы Internet Scanner 6.2 1
29.08.2001 ISS сообщила о выходе MicroUpdate 3.2 для RealSecure 5.0 и 6.0 1
07.06.2001 Netegrity и ISS: партнерство для защиты электронного бизнеса 1
19.10.2000 ISS объявила об установлении партнерских отношений с девятью интернет-провайдерами 1

Публикаций - 45, упоминаний - 46

ISS и организации, системы, технологии, персоны:

IBM ISS - IBM Internet Security Systems - ISS, ISSX 152 19
Информзащита 941 14
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 3
Check Point Software Technologies 829 3
DSSL - Digital Security Systems Lab - ДССЛ Первый - Цифровые Системы 26 2
ТехникСервис 2 2
Интегра-С Консорциум 18 2
Навиком - Navicom 17 2
Бевард НПП - Beward 10 2
Сатро-Паладин - Satro-Paladin 7 2
ISS Group - ISS Technology 7 2
Ростелеком 10948 2
Cisco Systems 5372 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 2
Oracle Corporation 7074 2
ITV Group - AxxonSoft - Ай Ти Ви групп 131 2
Dahua Technology - Дахуа Текнолоджи Рус 86 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 2
NVI Solutions - НВИАЙ Солюшенс - Норд Вижен Интелледженс Солюшенс 13 1
PERCo - Пэрко 24 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 1
Majordomo - Мажордомо 27 1
NVI 0 1
Мостелеком 76 1
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис Украина 3 1
Sinto - Синто 12 1
JVC Kenwood 422 1
АРМО ГК - АРМО-Системы 371 1
ИндаСофт - InduSoft 30 1
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 1
AT&T South - BellSouth 234 1
IBM Rational Software - IBM Rational Rose 181 1
IBM SWG - IBM Software Group - IBM Software Solutions Group 39 1
Siemens AG - Siemens Group 2673 1
Аргуссофт - Argussoft 2 1
АРМО ГК 185 1
AT&T - SBC Telecom - Ameritech 38 1
N3 Group - N3.Tech - iTentika - Айтентика 19 1
Философт - Philosoft 96 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 2
LATAM Airlines Group 12 1
КАРО - сеть кинотеатров - Каро-Фильм УК 28 1
Южное КБ имени М.К. Янгеля - Южное НПО - Южное Конструкторское бюро - ОКБ-586 33 1
Роснефть - РН-Лисичанский НПЗ - Лисичанский нефтеперерабатывающий завод 3 1
Кременчугский НПЗ - Кременчугский нефтеперерабатывающий завод 1 1
Росатом - TENEX - Техснабэкспорт - Химпроминжиниринг НПК - Композитные материалы - Юматекс, Umatex - Алабуга-Волокно - Перспективные материалы и технологии - Завод углеродных и композиционных материалов, ЗУКМ - Челябинский электродный завод, Эл 6 Челябинс 14 1
Укрспирт ГП - Государственный концерн спиртовой и ликеро-водочной промышленности - Червонослободской спиртовый завод - Краснослободской спиртовый завод 3 1
Glencore - Николаевский глинозёмный завод (НГЗ) 2 1
Металлимпресс НПФ 3 1
BM Group - БМ Групп 6 1
Метинвест - СевГОК - Северный ГОК - Северный горно-обогатительный комбинат - ЦГОК - Центральный горно-обогатительный комбинат 4 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Газпром ПАО 1493 1
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 1
X5 Group - Перекрёсток 640 1
Роснефть НК - нефтяная компания 562 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
Газпром нефть 725 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
Транснефть 335 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 1
Совкомбанк Совесть 279 1
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 68 1
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 1
Лукойл Западная Сибирь - КогалымнефтегазТПП 5 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 2
Президент Украины 128 1
Администрация Барнаула 16 1
МВД РФ - СКМ - Служба криминальной милиции - ЭКЦ ФГКУ - Экспертно-криминалистический центр Министерства внутренних дел Российской Федерации 24 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 1
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 104 1
Петербургский метрополитен ГУП 150 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 1
СНБОУ - Совет национальной безопасности и обороны Украины 23 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
Транспортная безопасность Ассоциация 3 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
ICOM - International Council of Museums - ИКОМ - Международный совет музеев 6 1
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