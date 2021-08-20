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ISS
Intelligent Security Systems
Интеллектуальные системы безопасности


20.08.2021 В Подмосковье установлена первая интеллектуальная система предотвращения ДТП SecurOS Soffit 2
02.06.2021 Релиз 10.9: обновления модулей и инструментов SecurOS 1
17.03.2021 ISS выпустила новый продукт для управления автопарком 1
24.02.2021 Украина ввела санкции против российских разработчиков ПО 1
12.10.2020 Россия на фоне пандемии смогла провести чемпионат рабочих профессий в пику всему миру 2
20.04.2020 CNews Analytics опубликовал первый рейтинг игроков российского рынка видеонаблюдения 2
03.04.2018 Huawei объявила о запуске первой в России OpenLab Moscow 1
05.12.2016 Путина попросили создать в России Web 4.0 1
09.11.2016 ISS представил бесплатную редакцию платформы видеоменеджмента SecurOS 1
05.09.2014 Создана ГИС для контроля за торговлей оружием 1
22.04.2014 Microsoft запускает инструменты для обработки больших данных 1
14.04.2014 Самый безопасный магазин без продавцов 1
06.03.2014 «Сонет» завершила первый этап проекта создания ИТ- и инженерных систем распределительного центра Roshen в Липецкой области 1
03.03.2014 ЮАР запустила ГИС-сервис контроля за распространением гражданского насилия 3
02.10.2012 Allied Telesis и ISS оснастили Департамент земельных ресурсов Москвы системой видеонаблюдения 2
27.01.2012 Влажное дело. ZOOM.CNews обозревает «зимнюю» климатическую технику 1
14.05.2010 Компания ISS выпустила специализированный софт для организации IP-видеонаблюдения 1
01.02.2010 IBM: как защититься от всех угроз? 1
01.02.2010 Завтра начинает работу Форум «Технологии безопасности - 2010» 1
25.01.2010 «Синергия» защитилась от спама с помощью IBM Lotus Protector 1
29.06.2009 Avaya и IBM создадут совместные решения в сфере унифицированных коммуникаций 1
27.04.2009 Intel: Российские сборщики ПК – пример для Европы 2
17.03.2009 RBK Money прошла аудит безопасности PCI DSS 1
12.12.2008 IBM ISS предложила новую услугу в области PCI DSS 1
12.09.2008 В городе Бор установили систему видеонаблюдения на базе SecurOS 1
10.09.2008 IBS создала автоматизированную систему управления для ISS в России 1
16.07.2008 Алексей Шаталов назначен руководителем подразделения серверов и систем хранения данных HP в странах СНГ 1
09.07.2008 НЭТА создала ИТ-инфраструктуру для лицея №19 в Новокузнецке 1
27.06.2008 Intel растит потребителей "под себя" 1
07.03.2008 Система безопасности ISS на Западно-Сибирском металлургическом комбинате развивается 1
29.02.2008 12 марта в Казани откроется выставка «Связь» 1
12.02.2008 Информационная безопасность: неожиданные итоги года 1
30.01.2008 Компания ISS представит универсальные ИБ-решения на базе SecurOS 2
15.01.2008 IBM ISS Proventia Desktop теперь поддерживает Windows Vista 1
15.01.2008 IBM представила новую платформу для компаний розничной торговли 1
07.09.2007 Видеонаблюдение завтра: "всевидящее око" поумнеет 1
04.04.2007 Курсы Cisco MARS - впервые в России 1
16.03.2007 «Дочка» ЮКОСа установила системы видеонаблюдения ISS 1
07.03.2007 Анонсирована новая версия 4.2.2. системы «Авто-Инспектор» 2
17.01.2007 IBM ISS обнаружила уязвимости в решении Brightstor ARCserve 1

Публикаций - 40, упоминаний - 49

ISS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4107 2
Крок 1223 2
Sinto - Синто 8 1
Лаборатория Наносемантика - Nanosemantics Lab 29 1
Dr.Web - Доктор Веб 982 1
VK - Mail.ru Group 2492 1
Samsung Electronics 5759 1
Microsoft Corporation 11253 1
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 216 1
AlphaOpen 3 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 1
Huawei OpenLab - Huawei IoT Open Labs - инновационная лаборатория 12 1
ИндаСофт 11 1
K-Systems - К-Системс 50 1
Нейроком 3 1
Нейрософт 2 1
Нейропроект 1 1
НейроТех 1 1
Нейробудущее 1 1
Нейроматик 1 1
Энкор - NCore 4 1
Huawei 2736 1
Accenture - Аксенчер 533 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1002 1
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 118 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 232 1
Инфосистемы Джет 678 1
Diasoft - Диасофт 359 1
Zoom Int - Zoom Video Communications 736 1
SAP SE 3230 1
iTeco - Ай-Теко 721 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 319 1
Ivideon - Мобильные видеорешения 36 1
БайтЭрг 24 1
Ланит Интеграция 101 1
Ситроникс - Sitronics 574 1
GridGain Systems - Гридгаин 28 1
НТЦ Протей - Научно-Технический Центр 28 1
Транснефть 159 1
Avineuro - Авинейро 1 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7379 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2063 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-aided design - Цифровое проектирование 62 1
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 80 1
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 590 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10421 1
IP-камера - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 194 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 226 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1586 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 387 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 932 1
SFP - Small Form-factor Pluggable - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 137 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1718 1
Microsoft Excel 440 2
Google Meet 14 1
Bitronics Lab Юный нейромоделист 3 1
Open Broadcaster Software - OBS Studio 4 1
SQL - Язык программирования 436 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 350 1
VK - Mail.ru Одноклассники 863 1
WordPress 170 1
Autodesk Inventor 44 1
Google YouTube - Видеохостинг 1750 1
АйТи Энергофинанс Unilight 3 1
ant Technologies LVS - Logistics Vision Suite 14 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 184 1
Fortinet FortiClient 18 1
Cisco Webex 109 1
Discord 32 1
Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 88 1
Путин Владимир 1831 2
Сяо Хайцзюнь 27 1
Wu Aiden - У Эйден 22 1
Haijun Xiao - Хайцзюнь Сяо 5 1
Самодахов Валерий 1 1
Соловьев Дмитрий 51 1
Добронравов Олег 3 1
Ерошин Евгений 2 1
Земцов Сергей 1 1
Леонова Татьяна 2 1
Серебряков Павел 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57914 16
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5795 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8048 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17567 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14303 3
Украина 3431 3
Россия - ПФО - Казань 1529 2
Россия - СФО - Новосибирск 1992 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1102 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1479 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1161 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1121 1
Франция - Французская Республика 2155 1
Германия - Федеративная Республика 3702 1
Индия - Республика 2188 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2486 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 4010 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1628 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5711 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 671 1
Россия - Новокузнецк 177 1
Россия - Кемеровская область 476 1
Канада 1326 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 542 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4042 1
CNews - ZOOM.CNews 1113 1
Прайм - Агентство экономической информации 530 1
Mordor Intelligence 8 1
CNews Analytics 1996 1
Markets&Markets Research 78 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771889, в очереди разбора - 675571.
Создано именных указателей - 46354.
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