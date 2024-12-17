BM Group БМ Групп
BM GROUP - девелопер , специализирующийся на проектах в малых и средних городах России
BM Group и организации, системы, технологии, персоны:
|Философт - Philosoft 43 2
|BM Group Фабрика инноваций - Биэм Групп Интегратор 2 2
|ISS - Intelligent Security Systems - Интеллектуальные системы безопасности 195 1
|Majordomo - Мажордомо 17 1
|Буйвидис Владимир 2 2
|Павлов Дмитрий 13 2
|Власов Иван 28 2
|Манякин Александр 1 1
|Коротнев Данила 1 1
|Овчинский Владислав 228 1
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