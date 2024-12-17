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BM Group БМ Групп

BM Group - БМ Групп

BM GROUP - девелопер , специализирующийся на проектах в малых и средних городах России

 


17.12.2024 В нижегородской Выксе появится первый умный ЖК 1
26.06.2024 BM Group и «Философт» объявляют о стратегическом партнерстве 1
19.06.2024 «Философт» и BM Group подписали меморандум о партнерстве 1
27.12.2023 Закупка российского «железа» на «Байкалах» обернулась прокуратурой и шестью судебными исками 1
26.12.2023 BM Group Development перестроила процесы проектирования с применением BIM 1
22.12.2023 Столичная компания в четыре раза нарастила объем производства мультимедийного оборудования 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

BM Group и организации, системы, технологии, персоны:

Философт - Philosoft 43 2
BM Group Фабрика инноваций - Биэм Групп Интегратор 2 2
ISS - Intelligent Security Systems - Интеллектуальные системы безопасности 195 1
Majordomo - Мажордомо 17 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 963 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 1
Судебная власть - Judicial power 2311 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2500 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 355 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 234 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 3
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LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3332 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 1
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Философт - ЦМРН - Цифровая модель рынка недвижимости 8 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 353 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3217 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 211 1
Философт - Мажордом 25 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
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Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6913 1
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ВНИИР - Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения 10 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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