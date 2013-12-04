Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
NextGen
Next Generation
консоли
игровые приставки
Публикаций - 138, упоминаний - 399
NextGen упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Вертолеты России 114 1
|Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 102 1
|Askona Life Group - Аскона 60 1
|American Airlines 24 1
|Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 325 1
|ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 862 1
|Марс - планета Солнечной системы 1 30 1
|CNews Analytics 2239 137
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
Создано именных указателей - 46635.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
Создано именных указателей - 46635.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru