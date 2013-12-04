NextGen - Next Generation - консоли - игровые приставки

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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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NextGen
Next Generation
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04.12.2013 Магистральный путь развития авиации – «облака» 1
04.03.2008 CNews приглашает на работу 3
03.03.2008 CNews приглашает на работу 3
29.02.2008 CNews приглашает на работу 3
28.02.2008 CNews приглашает на работу 3
27.02.2008 CNews приглашает на работу 3
26.02.2008 CNews приглашает на работу 3
22.02.2008 CNews приглашает на работу 3
21.02.2008 CNews приглашает на работу 3
20.02.2008 CNews приглашает на работу 3
18.02.2008 CNews приглашает на работу 3
15.02.2008 CNews приглашает на работу 3
14.02.2008 CNews приглашает на работу 3
13.02.2008 CNews приглашает на работу 3
12.02.2008 CNews приглашает на работу 3
11.02.2008 CNews приглашает на работу 3
08.02.2008 CNews приглашает на работу 3
07.02.2008 CNews приглашает на работу 3
06.02.2008 CNews приглашает на работу 3
05.02.2008 CNews приглашает на работу 3
04.02.2008 CNews приглашает на работу 3
01.02.2008 CNews приглашает на работу 3
31.01.2008 CNews приглашает на работу 3
30.01.2008 CNews приглашает на работу 3
29.01.2008 CNews приглашает на работу 3
28.01.2008 CNews приглашает на работу 3
25.01.2008 CNews приглашает на работу 3
24.01.2008 CNews приглашает на работу 3
23.01.2008 CNews приглашает на работу 3
22.01.2008 CNews приглашает на работу 3
21.01.2008 CNews приглашает на работу 3
18.01.2008 CNews приглашает на работу 3
17.01.2008 CNews приглашает на работу 3
16.01.2008 CNews приглашает на работу 3
15.01.2008 CNews приглашает на работу 3
14.01.2008 CNews приглашает на работу 3
11.01.2008 CNews приглашает на работу 3
10.01.2008 CNews приглашает на работу 3
09.01.2008 CNews приглашает на работу 3
29.12.2007 CNews приглашает на работу 3

Публикаций - 138, упоминаний - 399

NextGen упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One - Equant 411 1
ARINC - Aeronautical Radio - Авиационное радио 7 1
T-Systems - Т-Системс 107 1
Астерос - Asteros 531 1
Comindware - Колловэар 51 1
Amadeus IT Group 68 1
АйТи 807 1
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 112 1
Deutsche Telekom 254 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2945 1
Sabre Corporation 117 1
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 96 1
Ланит ГК 1222 1
Oracle Corporation 3602 1
4205 1
IBM 3892 1
Microsoft Corporation 12409 1
SAP SE 3347 1
Вертолеты России 114 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 102 1
Askona Life Group - Аскона 60 1
American Airlines 24 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 163 1
FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 18 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1082 136
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 528 136
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4978 22
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2272 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3289 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10690 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 589 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1779 1
OSD - Object Storage Device - Объектно-ориентированные хранилища данных 10 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 586 137
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2684 137
Nintendo Wii - игровая консоль 637 137
Sony Playstation Portable - Sony PSP 464 137
Nintendo DS - игровая консоль 267 137
Adobe Photoshop 420 136
Microsoft Excel 574 136
Россия - Российская федерация - РФ 61456 137
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 18913 137
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 4558 132
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 15698 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 6156 1
Сингапур - Республика 855 1
Германия - Федеративная Республика 4030 1
Германия - Франкфурт-на-Майне 232 1
Австралия - Сидней 70 1
США - Атланта 58 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 325 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 862 1
Марс - планета Солнечной системы 1 30 1
CNews Analytics 2239 137
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
Создано именных указателей - 46635.
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