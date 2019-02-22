Индексная книга (каталог) CNews*
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NextGen Next Generation консоли игровые приставки
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Публикаций - 174, упоминаний - 438
NextGen и организации, системы, технологии, персоны:
|FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
|CSA - Cloud Security Alliance 14 1
|CNews Журнал 167 110
|CNews Bugtrack 40 22
|IGN 54 2
|SiliconValley.com - SV.com 239 1
|Forbes - Форбс 1002 1
|The Register - The Register Hardware 1784 1
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
|Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
|CNews - ZOOM.CNews 1866 1
|TechSpot 188 1
|China Daily 71 1
|Россия К - телеканал 30 1
|CNews TV 747 1
|CNews Games - Боевой народ - Combat folks 371 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 139
|IDC - International Data Corporation 4975 2
|Gartner - Dataquest 353 1
|Gartner - Гартнер 3658 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.