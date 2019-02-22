Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

NextGen Next Generation консоли игровые приставки

NextGen - Next Generation - консоли - игровые приставки

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


22.02.2019 CPM внедрила NextGen HSS от Summa Networks в сеть «Тинькофф Мобайл»

Summa Networks объявила о внедрении NextGen HSS (Home Subscriber Server) в сеть российского оператора мобильной связи «Тинькофф Мобайл». Решение развернуто компанией CPM Ltd., московским системным интегратором, специализирующимся
27.06.2014 iGO primo nextgen появится в России уже в этом году

Компания NNG выпустила русскую локализованную версию новейшего навигационного пакета iGO primo nextgen. iGO primo nextgen — это комплексное навигационное решение, вобравшее в себя все новые разработки и технологии. Интерфейс iGO primo nextgen позволяет меньше и реже отвлека
04.03.2008 CNews приглашает на работу
03.03.2008 CNews приглашает на работу
29.02.2008 CNews приглашает на работу
28.02.2008 CNews приглашает на работу
27.02.2008 CNews приглашает на работу
26.02.2008 CNews приглашает на работу
22.02.2008 CNews приглашает на работу
21.02.2008 CNews приглашает на работу
20.02.2008 CNews приглашает на работу
18.02.2008 CNews приглашает на работу
15.02.2008 CNews приглашает на работу
14.02.2008 CNews приглашает на работу
13.02.2008 CNews приглашает на работу
12.02.2008 CNews приглашает на работу
11.02.2008 CNews приглашает на работу
08.02.2008 CNews приглашает на работу
07.02.2008 CNews приглашает на работу
06.02.2008 CNews приглашает на работу
05.02.2008 CNews приглашает на работу
04.02.2008 CNews приглашает на работу
01.02.2008 CNews приглашает на работу
31.01.2008 CNews приглашает на работу
30.01.2008 CNews приглашает на работу
29.01.2008 CNews приглашает на работу
28.01.2008 CNews приглашает на работу
25.01.2008 CNews приглашает на работу
24.01.2008 CNews приглашает на работу
23.01.2008 CNews приглашает на работу
22.01.2008 CNews приглашает на работу
21.01.2008 CNews приглашает на работу
18.01.2008 CNews приглашает на работу
17.01.2008 CNews приглашает на работу
16.01.2008 CNews приглашает на работу
15.01.2008 CNews приглашает на работу
14.01.2008 CNews приглашает на работу
11.01.2008 CNews приглашает на работу
10.01.2008 CNews приглашает на работу
09.01.2008 CNews приглашает на работу

Публикаций - 174, упоминаний - 438

NextGen и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 15
Sony 6739 13
Nintendo 823 11
Apple Inc 13156 5
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 4
Lenovo Group 2447 3
Nvidia Corp 4002 3
Sega Sammy - SEGA - Sega Group Corporation 435 3
Samsung Electronics 11065 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 2
SAP SE 5601 2
Yandex - Яндекс 9216 2
Meta Platforms - Facebook 4621 2
Intel Corporation 12811 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 2
9594 2
AMD - Advanced Micro Devices 4641 2
Oracle Corporation 7074 2
Valve Software 254 2
EA - Electronic Arts 1317 2
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 771 2
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 358 2
Sony Interactive Entertainment - Sony Computer Entertainment - Sony Computer Entertainment Europe, SCEE - Sony Computer Entertainment America, SCEA - Sony Computer Entertainment Inc, SCEI - Team Soho 238 2
Motorola Inc 1156 1
Voxtel 82 1
Polar - Полар 116 1
Creative Assembly 82 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 1
NNG - Nav’N'Go 11 1
Bandai Namco Entertainment 118 1
Kenjitsu 4 1
Softline - SST - Seven Seas Technology 8 1
Defender 159 1
Roblox Corporation 96 1
SteelSeries 30 1
Интелком 22 1
М.Видео-Эльдорадо - OneRetail - One Retail - Единый ритейл 59 1
Insomniac Games 12 1
BM Group Фабрика инноваций - Биэм Групп Интегратор 2 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 127
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Национальный центр вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова - Миля ОКБ - Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля - Камов Конструкторское бюро - Ухтомский вертолётный завод 58 1
ХитZona - ХитЗона 26 1
Ростех - Вертолеты России - КВЗ - Казанский вертолетный завод 25 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 286 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Русские витязи - Авиационная группа высшего пилотажа 16 1
Аэродинамика - Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова - ИАТА: AER, ИКАО: URSS 50 1
Тануки - TanukiTech - Танукитех 24 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Лента - Монетка - торговая сеть 69 1
BM Group - БМ Групп 6 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 1
Visa International 1993 1
Евросеть 1421 1
Ростех - Вертолеты России 180 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 250 1
Walt Disney Company 647 1
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 115 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
SoftBank Group 284 1
LEGO 260 1
ЦСКА ПФК - российский футбольный клуб 43 1
Совкомбанк Совесть 279 1
Верный - торговая сеть 326 1
American Airlines 90 1
Веста 52 1
Walt Disney Company - Pixar Animation Studios 67 1
МХАТ имени Горького - Московский художественный академический театр имени М. Горького 77 1
Белый Ветер 365 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 2
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 107 2
Судебная власть - Judicial power 2500 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Правительство Москвы - Главконтроль - Главное контрольное управление города Москвы - АЦКД ГБУ - Аналитический центр контрольной деятельности Москвы 14 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
CSA - Cloud Security Alliance 14 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 162
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1509 141
PC game - Shooter - Tacticool - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1104 140
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1899 140
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2253 138
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 137
Cloud Games - MMORPG - Massively multiplayer online role-playing game - Массовая многопользовательская ролевая онлайн-игра - ММОРПГ 804 137
Фоторедактор - Photo Editor 251 137
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 137
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете - .hta - HTML Application 1976 136
Аксессуары 4282 127
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 126
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 77
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 12
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 11
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 8
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 8
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 6
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 6
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 5
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 5
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 5
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 5
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 5
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 5
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 4
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 4
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 4
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 4
Мультиплеер - multiplayer - многопользовательская игра - кооперативная игра - сетевая игра 903 3
Фотокамеры - Зеркальный фотоаппарат - Зеркалка - SLR Camera 1114 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 3
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 3
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 151
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 149
Nintendo Wii - игровая консоль 760 141
Sony Playstation Portable - Sony PSP 666 138
Nintendo DS - игровая консоль 340 138
Adobe Photoshop 804 136
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 136
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 7
Google Android 15244 5
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 4
Microsoft Xbox One - игровая приставка 272 4
Nintendo Wii U 75 3
Google YouTube - Видеохостинг 3002 3
Apple iOS 8583 3
Linux OS 11533 3
Microsoft Windows 16882 3
Ubisoft - Assassin's Creed - Компьютерная игра (action-adventure) 263 3
EA Battlefield - Компьютерная игра 295 3
Microsoft - Activision Blizzard - Call of Duty - Компьютерная игра (Шутер) 342 3
Nintendo GameCube - Nintendo Dolphin - игровая приставка 114 2
SEGA Dreamcast - игровая приставка 95 2
Nintendo Wii Remote - Nintendo Wiimote 38 2
Ubisoft - Tom Clancy's - Rainbow Six - Splinter Cell 120 2
FreePik 1841 2
Nintendo Land 3 2
Sony Interactive Entertainment - Naughty Dog - Uncharted 67 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 2
Apple iPhone 6 4861 2
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 2
Nintendo Switch - Игровая приставка 101 2
Fallout 170 2
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 474 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
EA Need for Speed - компьютерная игра 292 2
Nintendo - The Legend of Zelda - компьютерная игра 58 2
Microsoft Windows 11 827 2
Sony Playstation Network - PSN 204 2
Sony Interactive Entertainment - Bungie Studios - Halo - компьютерная игра - шутер от первого лица 142 1
Epic Games - Gears of War - Компьютерная игра - Шутер от третьего лица 121 1
id Tech - игровой движок (idTech) 43 1
Пустовой Максим 36 1
Cameron James - Кэмерон Джеймс 28 1
Фомин Антон 7 1
Кулешов Антон 3 1
Буйвидис Владимир 2 1
Березуцкий Василий 1 1
Манякин Александр 1 1
Сахенко Андрей 1 1
Сыч Александр 1 1
Карышев Артур 1 1
Clancy Tom - Клэнси Том 16 1
Путин Владимир 3454 1
Мишустин Михаил 787 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 1
Дмитриев Алексей 85 1
Климов Сергей 7 1
Алексеев Дмитрий 6 1
Бояринов Иван 4 1
Martin Javier - Мартин Хавьер 1 1
Большаков Василий 11 1
Eastwood Matthew - Иствуд Мэтью  16 1
van Beethoven Ludwig - ван Бетховен Людвиг 22 1
Харламов Александр 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 154
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 140
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 9
Япония 13807 8
Европа 24964 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 5
Китай - Тайвань 4245 3
Азия - Азиатский регион 5920 2
Сингапур - Республика 1953 2
Солнечная система - Solar system 2569 2
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 2
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 2
Юпитер - планета Солнечной системы 557 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 1
Израиль - Иерусалим 109 1
Италия - Венеция 78 1
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов - Веста 35 1
Казахстан - Республика 6048 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
Армения - Республика 2449 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 1
Финляндия - Финляндская Республика 3697 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Америка - Американский регион 2206 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1439 1
Америка Южная 884 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 1
Россия - ЮФО - Севастополь 613 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Ближний Восток 3154 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 462 1
Франция - Французская Республика 8177 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 141
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 139
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 139
Английский язык 7030 137
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 137
Спорт - Хоккей 269 136
Спорт автомобильный - Автоспорт - Мотоспорт - Автомотоспорт - Motorsport - Водно-моторный спорт - ралли, автогонки 229 131
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 6
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 5
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 4
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 3
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 3
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1666 2
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1904 2
Спорт - Футбол 776 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 2
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 1
NPC - non-player character - неигровой персонаж 128 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1375 1
Первая Мировая война - WWI - World War I 89 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Пиво - Beer - слабоалкогольный напиток 308 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 1
Энергетика - Energy - Energetically 5855 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 1
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 384 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1501 1
CNews Журнал 167 110
CNews Bugtrack 40 22
IGN 54 2
SiliconValley.com - SV.com 239 1
Forbes - Форбс 1002 1
The Register - The Register Hardware 1784 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
TechSpot 188 1
China Daily 71 1
Россия К - телеканал 30 1
CNews TV 747 1
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 371 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 139
IDC - International Data Corporation 4975 2
Gartner - Dataquest 353 1
Gartner - Гартнер 3658 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 1
ВНИИРА - Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры 19 1
ВНИИР - Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения 24 1
ВНИИР - Всероссийский научно-исследовательский институт радиоэлектроники 14 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Gamescom - международная выставка компьютерных игр 60 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще