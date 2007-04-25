Сравнение консолей прошлого поколения. PlayStation 2, Xbox и GameCube чески. Именно поэтому вашему вниманию сегодня представлен сравнительный обзор PlayStation 2, Xbox и GameCube.Читайте: Сравнение консолей прошлого поколения. PlayStation 2, Xbox и GameCube

Linux можно запустить на GameCube ства, представила программу, которую можно считать первым шагом к запуску этой системы на приставке GameCube. Программа называется Linuxpreview и рисует логотип Linux - пингвина. Программа дост

Linux можно запустить на GameCube ства, представила программу, которую можно считать первым шагом к запуску этой системы на приставке GameCube. Программа называется Linuxpreview и рисует логотип Linux - пингвина. Программа дост

Приставка GameCube подешевела в Европе вслед за Xbox В понедельник японская компания Nintendo снизила цену на свою игровую приставку GameCube. Пока это касается только Великобритании, где приставка продается в магазинах, а с 3 мая жители европейского континента смогут приобрести GameCube уже по новой цене - в пересчет

Nintendo: скорость продаж - 27 GameCube/мин Nintendo выпустила на американский рынок свою игровую приставку GameCube через три дня после выхода Xbox от Microsoft, стартовавшей 15 ноября. 299-долларовое детище софтверного гиганта нацелено на более зрелых геймеров (18-30 лет), в то время как GameCub

GameCube взяла удачный старт Компании Nintendo, в воскресенье официально выпустившей на американский рынок свою игровую приставку GameCube, удалось за один день продаж консолей нового поколения и сопутствующих товаров выручить около $100 млн. Представительница американского отделения Nintendo Перрин Каплан (Perrin Kaplan)

GameCube от Nintendo: старт прошел успешно Каплан, оно больше аналогичного показателя Microsoft за первый день продаж Xbox, стартовавшей 15 ноября. 299-долларовое детище Microsoft нацелено на более зрелых геймеров (18-30 лет), в то время как GameCube от Nintendo рассчитана на детей в возрасте от 6 до 14 лет. Объем воскресных продаж GameCube позволил Nintendo обогнать блокбастер "Гарри Поттер и камень чародея" ("Harry Potter

Panasonic GameCube Q не появится в Америке оторая является подразделением Matsushita, стало известно, что модификация игровой консоли Nintendo GameCube Q появится в Японии, начиная с 14 декабря, по цене $325, в то время как в США новые

Вкусивший кошачьего корма получит GameCube? та, сопровождая свои рекламные акции рядом довольно своеобразных "заморочек". В США игровая консоль GameCube от Nintendo поступит в продажу 18 ноября. Японский игровой гигант даст игрокам возмо

Matsushita выпустила DVD-плеер, совместимый с ПО для GameCube Как уже сообща-лось, компания Matsushita Electric Industrial выпустит SL-GC10, DVD-плеер, совместимый с ПО для игровой приставки GameCube от Nintendo. Компания будет продавать новое изделие через крупные дисконтные магазины или интернет-магазин VDGAME.jp (специальный сайт компании Matsushita Network Marketing). На устрой

Matsushita выпустит гибрид Nintendo GameCube с DVD-плеером тницу компания Matsushita Electric Industrial анонсировала выход гибрида игровой приставки Nintendo GameCube с DVD-плеером под кодовым названием "Q", запланированный в Японии на 14 декабря. Цен

Nintendo: рынок хочет больше GameCube Как заявил 21 сентября представитель Nintendo, ведущие торговые компании США просят увеличить объем поставок новой игровой приставки GameCube, чтобы возместить возможную нехватку Xbox от Microsoft, которая, как опасаются торговцы, может вовремя не поступить в продажу. Питер Мэйн (Peter Main), исполнительный вице-президент по

Nintendo GameCube дебютировала на японском рынке В пятницу на японском рынке появилась новая игровая приставка от Nintendo - GameCube. "Игровой куб" был выставлен на продажу в количестве полумиллиона экземпляров во многих магазинах страны. В тот же день только в одной сети супермаркетов Ito-Yokado было продано 80% за

GameCube от Nintendo выйдет с логотипом IBM Игровая приставка японской компании Nintendo, под названием GameCube, выйдет с логотипом IBM. Это первая подобная акция корпорации, пробующей себя в качестве поставщика технологических компонентов.Приставка от создателей игры "Братья Марио" появится 14

NEC открыла в Японии завод по производству микросхем для игровой приставки Nintendo Gamecube NEC Corp. и NEC Kyushu, Ltd. вчера официально открыли на о. Кюсю в Японии завод Fab 9 по производству полупроводниковых изделий, которые будут использованы для игровых приставок следующего поколения Nintendo Gamecube компании Nintendo. Завод находится на производственной территории компании NEC Kyushu и является одним из наиболее современных в технологическом отношении предприятий. Завод б

В следующем году Nintendo представит Game Boy Advanced и Nintendo Game Cube Компания Nintendo в следующем году намерена вернуться на рынок игровых устройств с двумя новинками - Game Boy Advanced и Nintendo Game Cube, сообщает Nikkei Business. Game Boy Advanced является улучшенной версией популярной карманной игры Game Boy, мировые продажи которой превысили 100 млн. штук. Новая версия игр