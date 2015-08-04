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PowerPC PPC Performance Optimization With Enhanced RISC – Performance Computing микропроцессорная RISC-архитектура

PowerPC - PPC - Performance Optimization With Enhanced RISC – Performance Computing - микропроцессорная RISC-архитектура

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


04.08.2015 Новый троян для Linux заражает роутеры с архитектурой ARM, MIPS и PowerPC

Специалисты компании «Доктор Веб» исследовали опасную троянскую программу, способную инфицировать роутеры с архитектурой ARM, MIPS и PowerPC, работающие под управлением ОС Linux. Как сообщили CNews в «Доктор Веб», троян получил наименование Linux.PNScan.1. С помощью данной вредоносной программы и других загружаемых ею на ата
31.10.2008 Разработчик PowerPC уходит в Apple, IBM протестует

адобился. Такое утверждение содержится в судебном иске, поданном IBM в окружной суд штата Нью-Йорк против своего бывшего сотрудника. Работая в IBM, Папермастер принимал участие в создании процессоров PowerPC – тех самых, которые использовались в компьютерах Apple до того, как в 2005 г. она перешла на компоненты Intel. В IBM своего бывшего сотрудника называют «экспертом в области архитектуры
11.07.2005 IBM представила PowerPC 970. Не слишком ли поздно?

IBM выпустила подробное описание двух новых чипов PowerPC 970, также известных под именем G5, предназначенных для серверов начального уровня и ПК. PowerPC 970MP является двухъядерной версией PowerPC 970FX, обычно используемых в с
08.06.2005 Переход Apple на Intel: ПО переписывать не будут

Переход компьютеров Apple с процессоров PowerPC на Intel не доставит больших неудобств пользователям и не вынудит их полностью менять программные средства, сказал в понедельник исполнительный директор компании Стив Джобс (Steve Jobs)
27.07.2004 IBM готовит двухъядерную версию PowerPC G5 Antares

IBM готовит к выпуску двухъядерную версию своего 90 нанометрового процессора PowerPC 970FX, известного как G5. Новый чип под кодовым названием Antares появится на рынке к концу лета. Скорее всего, к этому времени будут готовы образчики для Apple, сообщает The Register с
28.06.2004 IBM: PowerPC G5 станут мобильными

64-битный процессор PowerPC G5 станет основной темой доклада CEO компании Apple Стива Джобса (Steve Jobs) на конференции Worldwide Developers Conference, которая пройдёт на этой неделе. На данный момент этот проце
03.02.2004 IBM готовит 4,5-гигагерцовый процессор?

Первый процессор IBM класса G5 будут иметь два ядра и называться PowerPC 976, кроме того, впервые процессоры PowerPC будут производиться по 65-нанометровому техпроцессу, заявлено на сайте TeamXbox, после представления спецификаций игровой системы Xbox
22.05.2003 IBM заключает контракт с Samsung на производство PowerPC

По данным тайваньских источников, IBM заключил соглашение с Samsung Electronics на аутсорсинг части производства процессоров PowerPC южнокорейской компании. Однако, Samsung же ранее опровергал высказывания о планах IBM отдать ему часть производства чипов на аутсорсинг. По условиям соглашения Samsung начнет массовое п
28.02.2003 IBM представит на CeBIT самый быстрый процессор PowerPC 970

IBM сообщил, что представит на выставке CeBIT новые версии тонких серверов на базе процессоров PowerPC. IBM считает, что семейство eServer идеально подходит для приложений с интенсивными вычислениями, такими как прогнозирование погоды или геофизические расчеты. Ранее в IBM eServer BladeC
21.10.2002 IBM анонсирует новый 64-разрядный микропроцессор PowerPC

IBM объявила новый, высокопроизводительный микропроцессор PowerPC, предназначенный для применения в разных устройствах, включая настольные ПК, рабочие станции, серверы и коммуникационное оборудование. Микропроцессор IBM PowerPC 970 является про
09.08.2002 IBM планирует представить 64-разрядный процессор PowerPC для настольных компьютеров

Старший проектировщик подразделения IBM Power PC обнародует технические характеристики 64-разрядного процессора PowerPC на Microprocessor Forum в октябре этого года. Процессор имеет восьмипоточную суперскалярную архитектуру, поддерживает симметричную многопроцессорную обработку, имеет блок векторной обра
18.09.2001 Motorola запустит в производство процессор PowerPC G5 1,6ГГц

Motorola закончила приготовления к массовому производству своего нового 64-битного процессора PowerPC 8500, или G5, работающего с частотой 1,6 ГГц. Помимо этой модели, по скорости превышающей еще не вышедший процессор Palomino Athlon, компания представит варианты 800 МГц, 1 ГГц, 1,2 ГГц
27.08.2001 MandrakeSoft выпустила обновление для PowerPC Linux

Французская Linux-компания MandrakeSoft планирует анонсировать сегодня 8-ю версию своего программного обеспечения для компьютеров на платформе PowerPC на конференции и выставке LinuxWorld в Сан-Франциско.На вэб-сайте компании новая версия ПО доступна по цене $10, не включая расходов по доставке. MandrakeSoft осуществила первичное разм
02.07.2001 Возможно, Apple приобретет PowerPC у Motorola

В следующем году, возможно, Apple приобретет у Motorola мощности по производству процессора PowerPC за полмиллиарда долларов. Об этом сообщил TheRegister со ссылкой на письмо сотрудника Apple, отправленное на неофициальный новостной сайт о MacOS. Такое приобретение с точки зрения логи
16.04.2001 IBM выпустила новый чип PowerPC IAP для доступа в интернет без РС

Компания IBM выпустила новый чип PowerPC IAP для обеспечения доступа в интернет без использования РС. PowerPC IAP соединяет в себе функции микропроцессора и ряда других устройств на единой платформе. Новое устройство пр
12.01.2001 Motorola представила новые процессоры серии PowerPC

Компания Motorola представила новый процессор MPC7450 PowerPC. Новинка серии PowerPC, MPC7450 оборудован технологией AltiVec. MPC7450 - третий представитель семейства PowerPC процессоров Motorola четвёртого поколения (G4), начал пост
10.01.2001 Motorola представила новые процессоры серии PowerPC

Компания Motorola представила новый процессор MPC7450 PowerPC. Новинка серии PowerPC, MPC7450 оборудована технологией AltiVec. MPC7450 - третий представитель семейства PowerPC - процессоров Motorola четвёртого поколения (G4) - начал

27.09.2000 Motorola представила новые микропроцессоры семейства G4 PowerPC на 400, 450 и 500 МГц

Компания Motorola Inc. представила новые микропроцессоры семейства G4 PowerPC - MPC7410 на частоты 400, 450 и 500 МГц. Новые процессоры используют технологию AltiVec и предназначены для построения производительных сетевых систем с высокой наращиваемостью. Процесс
31.08.2000 PowerPC G4 Plus перешагнул барьер в 1 ГГц

Компания Motorola начала производство процессоров следующего поколения PowerPC 74xx, названного G4e или G4 Plus. Согласно британскому источнику The Register, процессоры ведут себя устойчиво на частотах выше 500 МГц, а отдельные экземпляры работают на частоте 1050

26.07.2000 IBM предоставила Xilinx лицензию на технологию PowerPC

Компания IBM и Xilinx, выпускающая программируемые чипы, заключили договор, направленный на совместное проведение разработок новых чипов. IBM предоставила Xilinx лицензию на ядро процессора PowerPC и все связанные с этим медные технологии изготовления чипов. Xilinx планирует использовать эти разработки совместно со своей будущей версией переконфигурируемой Интернет-логики. Это поз
09.06.2000 IBM представила новую серию процессоров - PowerPC 750СХ(е) и интегрированные системы 405/440GP

Новая линейка процессоров серии PowerPC, а также интегрированных процессорных систем была представлена компанией IBM. Powe
08.10.1999 IBM представляет ядро PowerPC 440

Подразделение микроэлектроники корпорации IBM представила новое ядро PowerPC 440, специально разработанное для поддержки стандарта ASIC. Том Сарториус, глава проектной группы, объявил, что 32-битное ядро PowerPC 440 будет работать на частоте 550 МГц. IBM

07.05.1999 IBM и Motorola представили детали новой архитектуры процессора PowerPC

Корпорации IBM и Motorola представили детали новой архитектуры процессора PowerPC, направленной на расширение применения этого процессора в сетевых и телекоммуникационных инфраструктурах. Архитектура, разрабатываемая в рамках проекта Book E, предназначена для обеспеч
15.02.1999 Apple снизила цены на ноутбуки PowerPC

Компания Apple Computer снизила цены на ноутбуки серии PowerBook на 8-10%. Теперь модель PowerBook G3 с 233 МГц процессором PowerPC и 32 Мб памяти стоит $2,299 вместо $2,499. PowerBook с 266 МГц процессором PowerPC и 64 Мб памяти стоит $2,799. Более всего подешевела модель с 300 МГц процессором PowerPC
17.12.1998 Apple представит серию компьютеров PowerPC, оснащенных операционной системой Linux

На выставке MacWorld, которая пройдет в январе, Apple представит целую серию компьютеров PowerPC, оснащенных операционной системой Linux, вместо традиционной для систем компании MacOS. Этот шаг, по мнению аналитиков, нацелен на укрепление позиций Apple в сфере образования, где Linu

Публикаций - 250, упоминаний - 254

PowerPC и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13154 100
IBM - International Business Machines Corp 9699 99
Intel Corporation 12811 89
Microsoft Corporation 25775 34
AMD - Advanced Micro Devices 4641 30
Lenovo Motorola 3566 28
Nvidia Corp 4002 15
HP Inc. 5883 14
Red Hat 1378 14
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 11
Oracle Corporation 7074 11
SAP SE 5601 9
Dell EMC 5180 9
Sony 6739 9
Motorola Inc 1156 9
Samsung Electronics 11064 8
Cisco Systems 5372 8
Google LLC 12688 8
Toshiba Corporation 2980 6
Nintendo 823 6
AMD Graphics Product Group - ATI 973 6
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 6
Dr.Web - Доктор Веб 1294 5
Qualcomm Technologies 1974 5
9594 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 5
Xerox - The Haloid Company 1168 5
Axiom JDK - Аксиом АО - ранее Bellsoft - БеллСофт 54 5
OpenText - Micro Focus - Novell 880 5
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 5
TI - Texas Instruments Incorporated 848 5
IBM Microelectronics 27 5
NXP Semiconductors - Freescale Semiconductor 154 5
Lenovo Group 2446 4
Dell Technologies - Dell Computer 2219 4
SAS Institute 1082 4
HP - Hewlett-Packard 3662 4
IBM - Sequent Computer Systems 24 3
MOS Technology - Commodore Semiconductor Group - Amiga 25 3
Apple - Intrinsity 22 3
НСПК - Национальная система платежных карт 948 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
Visa International 1993 2
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 117 2
JPX - Japan Exchange Group - TSE - Tokyo Stock Exchange - Токийская фондовая биржа 121 1
AutoZone 7 1
Юнирест - Rostcic’s - Ростикс - KFC - Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс - Сеть ресторанов общественного питания 90 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Газпром ПАО 1493 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 1
Microsoft - LinkedIn 699 1
McDonald’s - Макдоналдс 220 1
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания - ТГК-13 - Енисейская территориальная генерирующая компания, Новомосковская ГРЭС - Кузбассэнерго - Беловская ГРЭС - Красноярская ГРЭС - Красноярская ТЭЦ 52 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
EPIC Telecom Invest 212 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 122 1
NHL - National Hockey League - НХЛ - Национальная Хоккейная Лига 61 1
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 174 1
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 73 1
Tata Motors - Jaguar Cars 126 1
Puma - Пума 50 1
Loup Ventures 4 1
Pizza Hut - Пицца Хат - Пицца H - Феникс Мир 19 1
Газпром добыча Астрахань 15 1
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 1
Euronext NV Stock Exchange - панъевропейская фондовая биржа 54 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 5
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 5
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Минобрнауки РФ - Роснаука - ФАНИ - Федеральное агентство по науке и инновациям 69 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
Apache Software Foundation - ASF 231 2
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 2
PICMG - PC Industrial Computer Manufacturers Group 24 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация производителей компьютеров - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 32 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 165
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 84
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 60
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 54
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RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 30
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HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 19
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 19
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Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 10
Linux OS 11533 53
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 52
Intel x86 - архитектура процессора 2151 48
IBM PowerPC - IBM PPC - IBM Performance Optimization With Enhanced RISC – Performance Computing - микропроцессорная RISC-архитектура 67 42
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 31
Microsoft Windows 16882 30
Apple macOS 2419 29
Apple PowerPC 62 28
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 22
Apple iMac - Серия моноблоков 468 20
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 16
Apple PowerBook 99 16
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 15
Microsoft Windows 2000 8678 14
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 13
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 386 13
Apple iBook - ноутбук 71 13
Intel Itanium 649 12
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 11
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 10
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 9
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 9
Apple MacBook Pro 559 9
Apple Power Mac 123 8
Oracle Java - язык программирования 3469 8
Apple Mac mini - неттоп 207 8
Apple iTunes Store 1118 8
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 405 8
Apple AirPort Extreme Base Station - Apple AirPort Express - Wi-Fi-роутер 46 8
Microsoft Windows XP 2431 7
AMD Athlon - серия микропроцессоров 862 7
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 7
Apple iMovie 70 7
Motorola PowerPC 10 6
Adobe PostScript 117 6
Intel AGP - Accelerated Graphics Port - Intel AGPset - ускоренный графический порт 259 6
Apple iPad 4011 6
Microsoft Windows 10 1938 6
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 290 6
Intel Core - Семейство процессоров 1251 6
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 22
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 236 4
Fadell Tony - Фэделл Тони 16 3
Mark Papermaster - Пейпермастер Марк 22 3
Papermaster Mark - Папермастер Марк 11 3
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 3
Белокрылов Александр 27 3
Sapper Richard - Саппер Рихард 2 2
Dobberpuhl Dan - Добберпал Дэн 5 2
McBride Darl - МакБрайд Дарл 21 2
Chase Steve - Чейз Стив 28 2
Dowling Steve - Даулинг Стив 6 2
Опанасенко Всеволод 139 2
Ive Jonathan - Ive Jony - Айв Джонатан - Айва Джони 81 2
Мишко Сергей 5 1
Гаспарян Арман 5 1
Glaskowsky Peter - Глазковски Питер 9 1
Сердюков Олег 3 1
Hertzog Raphael - Херцог Рафаэль 3 1
Галицкий Андрей 5 1
Шумилин Сергей 4 1
Носачев Дмитрий 1 1
Schiller Philip - Шиллер Филипп 44 1
Miller David - Миллер Дэвид 2 1
Бабаян Евгений 4 1
Newman Edward - Ньюман Эдвард 2 1
Anderson Fred - Андерсон Фред 20 1
Prabhakar Ernest - Прабакар Эрнест 1 1
McCarron Dean - МакКэррон Дин - МакКаррон Дин 23 1
Чернов Федор 35 1
Зейников Александр 2 1
Baker Stephen - Бейкер Стивен 13 1
Welch Nathalie - Велч Натали 1 1
Boyes David - Бойес Дэвид 15 1
Oppenheimer Peter - Оппенгеймер Питер 35 1
Meyerson Bernard - Меерсон Бернар 7 1
Haff Gordon - Хафф Гордон 7 1
Meyer Dirk - Мейер Дирк 42 1
Meyerson Bernard - Мейерсон Бернард 4 1
McIntyre Steve - Макинтайр Стив 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 50
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 30
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 13
Япония 13807 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 12
США - Калифорния 4829 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 9
Европа 24964 8
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