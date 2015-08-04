Индексная книга CNews*
PowerPC PPC Performance Optimization With Enhanced RISC – Performance Computing микропроцессорная RISC-архитектура
Публикаций - 223, упоминаний - 268
PowerPC упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|The Register 1286 9
|Thomson Reuters - Рейтер 5731 6
|MacWorld 136 5
|AppleInsider 384 3
|WSJ - The Wall Street Journal 1225 3
|NYT - The New York Times 956 3
|MacRumors 123 3
|Forbes - Форбс 591 2
|VNUNet.com 201 2
|EE Times 156 2
|Inquirer 462 2
|Bloomberg Businessweek 121 2
|DigiTimes - Издание 1284 2
|Times 500 2
|The Globe and Mail 71 1
|РС Рro 87 1
|ComputerWire 51 1
|NewsFactor 127 1
|Mercury News 37 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 1
|Computer Weekly 370 1
|Vnunet 225 1
|Silicon 459 1
|DistroWatch 8 1
|EWeek 179 1
|AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 576 1
|Мобильные системы 94 1
|SemiAccurate 11 1
|IDropNews 4 1
|MTV - музыкально-развлекательный телеканал 194 1
|Neowin 45 1
|AP - Associated Press 1975 1
|Ars Technica 364 1
|The Washington Post 298 1
|AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 604 1
|Engadget - Блог о технологиях 411 1
|Tom’s Hardware 127 1
|ZDnet 584 1
|Bloomberg 1009 1
|500 Startups 4742 9
|IDC - International Data Corporation 4671 3
|Mercury Research 61 3
|Gartner - Гартнер 3301 2
|IHS iSuppli 390 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 1
|Aberdeen Group 48 1
|Fortune Global 1000 50 1
|PC Data 51 1
|Gartner - Burton Group 17 1
|Illuminata 0 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1197124, в очереди разбора - 939478.
Создано именных указателей - 90431.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1197124, в очереди разбора - 939478.
Создано именных указателей - 90431.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.