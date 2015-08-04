PowerPC - PPC - Performance Optimization With Enhanced RISC – Performance Computing - микропроцессорная RISC-архитектура

Новый троян для Linux заражает роутеры с архитектурой ARM, MIPS и PowerPC Специалисты компании «Доктор Веб» исследовали опасную троянскую программу, способную инфицировать роутеры с архитектурой ARM, MIPS и PowerPC, работающие под управлением ОС Linux. Как сообщили CNews в «Доктор Веб», троян получил наименование Linux.PNScan.1. С помощью данной вредоносной программы и других загружаемых ею на ата

Разработчик PowerPC уходит в Apple, IBM протестует адобился. Такое утверждение содержится в судебном иске, поданном IBM в окружной суд штата Нью-Йорк против своего бывшего сотрудника. Работая в IBM, Папермастер принимал участие в создании процессоров PowerPC – тех самых, которые использовались в компьютерах Apple до того, как в 2005 г. она перешла на компоненты Intel. В IBM своего бывшего сотрудника называют «экспертом в области архитектуры

IBM представила PowerPC 970. Не слишком ли поздно? IBM выпустила подробное описание двух новых чипов PowerPC 970, также известных под именем G5, предназначенных для серверов начального уровня и ПК. PowerPC 970MP является двухъядерной версией PowerPC 970FX, обычно используемых в с

Переход Apple на Intel: ПО переписывать не будут Переход компьютеров Apple с процессоров PowerPC на Intel не доставит больших неудобств пользователям и не вынудит их полностью менять программные средства, сказал в понедельник исполнительный директор компании Стив Джобс (Steve Jobs)

IBM готовит двухъядерную версию PowerPC G5 Antares IBM готовит к выпуску двухъядерную версию своего 90 нанометрового процессора PowerPC 970FX, известного как G5. Новый чип под кодовым названием Antares появится на рынке к концу лета. Скорее всего, к этому времени будут готовы образчики для Apple, сообщает The Register с

IBM: PowerPC G5 станут мобильными 64-битный процессор PowerPC G5 станет основной темой доклада CEO компании Apple Стива Джобса (Steve Jobs) на конференции Worldwide Developers Conference, которая пройдёт на этой неделе. На данный момент этот проце

IBM готовит 4,5-гигагерцовый процессор? Первый процессор IBM класса G5 будут иметь два ядра и называться PowerPC 976, кроме того, впервые процессоры PowerPC будут производиться по 65-нанометровому техпроцессу, заявлено на сайте TeamXbox, после представления спецификаций игровой системы Xbox

IBM заключает контракт с Samsung на производство PowerPC По данным тайваньских источников, IBM заключил соглашение с Samsung Electronics на аутсорсинг части производства процессоров PowerPC южнокорейской компании. Однако, Samsung же ранее опровергал высказывания о планах IBM отдать ему часть производства чипов на аутсорсинг. По условиям соглашения Samsung начнет массовое п

IBM представит на CeBIT самый быстрый процессор PowerPC 970 IBM сообщил, что представит на выставке CeBIT новые версии тонких серверов на базе процессоров PowerPC. IBM считает, что семейство eServer идеально подходит для приложений с интенсивными вычислениями, такими как прогнозирование погоды или геофизические расчеты. Ранее в IBM eServer BladeC

IBM анонсирует новый 64-разрядный микропроцессор PowerPC IBM объявила новый, высокопроизводительный микропроцессор PowerPC, предназначенный для применения в разных устройствах, включая настольные ПК, рабочие станции, серверы и коммуникационное оборудование. Микропроцессор IBM PowerPC 970 является про

IBM планирует представить 64-разрядный процессор PowerPC для настольных компьютеров Старший проектировщик подразделения IBM Power PC обнародует технические характеристики 64-разрядного процессора PowerPC на Microprocessor Forum в октябре этого года. Процессор имеет восьмипоточную суперскалярную архитектуру, поддерживает симметричную многопроцессорную обработку, имеет блок векторной обра

Motorola запустит в производство процессор PowerPC G5 1,6ГГц Motorola закончила приготовления к массовому производству своего нового 64-битного процессора PowerPC 8500, или G5, работающего с частотой 1,6 ГГц. Помимо этой модели, по скорости превышающей еще не вышедший процессор Palomino Athlon, компания представит варианты 800 МГц, 1 ГГц, 1,2 ГГц

MandrakeSoft выпустила обновление для PowerPC Linux Французская Linux-компания MandrakeSoft планирует анонсировать сегодня 8-ю версию своего программного обеспечения для компьютеров на платформе PowerPC на конференции и выставке LinuxWorld в Сан-Франциско.На вэб-сайте компании новая версия ПО доступна по цене $10, не включая расходов по доставке. MandrakeSoft осуществила первичное разм

Возможно, Apple приобретет PowerPC у Motorola В следующем году, возможно, Apple приобретет у Motorola мощности по производству процессора PowerPC за полмиллиарда долларов. Об этом сообщил TheRegister со ссылкой на письмо сотрудника Apple, отправленное на неофициальный новостной сайт о MacOS. Такое приобретение с точки зрения логи

IBM выпустила новый чип PowerPC IAP для доступа в интернет без РС Компания IBM выпустила новый чип PowerPC IAP для обеспечения доступа в интернет без использования РС. PowerPC IAP соединяет в себе функции микропроцессора и ряда других устройств на единой платформе. Новое устройство пр

Motorola представила новые процессоры серии PowerPC Компания Motorola представила новый процессор MPC7450 PowerPC. Новинка серии PowerPC, MPC7450 оборудован технологией AltiVec. MPC7450 - третий представитель семейства PowerPC процессоров Motorola четвёртого поколения (G4), начал пост

Motorola представила новые процессоры серии PowerPC Компания Motorola представила новый процессор MPC7450 PowerPC. Новинка серии PowerPC, MPC7450 оборудована технологией AltiVec. MPC7450 - третий представитель семейства PowerPC - процессоров Motorola четвёртого поколения (G4) - начал

Motorola представила новые микропроцессоры семейства G4 PowerPC на 400, 450 и 500 МГц Компания Motorola Inc. представила новые микропроцессоры семейства G4 PowerPC - MPC7410 на частоты 400, 450 и 500 МГц. Новые процессоры используют технологию AltiVec и предназначены для построения производительных сетевых систем с высокой наращиваемостью. Процесс

PowerPC G4 Plus перешагнул барьер в 1 ГГц Компания Motorola начала производство процессоров следующего поколения PowerPC 74xx, названного G4e или G4 Plus. Согласно британскому источнику The Register, процессоры ведут себя устойчиво на частотах выше 500 МГц, а отдельные экземпляры работают на частоте 1050

IBM предоставила Xilinx лицензию на технологию PowerPC Компания IBM и Xilinx, выпускающая программируемые чипы, заключили договор, направленный на совместное проведение разработок новых чипов. IBM предоставила Xilinx лицензию на ядро процессора PowerPC и все связанные с этим медные технологии изготовления чипов. Xilinx планирует использовать эти разработки совместно со своей будущей версией переконфигурируемой Интернет-логики. Это поз

IBM представила новую серию процессоров - PowerPC 750СХ(е) и интегрированные системы 405/440GP Новая линейка процессоров серии PowerPC, а также интегрированных процессорных систем была представлена компанией IBM. Powe

IBM представляет ядро PowerPC 440 Подразделение микроэлектроники корпорации IBM представила новое ядро PowerPC 440, специально разработанное для поддержки стандарта ASIC. Том Сарториус, глава проектной группы, объявил, что 32-битное ядро PowerPC 440 будет работать на частоте 550 МГц. IBM

IBM и Motorola представили детали новой архитектуры процессора PowerPC Корпорации IBM и Motorola представили детали новой архитектуры процессора PowerPC, направленной на расширение применения этого процессора в сетевых и телекоммуникационных инфраструктурах. Архитектура, разрабатываемая в рамках проекта Book E, предназначена для обеспеч

Apple снизила цены на ноутбуки PowerPC Компания Apple Computer снизила цены на ноутбуки серии PowerBook на 8-10%. Теперь модель PowerBook G3 с 233 МГц процессором PowerPC и 32 Мб памяти стоит $2,299 вместо $2,499. PowerBook с 266 МГц процессором PowerPC и 64 Мб памяти стоит $2,799. Более всего подешевела модель с 300 МГц процессором PowerPC