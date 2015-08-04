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PowerPC PPC Performance Optimization With Enhanced RISC – Performance Computing микропроцессорная RISC-архитектура

PowerPC - PPC - Performance Optimization With Enhanced RISC – Performance Computing - микропроцессорная RISC-архитектура


04.08.2015 Новый троян для Linux заражает роутеры с архитектурой ARM, MIPS и PowerPC
31.10.2008 Разработчик PowerPC уходит в Apple, IBM протестует
11.07.2005 IBM представила PowerPC 970. Не слишком ли поздно?
08.06.2005 Переход Apple на Intel: ПО переписывать не будут
27.07.2004 IBM готовит двухъядерную версию PowerPC G5 Antares
28.06.2004 IBM: PowerPC G5 станут мобильными
03.02.2004 IBM готовит 4,5-гигагерцовый процессор?
22.05.2003 IBM заключает контракт с Samsung на производство PowerPC
28.02.2003 IBM представит на CeBIT самый быстрый процессор PowerPC 970
21.10.2002 IBM анонсирует новый 64-разрядный микропроцессор PowerPC
09.08.2002 IBM планирует представить 64-разрядный процессор PowerPC для настольных компьютеров
18.09.2001 Motorola запустит в производство процессор PowerPC G5 1,6ГГц
27.08.2001 MandrakeSoft выпустила обновление для PowerPC Linux
02.07.2001 Возможно, Apple приобретет PowerPC у Motorola
16.04.2001 IBM выпустила новый чип PowerPC IAP для доступа в интернет без РС
12.01.2001 Motorola представила новые процессоры серии PowerPC
10.01.2001 Motorola представила новые процессоры серии PowerPC
27.09.2000 Motorola представила новые микропроцессоры семейства G4 PowerPC на 400, 450 и 500 МГц
31.08.2000 PowerPC G4 Plus перешагнул барьер в 1 ГГц
26.07.2000 IBM предоставила Xilinx лицензию на технологию PowerPC
09.06.2000 IBM представила новую серию процессоров - PowerPC 750СХ(е) и интегрированные системы 405/440GP
08.10.1999 IBM представляет ядро PowerPC 440
07.05.1999 IBM и Motorola представили детали новой архитектуры процессора PowerPC
15.02.1999 Apple снизила цены на ноутбуки PowerPC
17.12.1998 Apple представит серию компьютеров PowerPC, оснащенных операционной системой Linux

Публикаций - 223, упоминаний - 268

PowerPC упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

IBM - International Business Machines Corp 8941 95
Apple Inc 10683 90
Intel Corporation 11262 79
Microsoft Corporation 22497 28
Lenovo Motorola 3463 27
AMD - Advanced Micro Devices 3661 24
Red Hat 1183 13
Nvidia Corp 3118 13
HP Inc. 5313 13
Oracle - Sun Microsystems 2176 11
Oracle Corporation 6035 10
Sony 6145 9
SAP SE 4595 9
Google LLC 10352 8
Dell EMC 4736 8
Samsung Electronics 9333 7
Cisco Systems 4720 7
Toshiba Corporation 2830 6
AMD Graphics Product Group - ATI 872 6
Nintendo 704 6
IBM Microelectronics 25 5
6072 5
Bellsoft - БеллСофт 35 5
OpenText - Micro Focus - Novell 856 5
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 228 5
Xerox 1091 5
1С-ИжТиСи 5461 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 574 5
HP Compaq Computer Corp 1905 5
TI - Texas Instruments Incorporated 808 4
Kyocera 226 4
SAS Institute 854 4
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 3012 4
Analog Devices 85 3
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1740 3
SUSE 323 3
Kyocera Document Solutions - Kyocera Mita 48 3
Dr.Web - Доктор Веб 1186 3
NXP Semiconductors - Freescale Semiconductor 149 3
Lenovo Group 2077 3
НСПК - Национальная система платежных карт 401 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 2
Visa International 1809 2
Базэл - Базовый Элемент 62 2
Май - Российская торговая компания 416 1
Pizza Hut - Пицца Хат - Пицца H 16 1
Газпром добыча Астрахань 6 1
First Call 238 1
СУЭК СГК - Красноярская ТЭЦ 1 1
BAE Systems 162 1
Euronext NV Stock Exchange - панъевропейская фондовая биржа 36 1
Открытие ФК 2713 1
Loup Ventures 4 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 655 1
TSE - Tokyo Stock Exchange - Токийская фондовая биржа 99 1
Меркури - Mercury 215 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 1
Puma - Пума 41 1
Jaguar Cars 115 1
NHL - National Hockey League - НХЛ - Национальная Хоккейная Лига 49 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 74 1
EPIC Telecom Invest 180 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1710 1
KFC - Сеть ресторанов общественного питания 38 1
McDonald’s - Макдоналдс 190 1
LinkedIn 558 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG 176 1
Газпром ПАО 1008 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 5
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 260 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 708 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 480 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 2
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 19 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 562 1
ECMA - European Computer Manufacturers Association 29 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 22 1
ASF - Apache Software Foundation 98 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 89
ОС - Операционная система - OS - Operating system 8982 45
ARM64 - Архитектура процессора 1261 38
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 5871 30
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3132 25
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 25
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 24
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9347 23
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3179 22
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 22
Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 2151 20
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 4017 18
Website - Вебсайт - веб-ресурс 9736 16
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 1874 16
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 728 16
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 311 15
DDR - Double data rate 2422 14
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 13
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 863 12
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices 1660 12
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 11
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 2639 11
CD-ROM - Compact Disc Read-Only Memory - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1122 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 10
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 7286 10
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 3084 10
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4476 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 11108 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 9
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 453 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 8
Телевидение - Television - ТВ-вещание 3043 7
Multimedia - Мультимедиа - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 1153 7
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8464 7
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 2110 7
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 4064 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 6
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 6
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 6
Linux OS 7669 44
Apple Mac - Apple Macintosh 2668 44
Intel x86 - архитектура процессора 1391 36
IBM PowerPC - IBM PPC - IBM Performance Optimization With Enhanced RISC – Performance Computing - микропроцессорная RISC-архитектура 46 35
Apple macOS X - Rhapsody 1495 24
Apple PowerPC 47 23
Microsoft Windows 10 11713 22
Apple macOS 1457 21
Oracle - Sun Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 921 17
Apple iMac - Серия моноблоков 436 17
Microsoft Windows 2000 2856 16
Apple PowerBook 78 15
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1350 14
Apple MacBook - серия ноутбуков 754 12
Apple iBook - ноутбук 65 12
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1506 12
Intel Itanium 612 10
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 10
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3896 9
Oracle Java - язык программирования 2554 8
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1438 8
Apple MacBook Pro 490 8
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 945 7
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 516 7
AMD Athlon - серия микропроцессоров 750 7
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 401 7
Apple iPad 3663 6
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2877 6
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1092 6
Apple iTunes Store 1053 6
Microsoft Windows XP 2291 6
Apple Mac mini - неттоп 166 6
BellSoft Liberica JDK - Среда разработки и запуска Java-программ 34 5
Adobe Photoshop 667 5
Intel Core - Семейство процессоров 1519 5
Oracle Java Development Kit - JDK 99 5
IBM Power4 39 5
Apple iMovie 66 5
Ред ОС 312 5
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 259 5
Jobs Steve - Джобс Стив 996 22
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 147 3
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 362 3
Белокрылов Александр 24 3
Опанасенко Всеволод 120 2
Ive Jonathan - Айв Джонатан 63 2
Заединов Руслан 45 1
Носачев Дмитрий 0 1
Ксенин Алекс 311 1
Brockschmidt Marc - Брокшмидт Марк 4 1
Родованов Виталий 1 1
Рамендик Михаил 19 1
Абашкин Александр 11 1
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 124 1
Мишко Сергей 5 1
Гаспарян Арман 4 1
Glaskowsky Peter - Глазковски Питер 7 1
Hertzog Raphael - Херцог Рафаэль 2 1
Галицкий Андрей 0 1
Галушкин Олег 173 1
Зеленюк Александр 2 1
Li Zheng - Ли Чжэн 1 1
Munster Gene - Мюнстер Джин 67 1
Юсупов Ренат 113 1
Ramilli Marco - Рамилли Марко 1 1
Hilliard George - Хиллиард Джордж 1 1
Кутень Иван 4 1
Прохоров Алексей 5 1
Абрамов Сергей 69 1
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 563 1
Lisa Su - Лиза Су 40 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 176 1
Gates William Henry - Гейтс Билл 893 1
Россия - РФ - Российская федерация 108428 46
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 24
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 11
Япония 10069 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 7
США - Калифорния 3381 7
США - Калифорния - Сан-Франциско 1345 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 5
США - Нью-Йорк 2616 5
Европа 12319 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 5
Германия - Федеративная Республика 8903 4
Земля - планета Солнечной системы 7427 4
США - Калифорния - Сан-Хосе 379 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 3
Южная Корея - Республика 4394 3
Грузия 1064 3
Армения - Республика 1112 3
Беларусь - Белоруссия 3525 3
Азербайджан - Азербайджанская Республика 827 2
США - Калифорния - Маунтин-Вью 106 2
Япония - Нагасаки 31 2
Узбекистан - Республика 1285 2
Сатурн - Титан (спутник) 279 2
Европа Центральная 260 2
США - Техас - Остин 152 2
США - Вашингтон - Редмонд 193 2
Таджикистан - Республика 726 2
США - Колумбия - Вашингтон 1169 2
США - Техас 813 2
Америка Северная 2650 2
США - Лос-Анджелес 681 2
Туркмения - Туркменистан 393 2
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 275 2
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 694 2
Ирландия - Республика 818 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 952 2
Америка 2011 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2202 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 18
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 14
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 18298 6
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 5
Бизнес-акселератор 294 4
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 4
Инженер - Радиоинженер - Инженер электронной техники 597 4
Ergonomics - Эргономика 840 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 8036 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения 0 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 1049 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 568 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 4110 2
Парковка - Паркинг - Parking - Стоянка - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service 451 2
Английский язык 764 2
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 854 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 711 2
Здравоохранение - Нервная система - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 0 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 2
ОКР - Опытно-конструкторские работы 115 2
Закон Мура - Moore's law 196 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 15886 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 1298 2
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 186 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 813 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 2689 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 1
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 1
Экспорт - Экспортные операции 1024 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Доставка 2278 1
Недвижимость - Real estate - Realty - риэлторская деятельность 1713 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры 575 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 1351 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 1550 1
Alpine - множественное значение 30 1
The Register 1286 9
Thomson Reuters - Рейтер 5731 6
MacWorld 136 5
AppleInsider 384 3
WSJ - The Wall Street Journal 1225 3
NYT - The New York Times 956 3
MacRumors 123 3
Forbes - Форбс 591 2
VNUNet.com 201 2
EE Times 156 2
Inquirer 462 2
Bloomberg Businessweek 121 2
DigiTimes - Издание 1284 2
Times 500 2
The Globe and Mail 71 1
РС Рro 87 1
ComputerWire 51 1
NewsFactor 127 1
Mercury News 37 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 1
Computer Weekly 370 1
Vnunet 225 1
Silicon 459 1
DistroWatch 8 1
EWeek 179 1
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 576 1
Мобильные системы 94 1
SemiAccurate 11 1
IDropNews 4 1
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 194 1
Neowin 45 1
AP - Associated Press 1975 1
Ars Technica 364 1
The Washington Post 298 1
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 604 1
Engadget - Блог о технологиях 411 1
Tom’s Hardware 127 1
ZDnet 584 1
Bloomberg 1009 1
500 Startups 4742 9
IDC - International Data Corporation 4671 3
Mercury Research 61 3
Gartner - Гартнер 3301 2
IHS iSuppli 390 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 1
Aberdeen Group 48 1
Fortune Global 1000 50 1
PC Data 51 1
Gartner - Burton Group 17 1
Illuminata 0 1
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 7499 4
РАН - Российская академия наук 1397 3
НИИСИ ФГУ ФНЦ РАН - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 30 2
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 143 2
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 216 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 382 1
ИПС РАН - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 46 1
MacWorld Expo 35 5
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 155 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 3503 2
Industrie Forum Design Award 2 2
LinuxWorld 53 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 292 1
Black Hat - Конференция 77 1
CeBIT 454 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 159 1
Apple Expo 1 1
E3 - Electronic Entertainment Expo 102 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
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